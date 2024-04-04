https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/japonyanin-en-yasli-pandasi-tan-tan-yasama-veda-etti-1082450353.html
Japonya'nın en yaşlı pandası Tan Tan yaşama veda etti
Japonya'nın en yaşlı pandası Tan Tan yaşama veda etti
Sputnik Türkiye
Japonya'da, Ocak 1995'te meydana gelen Kobe depremi sonrası Çin'in depremzedelere yardım amacıyla gönderdiği, sonrasında da kentin efsanesi haline gelen 'Tan... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T09:09+0300
2024-04-04T09:09+0300
2024-04-04T09:09+0300
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panda diplomasisi
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hayvan
hayvanat bahçesi
kalp
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Devlet televizyonu NHK, pandanın kalbinin durması sonucu öldüğünü duyurdu.Kobe kentindeki Oji Hayvanat Bahçesi'nin yetkilileri, Çin'in Şiçuan bölgesinde 1995'te doğan pandanın öldüğünde insan ömrüne göre 80 ila 100 yaşında olduğunu bildirdi.Tan Tan, kamuoyunda ‘Kobe Depremi’ olarak bilinen Ocak 1995'teki Büyük Hanşin Depremi sonrası kente 2000 yılında kiralık kontratla getirilmişti. Afette zarar gören kent sakinlerinin pandayla teselli edilmesinin amaçlandığı bildirilmişti.NHK'nin yayımladığı videoda hayvanat bahçesini ziyaret edenlerin pandayla eğlenceli vakit geçirdikleri görülüyor.‘İnsanları gülümsetiyordu’Oji Direktörü Kako Yujiro, pandanın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Tan Tan, yerel halk için Güneş'ti, insanları gülümsetiyordu" ifadesini kullandı.Pandanın, kiralık kontratının sona ereceği 2020 yılında Çin'e gönderilmesi planlanmış, Kovid-19 salgını nedeniyle süreç ertelenmişti.2021'de konulan kalp hastalığı teşhisi sonrası iştahı ve günlük egzersiz seviyesi düşen pandanın, fiziksel kondisyonu büyük ölçüde gerilemişti.İnsan yaşına göre 80'li yaşlarının başında olduğu için Çin’e dönüş yolculuğu ertelenen Tan Tan, Hayvanat tarafından alınan kararla sağlık durumu nedeniyle 2022 baharından bu yana ziyaretçilere gösterilmiyordu.Hafta sonu kalbinin durduğu bildirilen Tan Tan, hayvanat bahçesi çalışanlarının çabalarına rağmen hayata döndürülememişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240215/japonya-ekonomisi-resesyona-girdi-1080757367.html
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panda, panda diplomasisi, çin halk cumhuriyeti, japonya, kobe, deprem, hayvan, hayvanat bahçesi, kalp, kalp hastalıkları
panda, panda diplomasisi, çin halk cumhuriyeti, japonya, kobe, deprem, hayvan, hayvanat bahçesi, kalp, kalp hastalıkları
Japonya'nın en yaşlı pandası Tan Tan yaşama veda etti
Japonya'da, Ocak 1995'te meydana gelen Kobe depremi sonrası Çin'in depremzedelere yardım amacıyla gönderdiği, sonrasında da kentin efsanesi haline gelen 'Tan Tan' isimli ülkenin en yaşlı pandası 28 yaşında hayata gözlerini kapattı.
Devlet televizyonu NHK, pandanın kalbinin durması sonucu öldüğünü duyurdu.
Kobe kentindeki Oji Hayvanat Bahçesi'nin yetkilileri, Çin'in Şiçuan bölgesinde 1995'te doğan pandanın öldüğünde insan ömrüne göre 80 ila 100 yaşında olduğunu bildirdi.
Tan Tan, kamuoyunda ‘Kobe Depremi’ olarak bilinen Ocak 1995'teki Büyük Hanşin Depremi sonrası kente 2000 yılında kiralık kontratla getirilmişti. Afette zarar gören kent sakinlerinin pandayla teselli edilmesinin amaçlandığı bildirilmişti.
NHK'nin yayımladığı videoda hayvanat bahçesini ziyaret edenlerin pandayla eğlenceli vakit geçirdikleri görülüyor.
‘İnsanları gülümsetiyordu’
Oji Direktörü Kako Yujiro, pandanın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Tan Tan, yerel halk için Güneş'ti, insanları gülümsetiyordu" ifadesini kullandı.
Pandanın, kiralık kontratının sona ereceği 2020 yılında Çin'e gönderilmesi planlanmış, Kovid-19 salgını nedeniyle süreç ertelenmişti.
2021'de konulan kalp hastalığı teşhisi sonrası iştahı ve günlük egzersiz seviyesi düşen pandanın, fiziksel kondisyonu büyük ölçüde gerilemişti.
İnsan yaşına göre 80'li yaşlarının başında olduğu için Çin’e dönüş yolculuğu ertelenen Tan Tan, Hayvanat tarafından alınan kararla sağlık durumu nedeniyle 2022 baharından bu yana ziyaretçilere gösterilmiyordu.
Hafta sonu kalbinin durduğu bildirilen Tan Tan, hayvanat bahçesi çalışanlarının çabalarına rağmen hayata döndürülememişti.