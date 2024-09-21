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Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteorolojiden Türkiye genelinde uyarı
Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteorolojiden Türkiye genelinde uyarı
Sputnik Türkiye
Meteorolojiden birçok şehir için sağanak yağış uyarısı geldi. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T09:43+0300
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meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, özellikle İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop, Diyarbakır’ın kuzeyi ve Afyonkarahisar’ın doğu kesimlerinde kuvvetli olacak.Marmara Bölgesi:• İstanbul: 18°C, 25°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli yağış• Kocaeli: 18°C, 23°C, yerel kuvvetli yağış• Edirne: 16°C, 25°C, parçalı bulutlu• Kırklareli: 15°C, 23°C, parçalı bulutluEge Bölgesi:• İzmir: 18°C, 28°C, parçalı bulutlu• Afyonkarahisar: 11°C, 23°C, yerel kuvvetli yağış• Muğla: 15°C, 29°C, parçalı bulutluAkdeniz Bölgesi:• Antalya: 22°C, 30°C, yerel sağanak yağış• Adana: 20°C, 30°C, kuvvetli yağış• Hatay: 21°C, 30°C, kuvvetli yağış• Isparta: 14°C, 26°C, yerel sağanak yağışİç Anadolu Bölgesi:• Ankara: 12°C, 24°C, yerel sağanak yağış• Eskişehir: 14°C, 24°C, yerel sağanak yağış• Konya: 14°C, 24°C, yerel kuvvetli yağışKaradeniz Bölgesi:• Sinop: 18°C, 28°C, kuvvetli yağış• Trabzon: 19°C, 25°C, kuvvetli yağış• Zonguldak: 17°C, 24°C, yerel sağanak yağışDoğu Anadolu Bölgesi:• Erzurum: 7°C, 20°C, yerel sağanak yağış• Kars: 7°C, 18°C, yerel kuvvetli yağış• Malatya: 14°C, 25°C, yerel kuvvetli yağış• Van: 9°C, 18°C, yerel sağanak yağışGüneydoğu Anadolu Bölgesi:• Diyarbakır: 14°C, 26°C, kuvvetli yağış• Gaziantep: 17°C, 26°C, yerel sağanak yağış• Siirt: 19°C, 26°C, kuvvetli sağanak yağış• Şanlıurfa: 20°C, 29°C, yerel sağanak yağış
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21 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, dolu yağışı, dolu yağacak mı, istanbul sağanak, marmara yağmur, izmir hava durumu, sağanak
21 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, dolu yağışı, dolu yağacak mı, istanbul sağanak, marmara yağmur, izmir hava durumu, sağanak

Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteorolojiden Türkiye genelinde uyarı

09:43 21.09.2024 (güncellendi: 09:44 21.09.2024)
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Meteorolojiden birçok şehir için sağanak yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, özellikle İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop, Diyarbakır’ın kuzeyi ve Afyonkarahisar’ın doğu kesimlerinde kuvvetli olacak.
Marmara Bölgesi:
İstanbul: 18°C, 25°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli yağış
Kocaeli: 18°C, 23°C, yerel kuvvetli yağış
Edirne: 16°C, 25°C, parçalı bulutlu
Kırklareli: 15°C, 23°C, parçalı bulutlu
Ege Bölgesi:
İzmir: 18°C, 28°C, parçalı bulutlu
Afyonkarahisar: 11°C, 23°C, yerel kuvvetli yağış
Muğla: 15°C, 29°C, parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi:
Antalya: 22°C, 30°C, yerel sağanak yağış
Adana: 20°C, 30°C, kuvvetli yağış
Hatay: 21°C, 30°C, kuvvetli yağış
Isparta: 14°C, 26°C, yerel sağanak yağış
İç Anadolu Bölgesi:
Ankara: 12°C, 24°C, yerel sağanak yağış
Eskişehir: 14°C, 24°C, yerel sağanak yağış
Konya: 14°C, 24°C, yerel kuvvetli yağış
Karadeniz Bölgesi:
Sinop: 18°C, 28°C, kuvvetli yağış
Trabzon: 19°C, 25°C, kuvvetli yağış
Zonguldak: 17°C, 24°C, yerel sağanak yağış
Doğu Anadolu Bölgesi:
Erzurum: 7°C, 20°C, yerel sağanak yağış
Kars: 7°C, 18°C, yerel kuvvetli yağış
Malatya: 14°C, 25°C, yerel kuvvetli yağış
Van: 9°C, 18°C, yerel sağanak yağış
Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
Diyarbakır: 14°C, 26°C, kuvvetli yağış
Gaziantep: 17°C, 26°C, yerel sağanak yağış
Siirt: 19°C, 26°C, kuvvetli sağanak yağış
Şanlıurfa: 20°C, 29°C, yerel sağanak yağış
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