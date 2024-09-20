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Altında rekor haftası: Gram altın bir seviyeyi daha aştı
Altında rekor haftası: Gram altın bir seviyeyi daha aştı
Sputnik Türkiye
Hafta başından beri hareketli seyrini sürdüren altından bir rekor da bu sabah geldi. Gram altın tarihi seviyesini geçti ve 2 bin 855 liradan alıcı buldu. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
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Altın fiyatları, güne tarihi zirvelere yakın başladı.Piyasaların açılmasından kısa bir süre sonra ise altından rekor seviye haberleri gelmeye başladı.Gram altın ne kadar?Gram altın, 2.855 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın da 4.645 Türk Lirası ile rekor kırdı.
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Altında rekor haftası: Gram altın bir seviyeyi daha aştı

09:54 20.09.2024 (güncellendi: 10:15 20.09.2024)
© AAaltın
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA
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Hafta başından beri hareketli seyrini sürdüren altından bir rekor da bu sabah geldi. Gram altın tarihi seviyesini geçti ve 2 bin 855 liradan alıcı buldu.
Altın fiyatları, güne tarihi zirvelere yakın başladı.
Piyasaların açılmasından kısa bir süre sonra ise altından rekor seviye haberleri gelmeye başladı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, 2.855 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın da 4.645 Türk Lirası ile rekor kırdı.
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