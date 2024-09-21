https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/israil-gazzede-bir-okula-saldirdi-en-az-20-olu-1088282563.html
İsrail, Gazze’de bir okula saldırdı: En az 20 ölü
İsrail, Gazze’de bir okula saldırdı: En az 20 ölü
Sputnik Türkiye
İsrail'in Gazze şehrinin güneydoğusunda bulunan bir okula düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin öldüğü bildirildi. Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı, İsrail’in... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T14:14+0300
2024-09-21T14:14+0300
2024-09-21T14:16+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
israil
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
gazze sağlık bakanlığı
sivil can kaybı
sivil kayıp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086885641_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_507b15b1ff14700ba9147b0f130b0220.jpg
Filistinli haber ajansı Safa, İsrail’in bu sabah Gazze’nin güneydoğusunda yer alan ve yerinden edilmiş kişilerin sığındığı El-Zeytun Okulu’na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.Haberde, “El-Zeytun’da ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi” ifadesine yer verildi.‘Son üç günde 119 kişi öldü’Gazze Sağlık Bakanlığı’nin yaptığı açıklamada, “İşgalci İsrail, son 72 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki ailelere yönelik 12 katliam gerçekleştirdi. Hastanelere 119 ölü ve 209 yaralı getirildi” diye bildirildi.İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik sürdüğü saldırıda ölen Filistinli sayısının 41 bin 391’e ulaşırken 95 bin 700 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/birlesmis-milletlerden-lubnanda-cihazlarin-patlatilmasiyla-ilgili-aciklama-savas-sucu-1088263903.html
gazze
gazze şeridi
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086885641_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_28c4da6f4b57815739a06f03b817ae4c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, gazze şeridi, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze sağlık bakanlığı, sivil can kaybı, sivil kayıp, okul, sığınmacı, zorla yerinden etme, saldırı, hava saldırısı
gazze, gazze şeridi, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze sağlık bakanlığı, sivil can kaybı, sivil kayıp, okul, sığınmacı, zorla yerinden etme, saldırı, hava saldırısı
İsrail, Gazze’de bir okula saldırdı: En az 20 ölü
14:14 21.09.2024 (güncellendi: 14:16 21.09.2024)
İsrail'in Gazze şehrinin güneydoğusunda bulunan bir okula düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin öldüğü bildirildi. Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları nedeniyle son üç günde en az 119 kişinin öldüğünü ve 209 kişinin yaralandığını belirtti.
Filistinli haber ajansı Safa
, İsrail’in bu sabah Gazze
’nin güneydoğusunda yer alan ve yerinden edilmiş kişilerin sığındığı El-Zeytun Okulu
’na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Haberde, “El-Zeytun’da ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi” ifadesine yer verildi.
‘Son üç günde 119 kişi öldü’
Gazze Sağlık Bakanlığı’nin yaptığı açıklamada, “İşgalci İsrail, son 72 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki ailelere yönelik 12 katliam gerçekleştirdi. Hastanelere 119 ölü ve 209 yaralı getirildi” diye bildirildi.
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik sürdüğü saldırıda ölen Filistinli sayısının 41 bin 391’e ulaşırken 95 bin 700 kişi yaralandı.