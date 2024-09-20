Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum: Ziyech ve Icardi oynayacak mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe ve AK Parti Genel Merkezi neden uzlaşamıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
FETÖ’nün hedefinde hangi ülke var?
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Anayasa’nın ilk 4 maddesi tartışmaları
12:06
84 dk
HABER MASASI
Gaziler, gazi yakınları ve şehit ailelerinin özlük hakları nelerdir, bu haklar yeterli mi?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
'ABD gizli desteklerini Bitcoin ile yapıyor'
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Netanyahu, Hizbullah’la başa çıkabildiğini göstererek İsrail içinde popülerliğini artırmayı hedefliyor olabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bahçeli’den merak edilen ‘ilk 4 madde’ açıklaması
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kişi başına düşen kredi kartı sayısı 5’e yükseldi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/fenerbahce-derbisi-oncesi-galatasarayda-son-durum-ziyech-ve-icardi-oynayacak-mi-1088232217.html
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum: Ziyech ve Icardi oynayacak mı?
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum: Ziyech ve Icardi oynayacak mı?
Sputnik Türkiye
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T10:04+0300
2024-09-20T10:04+0300
spor
galatasaray
derbi
mauro icardi
fenerbahçe
osimhen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084223184_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df73bed034900ffa84b6fde0fa72206d.jpg
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak 6. hafta mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor.Fenerbahçe, ise 13 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.Galatasaray'da kimler derbide olmayacak?Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.Icardi derbide oynayacak mı?Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı.Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı.Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.Galatasaray'ın muhtemel 11'inde kimler var?MUSLERAKAAN-SANCHEZ-ABDULKERİM-JAKOBSTORREIRA-SARAYUNUS (SALLAI)-MERTENS-BARIŞOSIMHEN
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/fenerbahce-galatasaray-derbisi-ne-zaman-1088058693.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084223184_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_ca3effc697e5f737372dfed9a79a0f42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe galatasaray derbisi ne zaman, fenerbahçe galatasaray derbisi,fenerbahçe galatasaray derbisi hangi kanalda, fenerbahçe - galatasaray derbisi ne zaman? fenerbahçe - galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta?, icardi derbide oynayacak mı, icardi derbide oynayacak mı, fenerbahçe galatasaray derbisi saat kaçta hangi kanalda, fb gs hangi kanal
fenerbahçe galatasaray derbisi ne zaman, fenerbahçe galatasaray derbisi,fenerbahçe galatasaray derbisi hangi kanalda, fenerbahçe - galatasaray derbisi ne zaman? fenerbahçe - galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta?, icardi derbide oynayacak mı, icardi derbide oynayacak mı, fenerbahçe galatasaray derbisi saat kaçta hangi kanalda, fb gs hangi kanal

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum: Ziyech ve Icardi oynayacak mı?

10:04 20.09.2024
© İHAMauro Icardi
Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© İHA
Abone ol
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Takıma katılan ve oynamak isteyen Icardi'nin oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak 6. hafta mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor.

Fenerbahçe, ise 13 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray'da kimler derbide olmayacak?

Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.

Icardi derbide oynayacak mı?

Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı.

Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

Galatasaray'ın muhtemel 11'inde kimler var?

MUSLERA
KAAN-SANCHEZ-ABDULKERİM-JAKOBS
TORREIRA-SARA
YUNUS (SALLAI)-MERTENS-BARIŞ
OSIMHEN
gs fb derbi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
SPOR
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?
16 Eylül, 10:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала