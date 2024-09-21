https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/israil-ordusu-lubnanin-guneyinde-180-hedefi-vurdugunu-duyurdu-1088291565.html
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde 180 hedefi vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde 180 hedefi vurduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T18:31+0300
2024-09-21T18:31+0300
2024-09-21T20:04+0300
dünya
israil ordusu
lübnan
hava saldırısı
konteyner
hizbullah
çağrı cihazı
patlama
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde 180 hedefin vurulduğu ve binlerce füze fırlatma konteynırının imha edildiği belirtildi.Açıklamada, “Yaklaşık 180 hedef vuruldu ve binlerce fırlatma konteyneri imha edildi” denildi.17 ve 18 Eylül'de Lübnan'ın farklı bölgelerinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Resmi verilere göre 37 kişi öldü, 3 binden fazla kişi de yaralandı. Binlerce cihazın aynı anda patlamasına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/israil-gazzede-bir-okula-saldirdi-en-az-20-olu-1088282563.html
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israil ordusu, lübnan, hava saldırısı, konteyner, hizbullah, çağrı cihazı, patlama
israil ordusu, lübnan, hava saldırısı, konteyner, hizbullah, çağrı cihazı, patlama
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde 180 hedefi vurduğunu duyurdu
18:31 21.09.2024 (güncellendi: 20:04 21.09.2024)
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde 180 hedefin vurulduğu ve binlerce füze fırlatma konteynırının imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Yaklaşık 180 hedef vuruldu ve binlerce fırlatma konteyneri imha edildi” denildi.
17 ve 18 Eylül'de Lübnan'ın farklı bölgelerinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Resmi verilere göre 37 kişi öldü, 3 binden fazla kişi de yaralandı. Binlerce cihazın aynı anda patlamasına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.
Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.