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SON DAKİKA | Ümit Özlale, İyi Parti'den istifa etti
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Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
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Rus ordusu yeni Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarına kavuştu
Rus ordusu yeni Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarına kavuştu
Sputnik Türkiye
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Birleşik Uçak Şirketi (OAK), beşinci nesil Su-57 ve Su-35S savaş uçaklarının yer aldığı... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T16:27+0300
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su-35s çok amaçlı avcı uçağı
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OAK basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, beşinci nesil Su-57 ve Su-35S savaş uçaklarının yer aldığı yeni bir parti Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne teslim edildi.Açıklamada, “Beşinci nesil savaş uçakları teknik personel tarafından teslim alındı, tam bir fabrika test döngüsüne tabi tutuldu ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı pilotları tarafından çeşitli çalışma modlarında test edildi. Uçaklar, konuşlanacakları havalimanına uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Su-57 uçaklarının bu yıl ilk kez orduya teslim edildiği duyurulması dikkat çekti.Rostec Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Artyakov, orduya teslim edilen uçakların, pilotların takdir ettiği yüksek uçuş performansı özellikleriyle öne çıktığını ifade etti.OAK Genel Müdürü Yuriy Slyusar, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne katılan beşinci nesil savaş uçaklarının sayısı her yıl artıyor. Bugün, gelecek vaat eden Su-57 beşinci nesil havacıık sistemi, Rusya’nın cephe görevi yapan en modern uçağıdır” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/rostec-pantsir-sm-sv-ucaksavar-fuze-sisteminin-yeni-versiyonunu-muharebe-kosullarinda-test-etti-1087063952.html
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rusya, rostec, rusya merkezli birleşik uçak şirketi (oak), rus ordusu, rus hava-uzay kuvvetleri, su-57, 5. nesil su-57, su-57 avcı uçağı, su-35s çok amaçlı avcı uçağı, sukhoi su-35s
rusya, rostec, rusya merkezli birleşik uçak şirketi (oak), rus ordusu, rus hava-uzay kuvvetleri, su-57, 5. nesil su-57, su-57 avcı uçağı, su-35s çok amaçlı avcı uçağı, sukhoi su-35s

Rus ordusu yeni Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarına kavuştu

16:27 12.09.2024 (güncellendi: 16:52 12.09.2024)
© SputnikRostec OAK Su-57 savaş uçağı
Rostec OAK Su-57 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© Sputnik
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Birleşik Uçak Şirketi (OAK), beşinci nesil Su-57 ve Su-35S savaş uçaklarının yer aldığı yeni bir partinin Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne teslim edildiğini bildirdi.
OAK basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, beşinci nesil Su-57 ve Su-35S savaş uçaklarının yer aldığı yeni bir parti Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne teslim edildi.
Açıklamada, “Beşinci nesil savaş uçakları teknik personel tarafından teslim alındı, tam bir fabrika test döngüsüne tabi tutuldu ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı pilotları tarafından çeşitli çalışma modlarında test edildi. Uçaklar, konuşlanacakları havalimanına uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.
Su-57 uçaklarının bu yıl ilk kez orduya teslim edildiği duyurulması dikkat çekti.
Rostec Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Artyakov, orduya teslim edilen uçakların, pilotların takdir ettiği yüksek uçuş performansı özellikleriyle öne çıktığını ifade etti.
OAK Genel Müdürü Yuriy Slyusar, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne katılan beşinci nesil savaş uçaklarının sayısı her yıl artıyor. Bugün, gelecek vaat eden Su-57 beşinci nesil havacıık sistemi, Rusya’nın cephe görevi yapan en modern uçağıdır” vurgusunu yaptı.
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