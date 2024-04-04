https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/japonyanin-en-yasli-pandasi-tan-tan-yasama-veda-etti-1082450353.html

Japonya'nın en yaşlı pandası Tan Tan yaşama veda etti

Japonya'nın en yaşlı pandası Tan Tan yaşama veda etti

Sputnik Türkiye

Japonya'da, Ocak 1995'te meydana gelen Kobe depremi sonrası Çin'in depremzedelere yardım amacıyla gönderdiği, sonrasında da kentin efsanesi haline gelen 'Tan... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T09:09+0300

2024-04-04T09:09+0300

2024-04-04T09:09+0300

yaşam

panda

panda diplomasisi

çin halk cumhuriyeti

japonya

kobe

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hayvan

hayvanat bahçesi

kalp

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Devlet televizyonu NHK, pandanın kalbinin durması sonucu öldüğünü duyurdu.Kobe kentindeki Oji Hayvanat Bahçesi'nin yetkilileri, Çin'in Şiçuan bölgesinde 1995'te doğan pandanın öldüğünde insan ömrüne göre 80 ila 100 yaşında olduğunu bildirdi.Tan Tan, kamuoyunda ‘Kobe Depremi’ olarak bilinen Ocak 1995'teki Büyük Hanşin Depremi sonrası kente 2000 yılında kiralık kontratla getirilmişti. Afette zarar gören kent sakinlerinin pandayla teselli edilmesinin amaçlandığı bildirilmişti.NHK'nin yayımladığı videoda hayvanat bahçesini ziyaret edenlerin pandayla eğlenceli vakit geçirdikleri görülüyor.‘İnsanları gülümsetiyordu’Oji Direktörü Kako Yujiro, pandanın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Tan Tan, yerel halk için Güneş'ti, insanları gülümsetiyordu" ifadesini kullandı.Pandanın, kiralık kontratının sona ereceği 2020 yılında Çin'e gönderilmesi planlanmış, Kovid-19 salgını nedeniyle süreç ertelenmişti.2021'de konulan kalp hastalığı teşhisi sonrası iştahı ve günlük egzersiz seviyesi düşen pandanın, fiziksel kondisyonu büyük ölçüde gerilemişti.İnsan yaşına göre 80'li yaşlarının başında olduğu için Çin’e dönüş yolculuğu ertelenen Tan Tan, Hayvanat tarafından alınan kararla sağlık durumu nedeniyle 2022 baharından bu yana ziyaretçilere gösterilmiyordu.Hafta sonu kalbinin durduğu bildirilen Tan Tan, hayvanat bahçesi çalışanlarının çabalarına rağmen hayata döndürülememişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240215/japonya-ekonomisi-resesyona-girdi-1080757367.html

çin halk cumhuriyeti

japonya

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panda, panda diplomasisi, çin halk cumhuriyeti, japonya, kobe, deprem, hayvan, hayvanat bahçesi, kalp, kalp hastalıkları