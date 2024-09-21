https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/hizbullahin-komutanlarindan-ibrahim-akil-oldu-1088267128.html
Hizbullah'ın komutanlarından İbrahim Akil öldü
Hizbullah'ın komutanlarından İbrahim Akil öldü
Sputnik Türkiye
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 14 kişinin öldüğünü açıkladı. Hizbullah tarafından yapılan... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T00:50+0300
2024-09-21T00:50+0300
2024-09-21T00:57+0300
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Hizbullah, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Beyrut'un güney banliyösüne düzenlediği saldırıda 14 kişinin öldüğü belirtildi. Bakanlığın önceki açıklamasında ise 9’u ağır olmak üzere 66 kişinin yaralandığı belirtildi.İbrahim Akil hayatını kaybettiHizbullah, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/abd-basini-lubnana-duzenlenen-saldirida-20-hizbullah-komutani-olduruldu-1088263223.html
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hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah tugayları, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu
hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah tugayları, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu
Hizbullah'ın komutanlarından İbrahim Akil öldü
00:50 21.09.2024 (güncellendi: 00:57 21.09.2024)
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 14 kişinin öldüğünü açıkladı. Hizbullah tarafından yapılan resmi açıklamada ise üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.
Hizbullah, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Beyrut'un güney banliyösüne düzenlediği saldırıda 14 kişinin öldüğü belirtildi. Bakanlığın önceki açıklamasında ise 9’u ağır olmak üzere 66 kişinin yaralandığı belirtildi.
İbrahim Akil hayatını kaybetti
Hizbullah, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü duyurdu.