https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/cumhurbaskani-erdogan-2024-yili-icerisinde-eli-kanli-canilere-karsi-35-bin-500-operasyon-duzenlendi-1088249259.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 yılı içerisinde eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 yılı içerisinde eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP/C'sinden DEAŞ'ına, eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi" dedi. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T14:50+0300
2024-09-20T14:50+0300
2024-09-20T15:01+0300
politika
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
türkiye
ak parti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda, ‘’Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni’’nde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/turkiyenin-anayasa-tartismalari-suruyor-surec-nasil-ilerleyecek-1088249892.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, türkiye, ak parti, emniyet
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, türkiye, ak parti, emniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 yılı içerisinde eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi
14:50 20.09.2024 (güncellendi: 15:01 20.09.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP/C'sinden DEAŞ'ına, eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda, ‘’Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni’’nde konuştu.
Vatandaşımızın huzuruna kast edenler devletimizin güvenlik birimlerini buldu. Kendini dokunulmaz görenlerin tepesine bindik.
Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Jandarma Genel Komutanlığımızın envanterinde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlayan taşıtlarımızı artık yeniliyoruz.
Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık
2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP/C'sinden DEAŞ'ına, eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi.
Vadedilmiş topraklar hayali kuranlar, eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar.
Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız, dirayetliyiz
Silah lobileri, kaos lobileri, mazlumların gözyaşından beslenen kan tüccarları, bizden, büyüyen ve güçlenen Türkiye'den rahatsız oluyorlar