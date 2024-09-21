https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/isbirligi-2024-rus-pasifik-filosu-ve-cin-donanmasinin-ortak-tatbikati-basladi-1088280513.html
İşbirliği 2024: Rus Pasifik Filosu ve Çin Donanması’nın ortak tatbikatı başladı
İşbirliği 2024: Rus Pasifik Filosu ve Çin Donanması’nın ortak tatbikatı başladı
Sputnik Türkiye
Rus Pasifik Filosu, ‘İşbirliği 2024’ adı verilen ortak deniz tatbikatına katılan Rus ve Çin savaş gemilerinin görevlerini yerine getirmek için denize... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T12:51+0300
2024-09-21T12:51+0300
2024-09-21T12:53+0300
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ortak tatbikat
işbirliği
japon denizi
savaş gemisi
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Rus Pasifik Filosu’nun yaptığı açıklamada, “Pasifik Filosu ve Çin Donanmasına ait savaş gemilerinden oluşan ortak müfreze ‘İşbirliği 2024’ adlı Rus-Çin ortak deniz tatbikatını gerçekleştirmek üzere Vladivostok'tan yola çıktı” ifadesine yer verildi.Denize çıkmadan önce, düzenlenen bir törenle tatbikatın açılışı yapıldı.Ortak filonun bir hafta boyunca Japon Denizi sularında hava, deniz ve deniz altı saldırılarını püskürtme, ortak manevra ve korumanın olmadığı bölgede demirliyken savunma çalışmaları yapması planlanıyor. Ayrıca uçaksavar ve anti-denizaltı silahlar kullanılarak atış talimi ve muharebe manevraları yapılacak.Rusya tarafı tatbikata Admiral Panteleyev ve Admiral Tributs büyük anti-denizaltı gemileri, MPK-82 ve MPK-107 küçük anti-denizaltı gemileri ve Smerç küçük füze gemisi ile katılırken Çin Donanması’nı Xining ve Wuxi muhripleri, Lin Yi fırkateyni ve Taihu entegre ikmal gemisi temsil ediyorlar.Çin gemileri 18 Eylül'de Vladivostok'a geldi. Çinli denizciler Rus Pasifik Filosu'nun ana üssünde kaldıkları süre boyunca spor ve kültürel etkinliklere katıldılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-ordusu-yeni-su-57-ve-su-35-savas-ucaklarina-kavustu-1087947771.html
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rusya, çin, rus pasifik filosu, çin donanması, ortak tatbikat, işbirliği, japon denizi, savaş gemisi, rus savaş gemisi, vladivostok
rusya, çin, rus pasifik filosu, çin donanması, ortak tatbikat, işbirliği, japon denizi, savaş gemisi, rus savaş gemisi, vladivostok
İşbirliği 2024: Rus Pasifik Filosu ve Çin Donanması’nın ortak tatbikatı başladı
12:51 21.09.2024 (güncellendi: 12:53 21.09.2024)
Rus Pasifik Filosu, ‘İşbirliği 2024’ adı verilen ortak deniz tatbikatına katılan Rus ve Çin savaş gemilerinin görevlerini yerine getirmek için denize açıldığını belirtti.
Rus Pasifik Filosu’nun yaptığı açıklamada, “Pasifik Filosu ve Çin Donanmasına ait savaş gemilerinden oluşan ortak müfreze ‘İşbirliği 2024’ adlı Rus-Çin ortak deniz tatbikatını gerçekleştirmek üzere Vladivostok'tan yola çıktı” ifadesine yer verildi.
Denize çıkmadan önce, düzenlenen bir törenle tatbikatın açılışı yapıldı.
Ortak filonun bir hafta boyunca Japon Denizi sularında hava, deniz ve deniz altı saldırılarını püskürtme, ortak manevra ve korumanın olmadığı bölgede demirliyken savunma çalışmaları yapması planlanıyor. Ayrıca uçaksavar ve anti-denizaltı silahlar kullanılarak atış talimi ve muharebe manevraları yapılacak.
Rusya tarafı tatbikata Admiral Panteleyev ve Admiral Tributs büyük anti-denizaltı gemileri, MPK-82 ve MPK-107 küçük anti-denizaltı gemileri ve Smerç küçük füze gemisi ile katılırken Çin Donanması’nı Xining ve Wuxi muhripleri, Lin Yi fırkateyni ve Taihu entegre ikmal gemisi temsil ediyorlar.
Çin gemileri 18 Eylül'de Vladivostok'a geldi. Çinli denizciler Rus Pasifik Filosu'nun ana üssünde kaldıkları süre boyunca spor ve kültürel etkinliklere katıldılar.