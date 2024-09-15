https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sakaryada-patlamada-yaralanan-isci-oyle-bir-patladi-ki-ustumuzde-kiyafet-kalmadi-1088044852.html

Sakarya'da patlamada yaralanan işçi: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

Sakarya'da patlamada yaralanan işçi: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Hendek ilçesinde saat 13.15'te makarna fabrikasında yaşanan patlama sonrasında fabrikada yangın meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 6'sı... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T16:45+0300

2024-09-15T16:45+0300

2024-09-15T16:56+0300

türkiye

sakarya

patlama

fabrika

makarna

işçi

iş kazası

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yangın söndürme

itfaiye

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasındaki patlamada yaralı işçi konuştu.Makarna fabrikasında saat 13.15'te patlama yaşandı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşanan patlamada fabrikada yangın meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 6'sı ağır 25 kişinin yaralandığı, 2 yaralının entübe edildiği ifade edildi. Patlama anında fabrikada bulunan yaralı işçi Zafer Emanet ''Patladıktan sonra bir şeyler yıkıldı. Altında kaldım, sonra çıktım. Benim bulunduğum bölümde toplam 20 kişiden fazla vardı. Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu. Ben çalışıyordum, işimi yapıyordum. 4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı döndürdüğümde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu. Biz çıkamadık içeriden. Belli bir süre mahsur kaldık" dedi.Yaralılar hastanede tedavi altına alındıHastanelere kaldırılan işçilerde 2. derece yanık tespit edildiği ifade edildi. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sakaryadaki-makarna-fabrikasinda-patlama-20den-fazla-yarali-var-1088040350.html

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oba makarna, makarna fabrikası patlama, yaralı işçi, fabrika yangını