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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/israil-gazzede-bir-okula-saldirdi-en-az-20-olu-1088282563.html
İsrail, Gazze’de bir okula saldırdı: En az 20 ölü
İsrail, Gazze’de bir okula saldırdı: En az 20 ölü
Sputnik Türkiye
İsrail'in Gazze şehrinin güneydoğusunda bulunan bir okula düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin öldüğü bildirildi. Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı, İsrail’in... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T14:14+0300
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Filistinli haber ajansı Safa, İsrail’in bu sabah Gazze’nin güneydoğusunda yer alan ve yerinden edilmiş kişilerin sığındığı El-Zeytun Okulu’na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.Haberde, “El-Zeytun’da ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi” ifadesine yer verildi.‘Son üç günde 119 kişi öldü’Gazze Sağlık Bakanlığı’nin yaptığı açıklamada, “İşgalci İsrail, son 72 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki ailelere yönelik 12 katliam gerçekleştirdi. Hastanelere 119 ölü ve 209 yaralı getirildi” diye bildirildi.İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik sürdüğü saldırıda ölen Filistinli sayısının 41 bin 391’e ulaşırken 95 bin 700 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/birlesmis-milletlerden-lubnanda-cihazlarin-patlatilmasiyla-ilgili-aciklama-savas-sucu-1088263903.html
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İsrail, Gazze’de bir okula saldırdı: En az 20 ölü

14:14 21.09.2024 (güncellendi: 14:16 21.09.2024)
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İsrail'in Gazze şehrinin güneydoğusunda bulunan bir okula düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin öldüğü bildirildi. Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları nedeniyle son üç günde en az 119 kişinin öldüğünü ve 209 kişinin yaralandığını belirtti.
Filistinli haber ajansı Safa, İsrail’in bu sabah Gazze’nin güneydoğusunda yer alan ve yerinden edilmiş kişilerin sığındığı El-Zeytun Okulu’na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Haberde, “El-Zeytun’da ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi” ifadesine yer verildi.

‘Son üç günde 119 kişi öldü’

Gazze Sağlık Bakanlığı’nin yaptığı açıklamada, “İşgalci İsrail, son 72 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki ailelere yönelik 12 katliam gerçekleştirdi. Hastanelere 119 ölü ve 209 yaralı getirildi” diye bildirildi.
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik sürdüğü saldırıda ölen Filistinli sayısının 41 bin 391’e ulaşırken 95 bin 700 kişi yaralandı.
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