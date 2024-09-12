https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-ordusu-yeni-su-57-ve-su-35-savas-ucaklarina-kavustu-1087947771.html

Rus ordusu yeni Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarına kavuştu

Rus ordusu yeni Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarına kavuştu

Sputnik Türkiye

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Birleşik Uçak Şirketi (OAK), beşinci nesil Su-57 ve Su-35S savaş uçaklarının yer aldığı... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T16:27+0300

2024-09-12T16:27+0300

2024-09-12T16:52+0300

savunma

rusya

rostec

rusya merkezli birleşik uçak şirketi (oak)

rus ordusu

rus hava-uzay kuvvetleri

su-57

5. nesil su-57

su-57 avcı uçağı

su-35s çok amaçlı avcı uçağı

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OAK basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, beşinci nesil Su-57 ve Su-35S savaş uçaklarının yer aldığı yeni bir parti Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne teslim edildi.Açıklamada, “Beşinci nesil savaş uçakları teknik personel tarafından teslim alındı, tam bir fabrika test döngüsüne tabi tutuldu ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı pilotları tarafından çeşitli çalışma modlarında test edildi. Uçaklar, konuşlanacakları havalimanına uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Su-57 uçaklarının bu yıl ilk kez orduya teslim edildiği duyurulması dikkat çekti.Rostec Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Artyakov, orduya teslim edilen uçakların, pilotların takdir ettiği yüksek uçuş performansı özellikleriyle öne çıktığını ifade etti.OAK Genel Müdürü Yuriy Slyusar, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne katılan beşinci nesil savaş uçaklarının sayısı her yıl artıyor. Bugün, gelecek vaat eden Su-57 beşinci nesil havacıık sistemi, Rusya’nın cephe görevi yapan en modern uçağıdır” vurgusunu yaptı.

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Sputnik Türkiye

rusya, rostec, rusya merkezli birleşik uçak şirketi (oak), rus ordusu, rus hava-uzay kuvvetleri, su-57, 5. nesil su-57, su-57 avcı uçağı, su-35s çok amaçlı avcı uçağı, sukhoi su-35s