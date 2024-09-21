https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/istanbulda-son-yagislar-barajlardaki-doluluk-oranlarini-yukseltti-1088285314.html

İstanbul'da son yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını yükseltti

İstanbul'da son yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını yükseltti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını yüzde 40.55'ten yüzde 40.70'e yükseltti. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T15:17+0300

2024-09-21T15:17+0300

2024-09-21T15:17+0300

türkiye

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doluluk oranı

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı, bu yılın 9 ayında en yüksek 6 Mayıs'ta yüzde 83,43 ölçülürken, bu tarihten sonra 20 Eylül'de yüzde 40,55 oranına kadar düşüş gösterdi.Barajların su miktarı, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden yükselişe geçti.Bugün itibarıyla kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 40,70 olarak ölçüldü.Su miktarı, Ömerli'de yüzde 34,84, Darlık'ta yüzde 45,69, Elmalı'da 57,08, Terkos'ta 56,53, Alibey'de 8,85, Büyükçekmece'de 41,66, Sazlıdere'de 48,33, Istırancalar'da 38,66, Kazandere'de 7,45 ve Pabuçdere 23,16 olarak kaydedildi.Melen ve Yeşilçay'dan su alındıMelen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 346, 95 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 838,07 milyon metreküp olarak hesaplandı.Yılbaşından 21 Eylül'e kadarki zaman diliminde barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 431,16 kilogram oldu.Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 353,53 milyon metreküp olarak kaydedildi.İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 234 bin metreküp olarak ölçüldü.Son 10 yılın doluluk oranlarıİSKİ istatistiklerine göre, 21 Eylül tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 17,98, 2015'te 63,36, 2016'da 46,92, 2017'de 56,29, 2018'de 57,06, 2019'da yüzde 52, 2020'de 40,21, 2021'de 52,86, 2022'de 51,09, 2023'te 24,43 olarak kayıtlara geçti.

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