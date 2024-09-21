https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fenerbahceli-taraftarlar-derbi-mac-icin-kadikoye-akin-ediyor-1088284709.html
Fenerbahçeli taraftarlar derbi maç için Kadıköy'e akın ediyor
Fenerbahçeli taraftarlar derbi maç için Kadıköy'e akın ediyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe- Galatasaray derbisine saatler kaldı. Taraftarlar ise takımlarına destek vermek için Kadıköy'e akın etmeye başladı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T15:03+0300
2024-09-21T15:03+0300
2024-09-21T15:04+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
derbi
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
kadıköy
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olacak Fenerbahçe taraftarları, Eminönü İskelesi'nden kalkan vapur ile maçın oynanacağı Ülker Stadı'na hareket etti. Vapuru Fenerbahçe bayraklarıyla süsleyen taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fenerbahce-ve-galatarasay-401-kez-karsi-karsiya-geliyor-derbi-saat-kacta-hangi-kanalda-muhtemel-1088274425.html
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fenerbahçe, galatasaray, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, kadıköy
fenerbahçe, galatasaray, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, kadıköy
Fenerbahçeli taraftarlar derbi maç için Kadıköy'e akın ediyor
15:03 21.09.2024 (güncellendi: 15:04 21.09.2024)
Fenerbahçe- Galatasaray derbisine saatler kaldı. Taraftarlar ise takımlarına destek vermek için Kadıköy'e akın etmeye başladı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olacak Fenerbahçe taraftarları, Eminönü İskelesi'nden kalkan vapur ile maçın oynanacağı Ülker Stadı'na hareket etti.
Vapuru Fenerbahçe bayraklarıyla süsleyen taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.