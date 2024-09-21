https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/israil-ordusu-lubnanin-guneyinde-180-hedefi-vurdugunu-duyurdu-1088291565.html

İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde 180 hedefi vurduğunu duyurdu

İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde 180 hedefi vurduğunu duyurdu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T18:31+0300

2024-09-21T18:31+0300

2024-09-21T20:04+0300

dünya

israil ordusu

lübnan

hava saldırısı

konteyner

hizbullah

çağrı cihazı

patlama

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde 180 hedefin vurulduğu ve binlerce füze fırlatma konteynırının imha edildiği belirtildi.Açıklamada, “Yaklaşık 180 hedef vuruldu ve binlerce fırlatma konteyneri imha edildi” denildi.17 ve 18 Eylül'de Lübnan'ın farklı bölgelerinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Resmi verilere göre 37 kişi öldü, 3 binden fazla kişi de yaralandı. Binlerce cihazın aynı anda patlamasına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/israil-gazzede-bir-okula-saldirdi-en-az-20-olu-1088282563.html

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israil ordusu, lübnan, hava saldırısı, konteyner, hizbullah, çağrı cihazı, patlama