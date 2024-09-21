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Adalet Bakanı Tunç'tan Dünya Barış Günü mesajı: 'Daima Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız'
Adalet Bakanı Tunç'tan Dünya Barış Günü mesajı: 'Daima Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, barışın, dünyanın ve insanlığın en büyük ihtiyacı... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
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adalet bakanlığı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Geçmişte her dinden insanın barış ve esenlik içinde yaşadığı Filistin, günümüzde maalesef kan, gözyaşı, zulümle yıkanmaktadır. İşgalci İsrail, yaklaşık bir yıldır Gazze'deki masum sivillerin üzerine bombalar yağdırmakta, soykırım yapmaktadır" ifadesini kullandı.Bakan Tunç, 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, barışın, dünyanın ve insanlığın en büyük ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlara saygı ve hoşgörü gösterilmesinin, herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olmasının barışın sağlanmasının temeli olduğunu vurgulayan Tunç, demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerlerin görmezden gelinmesi, terör, şiddet ile insan yaşamına duyarsız tüm girişimlerin, insanlığın geleceğini tehdit ettiğini belirtti.Bakan Tunç, bu durumun en kanlı örneklerinden birinin Filistin'de yaşandığına işaret ederek şunları kaydetti:'Masum siviller katliama uğrarken dünyada barıştan söz etmek mümkün değildir"Sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkelerin, işgalci İsrail'in katliamlarına sessiz kaldığını ve yaşanan acıları görmezden geldiğini belirten Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi:
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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, filistin, israil, israil-filistin, soykırım
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Adalet Bakanı Tunç'tan Dünya Barış Günü mesajı: 'Daima Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız'

20:32 21.09.2024
© AA / Akın ÇeliktaşAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne katılarak konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© AA / Akın Çeliktaş
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Adalet Bakanı Tunç, 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, barışın, dünyanın ve insanlığın en büyük ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek daima Filistin'in yanında olacaklarını vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Geçmişte her dinden insanın barış ve esenlik içinde yaşadığı Filistin, günümüzde maalesef kan, gözyaşı, zulümle yıkanmaktadır. İşgalci İsrail, yaklaşık bir yıldır Gazze'deki masum sivillerin üzerine bombalar yağdırmakta, soykırım yapmaktadır" ifadesini kullandı.
Bakan Tunç, 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, barışın, dünyanın ve insanlığın en büyük ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.
Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlara saygı ve hoşgörü gösterilmesinin, herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olmasının barışın sağlanmasının temeli olduğunu vurgulayan Tunç, demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerlerin görmezden gelinmesi, terör, şiddet ile insan yaşamına duyarsız tüm girişimlerin, insanlığın geleceğini tehdit ettiğini belirtti.
Bakan Tunç, bu durumun en kanlı örneklerinden birinin Filistin'de yaşandığına işaret ederek şunları kaydetti:

Geçmişte her dinden insanın barış ve esenlik içinde yaşadığı Filistin, günümüzde maalesef kan, gözyaşı, zulümle yıkanmaktadır. İşgalci İsrail, yaklaşık bir yıldır Gazze'deki masum sivillerin üzerine bombalar yağdırmakta, soykırım yapmaktadır. 41 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği, 100 bine yakın yaralının bulunduğu Gazze'de, terör örgütü gibi davranan İsrail uluslararası hukuku ve insan haklarını yok saymaktadır.

'Masum siviller katliama uğrarken dünyada barıştan söz etmek mümkün değildir"

Sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkelerin, işgalci İsrail'in katliamlarına sessiz kaldığını ve yaşanan acıları görmezden geldiğini belirten Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kan gölüne dönen Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar, masum siviller katliama uğrarken dünyada barıştan söz etmek mümkün değildir. Tüm dünya Gazze'de yaşanan drama kayıtsız kalsa da Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak yaşanan adaletsizliklere ve haksızlıklara karşı durmaya, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Daima Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. 'Daha adil bir dünya mümkün' düsturuyla insanlık için barış ve huzura katkı veren adımları atmayı sürdüreceğiz. Şiddetin olmadığı, iyiliğin ve sevginin egemen olduğu bir dünya temennisiyle.

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