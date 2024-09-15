https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sakaryada-patlamada-yaralanan-isci-oyle-bir-patladi-ki-ustumuzde-kiyafet-kalmadi-1088044852.html
Sakarya'da patlamada yaralanan işçi: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı
Sakarya'da patlamada yaralanan işçi: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Hendek ilçesinde saat 13.15'te makarna fabrikasında yaşanan patlama sonrasında fabrikada yangın meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 6'sı... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T16:45+0300
2024-09-15T16:45+0300
2024-09-15T16:56+0300
türkiye
sakarya
patlama
fabrika
makarna
işçi
iş kazası
yangın
yangın söndürme
itfaiye
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasındaki patlamada yaralı işçi konuştu.Makarna fabrikasında saat 13.15'te patlama yaşandı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşanan patlamada fabrikada yangın meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 6'sı ağır 25 kişinin yaralandığı, 2 yaralının entübe edildiği ifade edildi. Patlama anında fabrikada bulunan yaralı işçi Zafer Emanet ''Patladıktan sonra bir şeyler yıkıldı. Altında kaldım, sonra çıktım. Benim bulunduğum bölümde toplam 20 kişiden fazla vardı. Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu. Ben çalışıyordum, işimi yapıyordum. 4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı döndürdüğümde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu. Biz çıkamadık içeriden. Belli bir süre mahsur kaldık" dedi.Yaralılar hastanede tedavi altına alındıHastanelere kaldırılan işçilerde 2. derece yanık tespit edildiği ifade edildi. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sakaryadaki-makarna-fabrikasinda-patlama-20den-fazla-yarali-var-1088040350.html
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oba makarna, makarna fabrikası patlama, yaralı işçi, fabrika yangını
oba makarna, makarna fabrikası patlama, yaralı işçi, fabrika yangını
Sakarya'da patlamada yaralanan işçi: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı
16:45 15.09.2024 (güncellendi: 16:56 15.09.2024)
Sakarya'nın Hendek ilçesinde saat 13.15'te makarna fabrikasında yaşanan patlama sonrasında fabrikada yangın meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 6'sı ağır 25 kişinin yaralandığı, 2 yaralının entübe edildiği ifade edildi. Yaralı işçilerden Zafer Emanet patlama anında üzerindeki kıyafetlerin parçalandığını açıkladı.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasındaki patlamada yaralı işçi konuştu.
Makarna fabrikasında saat 13.15'te patlama yaşandı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşanan patlamada fabrikada yangın meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 6'sı ağır 25 kişinin yaralandığı, 2 yaralının entübe edildiği ifade edildi. Patlama anında fabrikada bulunan yaralı işçi Zafer Emanet ''Patladıktan sonra bir şeyler yıkıldı. Altında kaldım, sonra çıktım. Benim bulunduğum bölümde toplam 20 kişiden fazla vardı. Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu. Ben çalışıyordum, işimi yapıyordum. 4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı döndürdüğümde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu. Biz çıkamadık içeriden. Belli bir süre mahsur kaldık" dedi.
Yaralılar hastanede tedavi altına alındı
Hastanelere kaldırılan işçilerde 2. derece yanık tespit edildiği ifade edildi. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği açıklandı.