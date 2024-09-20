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ABD basını: Lübnan'a düzenlenen saldırıda 20 Hizbullah komutanı öldürüldü
ABD basını: Lübnan'a düzenlenen saldırıda 20 Hizbullah komutanı öldürüldü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırıda, Lübnan Hizbullahının seçkin Rıdav biriminin yaklaşık 20 komutanının öldürüldüğü iddia edildi. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
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ABD merkezli Axios haber sitesi, İsrailli kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırıda yaklaşık 20 Hizbullah komutanının öldürüldüğünü öne sürdü.Haberde, “Rıdvan güçlerinin üst düzey komutanları, yaklaşık 20 komutan saldırı sırasında öldürüldü” denildi.Kaynağın, ‘Tel Aviv’in Lübnan sınırındaki durumu çözmek için askeri gerilimden kaçınamayacağı sonucuna vardığını’ aktardığı kaydedildi.Daha önce İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. İsrail medyasında yer alan haberlere göre Lübnan Hizbullahı'na yakın bir kaynak, İsrail'in Beyrut'un Dahieh mahallesine düzenlediği saldırıda Rıdvan biriminin üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in öldürüldüğünü söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/israil-beyruta-hedefli-saldirdigini-duyurdu-1088254498.html
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axios haber sitesi, israil, saldırı, hizbullah, lübnan, israil ordusu, komutan, tel aviv, kaynak
axios haber sitesi, israil, saldırı, hizbullah, lübnan, israil ordusu, komutan, tel aviv, kaynak

ABD basını: Lübnan'a düzenlenen saldırıda 20 Hizbullah komutanı öldürüldü

21:58 20.09.2024 (güncellendi: 22:04 20.09.2024)
© AA / Mostafa Alkhroufİsrail Hizbullah çatışmaları
İsrail Hizbullah çatışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA / Mostafa Alkhrouf
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İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırıda, Lübnan Hizbullahının seçkin Rıdav biriminin yaklaşık 20 komutanının öldürüldüğü iddia edildi.
ABD merkezli Axios haber sitesi, İsrailli kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırıda yaklaşık 20 Hizbullah komutanının öldürüldüğünü öne sürdü.
Haberde, “Rıdvan güçlerinin üst düzey komutanları, yaklaşık 20 komutan saldırı sırasında öldürüldü” denildi.
Kaynağın, ‘Tel Aviv’in Lübnan sınırındaki durumu çözmek için askeri gerilimden kaçınamayacağı sonucuna vardığını’ aktardığı kaydedildi.
Daha önce İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. İsrail medyasında yer alan haberlere göre Lübnan Hizbullahı'na yakın bir kaynak, İsrail'in Beyrut'un Dahieh mahallesine düzenlediği saldırıda Rıdvan biriminin üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in öldürüldüğünü söylemişti.
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