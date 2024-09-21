https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/hafta-sonunda-kara-yollarinda-son-durum-1088269461.html
Hafta sonunda kara yollarında son durum
Hafta sonunda kara yollarında son durum
Sputnik Türkiye
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği konusunda... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T09:46+0300
2024-09-21T09:46+0300
2024-09-21T09:46+0300
türkiye
karayolları genel müdürlüğü
karayolu
türkiye
istanbul
şile
köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak
ulaşım
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-Şile Yolunun 52-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.İzmir-Çeşme Otoyolu ve bağlantı yollarının 6-11. kilometrelerindeki üstyapı iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım iki yönlü sağlanıyor.Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları kesimi 20-22. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.Ankara-Niğde Otoyolu'nun bağlantı yolu ve Kırşehir istikametindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.Toprakkale-İskenderun Otoyolu Serbest Bölge-Gözeneler kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı Hatay istikametinden kontrollü devam ediyor.Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım, Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve Ereğli-Devrek yolunun 0-12. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.Hopa-Borçka yolunun birinci kilometresindeki dere taşkını nedeniyle bölünmüş yolun Borçka-Hopa yönü trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 40-45. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/trabzonda-sel-felaketinde-hastaneyi-su-basti-yollari-camur-kapladi-1088268967.html
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karayolları genel müdürlüğü, karayolu, türkiye, istanbul, şile, köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak, ulaşım
karayolları genel müdürlüğü, karayolu, türkiye, istanbul, şile, köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak, ulaşım
Hafta sonunda kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Hafta sonunda bazı yollarda tek şerit ulaşıma izin verilirken, bazıların yol bakım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak alternatif yollar sunuldu.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-Şile Yolunun 52-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu ve bağlantı yollarının 6-11. kilometrelerindeki üstyapı iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım iki yönlü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları kesimi 20-22. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun bağlantı yolu ve Kırşehir istikametindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.
Toprakkale-İskenderun Otoyolu Serbest Bölge-Gözeneler kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı Hatay istikametinden kontrollü devam ediyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım, Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve Ereğli-Devrek yolunun 0-12. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Hopa-Borçka yolunun birinci kilometresindeki dere taşkını nedeniyle bölünmüş yolun Borçka-Hopa yönü trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 40-45. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.