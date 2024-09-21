https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/bakan-simsek-almanyada-yatirimcilarla-bir-araya-geldi-1088271116.html
Bakan Şimşek, Almanya'da yatırımcılarla bir araya geldi
Bakan Şimşek, Almanya'da yatırımcılarla bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'da 50'den fazla şirketin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T11:04+0300
2024-09-21T11:04+0300
2024-09-21T11:24+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
yabancı yatırım
yabancı yatırımcılar
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Almanya Bavyera'da düzenlenen Stern Stewart Institute'nün 2024 zirvesine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye için düzenlenen oturumlarda yatırımcılarla bir araya geldi. 50'den fazla şirketin üst düzey yöneticileri ve finans bölüm başkanları ile alanında öncü akademisyenlerin katıldığı oturumlarda Bakan Şimşek, soruları yanıtladı Özel oturumda da Türkiye'de yatırımları olan veya yatırım yapmayı düşünen şirketler yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/bakan-simsek-enflasyon-bu-ay-40li-rakamlara-inecek-1088213045.html
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, yabancı yatırım, yabancı yatırımcılar
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, yabancı yatırım, yabancı yatırımcılar
Bakan Şimşek, Almanya'da yatırımcılarla bir araya geldi
11:04 21.09.2024 (güncellendi: 11:24 21.09.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'da 50'den fazla şirketin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.
Almanya Bavyera'da düzenlenen Stern Stewart Institute'nün 2024 zirvesine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye için düzenlenen oturumlarda yatırımcılarla bir araya geldi.
50'den fazla şirketin üst düzey yöneticileri ve finans bölüm başkanları ile alanında öncü akademisyenlerin katıldığı oturumlarda Bakan Şimşek, soruları yanıtladı Özel oturumda da Türkiye'de yatırımları olan veya yatırım yapmayı düşünen şirketler yer aldı.