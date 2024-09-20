Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 yılı içerisinde eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi

Vatandaşımızın huzuruna kast edenler devletimizin güvenlik birimlerini buldu. Kendini dokunulmaz görenlerin tepesine bindik.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Jandarma Genel Komutanlığımızın envanterinde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlayan taşıtlarımızı artık yeniliyoruz.

Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık

2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP/C'sinden DEAŞ'ına, eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi.

Vadedilmiş topraklar hayali kuranlar, eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar.

Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız, dirayetliyiz