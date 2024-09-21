https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/kule-vincten-insaat-malzemeleri-dustu-2-isci-oldu-1088281833.html
Kule vinçten inşaat malzemeleri düştü: 2 işçi öldü
Kule vinçten inşaat malzemeleri düştü: 2 işçi öldü
Sputnik Türkiye
Adana'da kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T13:31+0300
2024-09-21T13:31+0300
2024-09-21T13:31+0300
türkiye
adana
iş kazası
işçi
inşaat işçisi
inşaat
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Adana Yüreğir'de meydana gelen olayda, Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düştü.Bu sırada işçilerden Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) düşen inşaat malzemelerinin altında kaldı.Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı haber alarak inşaata giden ölen işçilerin yakınları gözyaşı döktü.İşçilerin yakınları görevlilerle tartıştıYaşamını yitiren işçilerin bazı yakınları, inşaattaki görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederek tarafları bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sakaryada-patlamada-yaralanan-isci-oyle-bir-patladi-ki-ustumuzde-kiyafet-kalmadi-1088044852.html
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adana, iş kazası, işçi, inşaat işçisi, inşaat
adana, iş kazası, işçi, inşaat işçisi, inşaat
Kule vinçten inşaat malzemeleri düştü: 2 işçi öldü
Adana'da kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi.
Adana Yüreğir'de meydana gelen olayda, Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düştü.
Bu sırada işçilerden Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) düşen inşaat malzemelerinin altında kaldı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı haber alarak inşaata giden ölen işçilerin yakınları gözyaşı döktü.
İşçilerin yakınları görevlilerle tartıştı
Yaşamını yitiren işçilerin bazı yakınları, inşaattaki görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederek tarafları bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.