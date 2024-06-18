https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/dugunde-pompali-tufekle-havaya-ates-acilmasi-sonucu-yaralanan-cocuk-hayatini-kaybetti-1084946660.html

Düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 gün önce bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu başından yaralanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T06:42+0300

2024-06-18T06:42+0300

2024-06-18T06:42+0300

türkiye

maganda kurşunu

maganda

cahil

ankara

pompalı tüfek

silah

katil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084946435_0:235:1080:843_1920x0_80_0_0_7bd579cfa0f84d3cad965b9d350719bf.jpg

Alınan bilgiye göre, olay Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 gün önce gerçekleşin bir düğünde meydana geldi. Boyabası Mahallesi'nde gelin almak için davetlilerin geldiği sırada pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu çıkan saçmalar 10 yaşındaki çocuğa isabet etti. 15 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Seyfi Sarıoğlu hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/sariyerdeki-yangin-9-saat-sonra-kontrol-altina-alindi-1084946305.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maganda kurşunu, maganda, cahil, ankara, pompalı tüfek, silah, katil