https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/kule-vincten-insaat-malzemeleri-dustu-2-isci-oldu-1088281833.html

Kule vinçten inşaat malzemeleri düştü: 2 işçi öldü

Kule vinçten inşaat malzemeleri düştü: 2 işçi öldü

Sputnik Türkiye

Adana'da kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T13:31+0300

2024-09-21T13:31+0300

2024-09-21T13:31+0300

türkiye

adana

iş kazası

işçi

inşaat işçisi

inşaat

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Adana Yüreğir'de meydana gelen olayda, Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düştü.Bu sırada işçilerden Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) düşen inşaat malzemelerinin altında kaldı.Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı haber alarak inşaata giden ölen işçilerin yakınları gözyaşı döktü.İşçilerin yakınları görevlilerle tartıştıYaşamını yitiren işçilerin bazı yakınları, inşaattaki görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederek tarafları bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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adana, iş kazası, işçi, inşaat işçisi, inşaat