https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kadirov-cybertruck-almis-musk-araclari-bloklamisti-cecenistan-cybertrucklari-cepheye-gonderiyor--1088253742.html
Kadirov Cybertruck almış, Musk araçları bloklamıştı: Çeçenistan, Cybertruckları cepheye gönderiyor
Kadirov Cybertruck almış, Musk araçları bloklamıştı: Çeçenistan, Cybertruckları cepheye gönderiyor
Sputnik Türkiye
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un 'Elon Musk'un hediye ettiğini' söylediği Cybertruck araçların uzaktan devre dışı bırakıldığı açıklanması ardından... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T16:19+0300
2024-09-20T16:19+0300
2024-09-20T16:23+0300
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Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Başkanı Ramazan Kadirov, Elon Musk'un 'içtenlikle hediye ettiği' Cybertruck araçların elektronik sistemlerinin uzaktan kapatıldığını açıkladı. Kadirov, birkaç gün önce de bu araçların kasasına makinalı tüfek koyarak pozlar vermişti.'Ona yakışmadı' Elon Musk'a bu hareketi yakıştıramayan Kadirov, 2 adet Cybertruck'u Ukrayna cephesine gönderdiğini ve burada bu araçların manevra kabiliyeti ve müretteba koruması ile mükemmel bir şekilde performans sergilediğini de belirtti. Modifiye edilmiş ve silahlandırılmış, kamuflaj boyası ile boyanmış Cybertrucklar ise şimdi Ukrayna cephesinde görev yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-4-koy-ozgurlestirildi-16-bin-ukraynali-asker-etkisiz-hale-1088252641.html
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çeçen, ramzan kadirov, elon musk, çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
çeçen, ramzan kadirov, elon musk, çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
Kadirov Cybertruck almış, Musk araçları bloklamıştı: Çeçenistan, Cybertruckları cepheye gönderiyor
16:19 20.09.2024 (güncellendi: 16:23 20.09.2024)
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un 'Elon Musk'un hediye ettiğini' söylediği Cybertruck araçların uzaktan devre dışı bırakıldığı açıklanması ardından araçların cepheye gönderildiği görüldü.
Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Başkanı Ramazan Kadirov, Elon Musk'un 'içtenlikle hediye ettiği' Cybertruck araçların elektronik sistemlerinin uzaktan kapatıldığını açıkladı. Kadirov, birkaç gün önce de bu araçların kasasına makinalı tüfek koyarak pozlar vermişti.
Elon Musk'a bu hareketi yakıştıramayan Kadirov, 2 adet Cybertruck'u Ukrayna cephesine gönderdiğini ve burada bu araçların manevra kabiliyeti ve müretteba koruması ile mükemmel bir şekilde performans sergilediğini de belirtti.
Modifiye edilmiş ve silahlandırılmış, kamuflaj boyası ile boyanmış Cybertrucklar ise şimdi Ukrayna cephesinde görev yapıyor.