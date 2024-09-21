https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fitik-icin-gittigi-hastanede-tek-bobrekli-oldugunu-ogrendi-1088271928.html

Fıtık için gittiği hastanede tek böbrekli olduğunu öğrendi

Fıtık için gittiği hastanede tek böbrekli olduğunu öğrendi

Sputnik Türkiye

İzmir'de bir kadın bel fıtığı için MR çektirmeye gittiği hastanede tek böbrekli olarak doğduğunu öğrendi. Böbreğinde iyi huylu kitle için yapılan tedavilerin... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T11:35+0300

2024-09-21T11:35+0300

2024-09-21T11:35+0300

türkiye

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fıtık

iyi huylu kitle

anjiomyolipomu

ameliyat

diyaliz

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İzmir'de ikamet eden 35 yaşındaki kadın, bel fıtığı sebebiyle MR çektirmeye gittiği hastanede doğuştan tek böbreğe sahip olduğunu öğrendi.Sağlam böbreğinde büyüyen bir kitle için bir süredir doktor randevularına giden kadına, böbreğinin alınabileceği uyarısı yapılarak diyalize girme ihtimaline hazırlıklı olması gerektiğinin söylendiğini belirten kadın, son gittiği hastanede sağlığına kavuştu.İzmir'de güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Nurcan Avcı, 2012 yılında fıtık teşhisinden dolayı doktorunun isteğiyle MR çektirdiğini açıkladı. Sonuçları inceleyen doktor hastada fıtık dışında bir böbreğinin çok küçük olduğu için doğuştan itibaren tek böbrekle hayatını idame ettirdiği bildirildiği açıklandı.Tek böbrekli hasta, diyalizden kurtulup sağlığına kavuştuYıllar sonra çekilen MR da tek böbrekte kitle bulunmuş ve bunun üzerine iyi huylu kitleye iki kere embolizasyon işleminin yapıldığı açıklandı. Kitlenin büyümeye devam etmesiyle gittiği doktorlardan böbreğinin alınması gerektiğini duyan Avcı'nın, Bursa'da 2 saatlik kapalı bir operasyonla sağlığına kavuşturulduğu bildirildi.Hastanın, sağlam böbreğinde büyüyen iyi huylu 'anjiomyolipomu' adı verilen 12 santimetre boyutunda bir kitlenin tedavisi tamamlandığı bildirildi. Kadınlarda 4 santimetreden büyük anjiomyolipomuların kendiliğinden kanayarak yaşamı tehlikeye atması nedeniyle bu kitlelerin an kısa zamanda alınması büyük önem taşır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/evde-calinmasin-diye-yaninda-tasidigi-altinlari-hastanede-unuttu-1088270633.html

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türkiye, izmir, bursa, hastane, fıtık, iyi huylu kitle, anjiomyolipomu, ameliyat, diyaliz