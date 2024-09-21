https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-ilk-yarisi-sari-kirmizililarin-2-gollu-ustunlugu-ile-tamamlandi-1088292824.html

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 3-1 kazandı

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 3-1 kazandı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T20:53+0300

2024-09-21T20:53+0300

2024-09-21T22:19+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray sk

derbi

istanbul

okan buruk

jose mourinho

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088294034_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a8ea05af30f21ba98de7327b81e388d8.jpg

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-3 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın 20. dakikasın Dominik Livakovic kendi kalesine gol atarken ikinci golü ise 28. dakikada Dries Mertens kaydetti. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise 59. dakikada Gabriel Sara sarı-kırmızılıların üçüncü golü kaydetti. Fenerbahçe’nin tek golü Edin Dzeko tarafından 63. dakikada penaltıdan kaydedildi.Galatasaray deplasmandaki yenilmezliğini 15 maça çıkardıGalatasaray, Fenerbahçe galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’de deplasmandaki yenilmezliğini 15 maça çıkardı.Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Fenerbahçe’yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla ligde deplasmandaki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan dış sahadaki son mağlubiyetini geçen sezon 11 Kasım 2023 tarihinde 12. haftadaki Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla aldı. Cimbom bu maçın ardından Süper Lig’de oynadığı 15 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.Galatasaray, Kadıköy’de son 8 maçta 4. galibiyetini aldıGalatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı son 8 derbide 4. galibiyetini kazandı.Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı ve Kadıköy’deki iyi serisini sürdürdü. Aslan bu derbiyle birlikte rakibinin evinde oynadığı 8. derbide 4 galibiyetini elde ederken, 1 mağlup oldu. 3 mücadele de berabere sona erdi.Okan Buruk, 4. Fenerbahçe derbi galibiyetini kazandıGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe’ye karşı 6. derbisini oynadı ve 4. galibiyetini kazandı.Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla yendi. Teknik Direktör Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 6. kez sarı-lacivertlilere karşı oynadı.Buruk’lu Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı 1’i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların teknik adamı ayrıca Kadıköy'de sarı-lacivertlileri de 2. kez mağlup etti.Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi derbide sona erdiKadıköy'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler ilk yenilgisini de ezeli rakibi karşısında aldı. Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bugün oynanan derbiye kadar seriyi 32 maça çıkarmıştı. Fenerbahçe, 6. hafta sonunda 13 puanda kaldı. Lider Galatasaray ile puan farkı da 5'e yükseldi.Fenerbahçe iç sahada 15 maç sonra kaybettiFenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu. Bu süreçte 12 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, son 8 maçta ise hanesine 3 puan yazdırmıştı. 8 maçlık galibiyet serisi de yine derbide son buldu.Mourinho'dan 2 değişiklikTrendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlattığı Rodrigo Becao ile Youssef En-Nesyri'yi Galatasaray karşısında yedek soyundurdu.61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine sakatlığı sona eren Alexander Djiku ile Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.Galatasaray karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma hattını Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada yine İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues yer alırken, hücumun sağında Dusan Tadic, ortada Sebastian Szymanski, solda ise Allan Saint-Maximin oynadı. Portekizli çalıştırıcı, gol yollarında ise Edin Dzeko'yu tercih etti.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.Osayi-Samuel kadroda yokFenerbahçe'de sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray müsabakasının kadrosunda yer alamadı.Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Filip Kostic de derbinin kadrosuna alınmadı.Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet kararıyla Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, kadroda şans bulamadı.Forvette tercih DzekoJose Mourinho, Galatasaray karşısında santrfor pozisyonunda Edin Dzeko'yu tercih etti.Sezon başından beri etkili bir performans sergileyen 38 yaşındaki yıldız oyuncu, Kasımpaşa maçında yedek soyunmuştu.Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray karşısından Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundururken, Dzeko'yu 11'de değerlendirdi.Djiku döndüFenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla formasına kavuştu.Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılılara karşı müsabakaya ilk 11'de başladı.Tribünler tamamen dolduFenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde tribünleri tamamen doldurdu.Maçtan saatler önce stat ve civarında toplanan taraftarlar, beste ve marşlarla coşku yaşadı.Taraftarlar, müsabaka öncesinde de oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde koreografi gerçekleştirdi.Okan Buruk'a tepkiFenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a tepki gösterdi.Sarı-lacivertli tribünler, geçen sezon sonunda şampiyonluk kutlamalarındaki sözleri sebebiyle Okan Buruk aleyhine tezahüratta bulundu.Ayşenur Ezgi Eygi unutulmadıFenerbahçeli taraftarlar, Ayşenur Ezgi Eygi'yi unutmadı.Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi için statta pankart açıldı.Galatasaray'da iki değişiklikTrendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.Lige 5'te 5 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, 6. hafta müsabakasında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk oldu.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmaya takımını Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle çıkardı.Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı görev bekledi.Okan Buruk, ligde son olarak Gaziantep FK'yi 3-1 yendikleri 3. hafta erteleme maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, statü gereği Gaziantep temsilcisine karşı görev veremediği yeni transferler Jakobs ve Osimhen'i ilk 11'e aldı. Buruk, söz konusu maça 11'de başlayan Berkan ile Batshuayi'yi yedeğe çekti.Sakatlığını atlatan Icardi kadrodaGalatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, maç kadrosuna alındı.Ligin 4. haftasındaki Adana Demirspor maçında sakatlanan ve sırasıyla Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK mücadelelerinde süre alamayan Icardi, takıma döndü.Son 2 antrenmanda takımla çalışan tecrübeli santrfor, maç kadrosuna girdi.Teknik direktör Okan Buruk, 17 Eylül'de yapılan Gaziantep FK maçı sonrasında kesin bir dille Icardi'nin derbide oynamayacağını açıklamıştı.Sallai ilk kez kadroya alındıGalatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.Sarı-kırmızılı ekibin 13 Eylül'de Almanya'nın Freiburg takımından kadrosuna kattığı Macar kanat oyuncusu, Fenerbahçe derbisinde yedekler arasında yer aldı. Sallai'nin Galatasaray'da ilk kez bir müsabakaya adı yazıldı.Batshuayi, eski takımına karşı görev beklediGalatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, eski takımına karşı yapılan derbide kadroya girdi.Sarı-lacivertli formayı 2 sezon terlettikten sonra bu sezon başında Galatasaray'a transfer olan Belçikalı santrfor, derbide yedekler arasında yer aldı. Tecrübeli golcü, eski takımına karşı mücadele etmek için teknik direktör Okan Buruk'un süre vermesini bekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fenerbahce-ve-galatarasay-401-kez-karsi-karsiya-geliyor-derbi-saat-kacta-hangi-kanalda-muhtemel-1088274425.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe-galatasaray maçı, fenerbahçe-galatasaray skor, fb-gs skor, fener gs maçı, fener gs skor, gs fb maç, fb-gs derbisi, fenerbahçe galatasaray skor, fb-gs maç sonu, fenerbahçe galatasaray maç sonu, fb-gs sonuç, fb gs sonuç