https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/bakan-simsek-almanyada-yatirimcilarla-bir-araya-geldi-1088271116.html

Bakan Şimşek, Almanya'da yatırımcılarla bir araya geldi

Bakan Şimşek, Almanya'da yatırımcılarla bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'da 50'den fazla şirketin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T11:04+0300

2024-09-21T11:04+0300

2024-09-21T11:24+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

yabancı yatırım

yabancı yatırımcılar

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Almanya Bavyera'da düzenlenen Stern Stewart Institute'nün 2024 zirvesine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye için düzenlenen oturumlarda yatırımcılarla bir araya geldi. 50'den fazla şirketin üst düzey yöneticileri ve finans bölüm başkanları ile alanında öncü akademisyenlerin katıldığı oturumlarda Bakan Şimşek, soruları yanıtladı Özel oturumda da Türkiye'de yatırımları olan veya yatırım yapmayı düşünen şirketler yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/bakan-simsek-enflasyon-bu-ay-40li-rakamlara-inecek-1088213045.html

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, yabancı yatırım, yabancı yatırımcılar