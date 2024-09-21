https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/adalet-bakani-tunctan-dunya-baris-gunu-mesaji-daima-filistinli-kardeslerimizin-yaninda-olacagiz-1088293226.html

Adalet Bakanı Tunç'tan Dünya Barış Günü mesajı: 'Daima Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız'

Adalet Bakanı Tunç'tan Dünya Barış Günü mesajı: 'Daima Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, barışın, dünyanın ve insanlığın en büyük ihtiyacı... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

filistin

israil

israil-filistin

soykırım

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Geçmişte her dinden insanın barış ve esenlik içinde yaşadığı Filistin, günümüzde maalesef kan, gözyaşı, zulümle yıkanmaktadır. İşgalci İsrail, yaklaşık bir yıldır Gazze'deki masum sivillerin üzerine bombalar yağdırmakta, soykırım yapmaktadır" ifadesini kullandı.Bakan Tunç, 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, barışın, dünyanın ve insanlığın en büyük ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlara saygı ve hoşgörü gösterilmesinin, herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olmasının barışın sağlanmasının temeli olduğunu vurgulayan Tunç, demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerlerin görmezden gelinmesi, terör, şiddet ile insan yaşamına duyarsız tüm girişimlerin, insanlığın geleceğini tehdit ettiğini belirtti.Bakan Tunç, bu durumun en kanlı örneklerinden birinin Filistin'de yaşandığına işaret ederek şunları kaydetti:'Masum siviller katliama uğrarken dünyada barıştan söz etmek mümkün değildir"Sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkelerin, işgalci İsrail'in katliamlarına sessiz kaldığını ve yaşanan acıları görmezden geldiğini belirten Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, filistin, israil, israil-filistin, soykırım