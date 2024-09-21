https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fenerbahce-ve-galatarasay-401-kez-karsi-karsiya-geliyor-derbi-saat-kacta-hangi-kanalda-muhtemel-1088274425.html

Fenerbahçe ve Galatasaray, 401. kez karşı karşıya geliyor: Derbi saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray, 401. kez karşı karşıya geliyor: Derbi saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe ve Galatasaray bugün Kadıköy'de tarihte 401. kez karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen derbide, takımların muhtemel 11'leri belli olurken... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T12:46+0300

2024-09-21T12:46+0300

2024-09-21T13:03+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

derbi

kadıköy

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Trendyol Süper Lig'in altında haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı derbi saat 20.00'de başlayacak ve BeIN Sports1'den canlı olarak yayınlanacak. Dev derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.Konuk ekip Galatasaray 5 maçta 15 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe ise 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. Her iki takımın da hedefi üç puanı almak. Muhtemel 11'ler belli olduSarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak. Sakatlığını atlatan ve son antrenmanda takımla çalışan Mauro Icardi 11'de görev almak için Okan Buruk'tan şans bekleyecek.Ligde Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan ve bir süre takımdan uzak kalan Alexander Djiku, derbi hazırlıklarında takımla çalıştı. Mourinho’nun görev vermesi halinde sahada olacak. Sakatlığını atlatan Bright Osayi-Samuel ise bireysel çalışma yaptı. Nijeryalı futbolcunun durumuna maç saatinde karar verilecek.Fenerbahçe: Livekovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Amrabat, Tadic, Maximin, DjekoGalatasaray: Muslera, Sanchez, Abdülkerim, Jakops, Torreira, Berkan, Sara, Barış Alper, Sallai, Osimhen401. kez karşı karşıya geliyorlarFenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 400 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada iseberabere kaldı. Fenerbahçe'nin 541 golüne, Galatasaray 497 golle karşılık verdi.İki takım geçtiğimiz sezon üç defa karşılaştı. Ligdeki maçlarda sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki derbi 0-0 sona erdi. Süper Kupa'da ise Fenerbahçe, U19 Takımı ile çıktığı maçta sarı-kırmızılılar 1-0 öndeyken sahadan çekildi ve Galatasaray hükmen 3-0 galip sayıldı.Fenerbahçe derbilerde 53 kez galibiyet aldıFenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 134 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 163, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi.Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/fenerbahce-derbisi-oncesi-galatasarayda-son-durum-ziyech-ve-icardi-oynayacak-mi-1088232217.html

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