https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/israil-gazzede-bir-okula-saldirdi-en-az-20-olu-1088282563.html

İsrail, Gazze’de bir okula saldırdı: En az 20 ölü

İsrail, Gazze’de bir okula saldırdı: En az 20 ölü

Sputnik Türkiye

İsrail'in Gazze şehrinin güneydoğusunda bulunan bir okula düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin öldüğü bildirildi. Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı, İsrail’in... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T14:14+0300

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israil- filistin çatışması

gazze

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israil

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israil-filistin

israil-filistin sorunu

gazze sağlık bakanlığı

sivil can kaybı

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Filistinli haber ajansı Safa, İsrail’in bu sabah Gazze’nin güneydoğusunda yer alan ve yerinden edilmiş kişilerin sığındığı El-Zeytun Okulu’na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.Haberde, “El-Zeytun’da ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi” ifadesine yer verildi.‘Son üç günde 119 kişi öldü’Gazze Sağlık Bakanlığı’nin yaptığı açıklamada, “İşgalci İsrail, son 72 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki ailelere yönelik 12 katliam gerçekleştirdi. Hastanelere 119 ölü ve 209 yaralı getirildi” diye bildirildi.İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik sürdüğü saldırıda ölen Filistinli sayısının 41 bin 391’e ulaşırken 95 bin 700 kişi yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/birlesmis-milletlerden-lubnanda-cihazlarin-patlatilmasiyla-ilgili-aciklama-savas-sucu-1088263903.html

gazze

gazze şeridi

israil

filistin

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