https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/hafta-sonu-plan-yapanlar-dikkat-meteorolojiden-turkiye-genelinde-uyari--1088269105.html

Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteorolojiden Türkiye genelinde uyarı

Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteorolojiden Türkiye genelinde uyarı

Sputnik Türkiye

Meteorolojiden birçok şehir için sağanak yağış uyarısı geldi. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T09:43+0300

2024-09-21T09:43+0300

2024-09-21T09:44+0300

türkiye

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, özellikle İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop, Diyarbakır’ın kuzeyi ve Afyonkarahisar’ın doğu kesimlerinde kuvvetli olacak.Marmara Bölgesi:• İstanbul: 18°C, 25°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli yağış• Kocaeli: 18°C, 23°C, yerel kuvvetli yağış• Edirne: 16°C, 25°C, parçalı bulutlu• Kırklareli: 15°C, 23°C, parçalı bulutluEge Bölgesi:• İzmir: 18°C, 28°C, parçalı bulutlu• Afyonkarahisar: 11°C, 23°C, yerel kuvvetli yağış• Muğla: 15°C, 29°C, parçalı bulutluAkdeniz Bölgesi:• Antalya: 22°C, 30°C, yerel sağanak yağış• Adana: 20°C, 30°C, kuvvetli yağış• Hatay: 21°C, 30°C, kuvvetli yağış• Isparta: 14°C, 26°C, yerel sağanak yağışİç Anadolu Bölgesi:• Ankara: 12°C, 24°C, yerel sağanak yağış• Eskişehir: 14°C, 24°C, yerel sağanak yağış• Konya: 14°C, 24°C, yerel kuvvetli yağışKaradeniz Bölgesi:• Sinop: 18°C, 28°C, kuvvetli yağış• Trabzon: 19°C, 25°C, kuvvetli yağış• Zonguldak: 17°C, 24°C, yerel sağanak yağışDoğu Anadolu Bölgesi:• Erzurum: 7°C, 20°C, yerel sağanak yağış• Kars: 7°C, 18°C, yerel kuvvetli yağış• Malatya: 14°C, 25°C, yerel kuvvetli yağış• Van: 9°C, 18°C, yerel sağanak yağışGüneydoğu Anadolu Bölgesi:• Diyarbakır: 14°C, 26°C, kuvvetli yağış• Gaziantep: 17°C, 26°C, yerel sağanak yağış• Siirt: 19°C, 26°C, kuvvetli sağanak yağış• Şanlıurfa: 20°C, 29°C, yerel sağanak yağış

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/trabzonda-sel-felaketinde-hastaneyi-su-basti-yollari-camur-kapladi-1088268967.html

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