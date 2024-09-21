https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/evde-calinmasin-diye-yaninda-tasidigi-altinlari-hastanede-unuttu-1088270633.html

Evde çalınmasın diye yanında taşıdığı altınları hastanede unuttu

Evde çalınmasın diye yanında taşıdığı altınları hastanede unuttu

Sputnik Türkiye

Adana'da bir kadın, cuma günü ablasını ziyaret etmek için hastaneye giderken çalınmasın diye yanına aldığı altınları doktor odasında unuttu. Durumu fark eden... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T10:41+0300

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Adana'da bir kadın cuma günü gittiği hastanede evde çalınır diye yanına aldığı takılarını unuttu.Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ablasını ziyaret etmek için giden kadın, nişan takılarını yanına aldı. Ablasının doktorundan bilgi almak için girdiği doktor odasında 2 çift bilezik ve 10 yarım altının bulunduğu çantasını telefonuyla beraber unuttuğu anlaşıldı.Doktor asistanının güvenlik görevlisine haber vermesiyle çantayı alan görevli, içinde bulduğu telefondan en son aranan kişiyi arayıp durumu haber verdiği bildirildi. Daha sonra hastaneye gelen kadına çanta teslim edildi. Kadının daha önce evine hırsız girdiği için altınları yanında taşıdığı öğrenildi. Altınların, bu hafta nişanı olacak oğluna ait olduğu söyleyen kadın, 'apartmana daha önce hırsız girdiğini, evde kalmasından korkup yanında taşıyarak hastaneye getirdiği çantanın kaybolduğunu fark edince çok korktuğunu' söyledi.

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