https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kadirov-cybertruck-almis-musk-araclari-bloklamisti-cecenistan-cybertrucklari-cepheye-gonderiyor--1088253742.html

Kadirov Cybertruck almış, Musk araçları bloklamıştı: Çeçenistan, Cybertruckları cepheye gönderiyor

Kadirov Cybertruck almış, Musk araçları bloklamıştı: Çeçenistan, Cybertruckları cepheye gönderiyor

Sputnik Türkiye

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un 'Elon Musk'un hediye ettiğini' söylediği Cybertruck araçların uzaktan devre dışı bırakıldığı açıklanması ardından... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T16:19+0300

2024-09-20T16:19+0300

2024-09-20T16:23+0300

ukrayna krizi

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ramzan kadirov

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Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Başkanı Ramazan Kadirov, Elon Musk'un 'içtenlikle hediye ettiği' Cybertruck araçların elektronik sistemlerinin uzaktan kapatıldığını açıkladı. Kadirov, birkaç gün önce de bu araçların kasasına makinalı tüfek koyarak pozlar vermişti.'Ona yakışmadı' Elon Musk'a bu hareketi yakıştıramayan Kadirov, 2 adet Cybertruck'u Ukrayna cephesine gönderdiğini ve burada bu araçların manevra kabiliyeti ve müretteba koruması ile mükemmel bir şekilde performans sergilediğini de belirtti. Modifiye edilmiş ve silahlandırılmış, kamuflaj boyası ile boyanmış Cybertrucklar ise şimdi Ukrayna cephesinde görev yapıyor.

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çeçen, ramzan kadirov, elon musk, çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna