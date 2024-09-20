https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/altinda-rekor-haftasi-gram-altin-bir-seviyeyi-daha-asti-1088232066.html

Altında rekor haftası: Gram altın bir seviyeyi daha aştı

Altında rekor haftası: Gram altın bir seviyeyi daha aştı

Sputnik Türkiye

Hafta başından beri hareketli seyrini sürdüren altından bir rekor da bu sabah geldi. Gram altın tarihi seviyesini geçti ve 2 bin 855 liradan alıcı buldu. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

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2024-09-20T09:54+0300

2024-09-20T10:15+0300

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Altın fiyatları, güne tarihi zirvelere yakın başladı.Piyasaların açılmasından kısa bir süre sonra ise altından rekor seviye haberleri gelmeye başladı.Gram altın ne kadar?Gram altın, 2.855 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın da 4.645 Türk Lirası ile rekor kırdı.

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