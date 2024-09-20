https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/fenerbahce-derbisi-oncesi-galatasarayda-son-durum-ziyech-ve-icardi-oynayacak-mi-1088232217.html
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum: Ziyech ve Icardi oynayacak mı?
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum: Ziyech ve Icardi oynayacak mı?
Sputnik Türkiye
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T10:04+0300
2024-09-20T10:04+0300
2024-09-20T10:04+0300
spor
galatasaray
derbi
mauro icardi
fenerbahçe
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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak 6. hafta mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor.Fenerbahçe, ise 13 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.Galatasaray'da kimler derbide olmayacak?Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.Icardi derbide oynayacak mı?Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı.Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı.Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.Galatasaray'ın muhtemel 11'inde kimler var?MUSLERAKAAN-SANCHEZ-ABDULKERİM-JAKOBSTORREIRA-SARAYUNUS (SALLAI)-MERTENS-BARIŞOSIMHEN
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Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum: Ziyech ve Icardi oynayacak mı?
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Takıma katılan ve oynamak isteyen Icardi'nin oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak 6. hafta mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor.
Fenerbahçe, ise 13 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.
Galatasaray'da kimler derbide olmayacak?
Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.
Icardi derbide oynayacak mı?
Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı.
Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı.
Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.
Galatasaray'ın muhtemel 11'inde kimler var?
MUSLERA
KAAN-SANCHEZ-ABDULKERİM-JAKOBS
TORREIRA-SARA
YUNUS (SALLAI)-MERTENS-BARIŞ
OSIMHEN