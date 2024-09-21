https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/bakan-kurum-kahramanmarasin-fay-etut-raporunun-sonuclarini-acikladi-uygunluk-durumu-belirlendi-1088291828.html

Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ın FAY ETÜT Raporu’nun sonuçlarını açıkladı: 'Uygunluk durumu belirlendi'

Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ın FAY ETÜT Raporu’nun sonuçlarını açıkladı: 'Uygunluk durumu belirlendi'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ın riskli bölgeleriyle ilgili yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda yürütülen bilimsel saha... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T19:02+0300

2024-09-21T19:02+0300

2024-09-21T19:02+0300

politika

çevre ve şehircilik bakanlığı

murat kurum

kahramanmaraş

etüt çalışması

rapor

fay

deprem

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası 11 ilde geniş çaplı etüt çalışmaları başlattı. Bakanlığın koordinasyonunda üniversitelerden bilim insanlarının öncülüğünde çalışmalar yürütüldü. Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi’nde de riskli bölgelerle ilgili yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda saha çalışmaları yapıldı, fay hatları üzerindeki bazı noktalarda detaylı incelemeler gerçekleştirildi.Bilimsel tespitlerle deprem üretme potansiyeli bulunmayan bölgelerin 'önlemli alan' ilan edildiğini belirten Bakan Kurum, bu bölgelerde belirlenen tedbirler alınarak yerleşimin oluşturulabileceğini duyurdu.Fay hatlarının deprem üretme potansiyelini ve yaşlarını ortaya koymak için bilim insanları gözetiminde hendekler kazıldı, numuneler alındı. Bu numunelere dair laboratuvar sonuçları daha detaylı inceleme için Londra’da laboratuvara gönderildi. Detaylı sonuçlar Bakanlığa ulaştı. Bu rapordaki bilimsel tespitler doğrultusunda 'Kahramanmaraş Mikrobölgeleme Etüt Raporu' hazırlandı.'Uygunluk durumlarını artık net olarak belirlemiş olduk'Bakan Kurum, etüt raporunu inceleyerek raporun sonuçlarını açıkladığı konuşmasında, "Sonuçlara göre bölgede yerleşime uygunluk durumlarını artık net olarak belirlemiş olduk. Buna göre Kahramanmaraş fay zonlarından bazılarında deprem üretme potansiyeli bulunmadığı, dolayısıyla ‘fay sakınım zonu’ konulmasına gerek olmadığı sonucuna vardık. Bu çerçevede, bu alanları ‘uygun olmayan alan’ tanımı yerine ‘önlemli alan’ olarak yeniden düzenledik” ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, rapora göre deprem üretme potansiyeli bulunmayan ve ‘önlemli alan’ olarak ilan edilen bölgelerde belirlenen tedbirler doğrultusunda yapılaşmanın oluşturulabileceğini kaydetti.Afşar Mahallesi’nden başlayan ve Hayrullah Mahallesi’ndeki stadyum civarında sonlanan bölgeden geçen fay zonu segmentlerinde ise deprem üretme riskinin bulunduğunu dile getiren Bakan Kurum bu bölgede yapılaşma gerçekleştirilmeyeceğinin altını çizdi. Bakan Kurum “Kentin güneyinden geçen fay segmentinde deprem üretme potansiyeli tespit edilmiştir. 70 metre genişliğinde ‘fay sakınım bandı’ bırakılmıştır” bilgisini verdi.Bilimsel incelemelerin sonuçlara göre elde edilen Mikrobölgeleme Etüt Raporu’na göre ilgili belediyelerin imar planlarını revize etmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Kurum, “Sonuç olarak, elde edilen mikro bölgeleme belirtilen yerleşimine uygunluk durumları göz önüne alınarak belediyemizce imar planı revizyonları yapılacak plan kararı ve gerekli önlemler doğrultusunda yapılaşmaya gidilebilecektir. Bu olumlu gelişmeleri söz verdiğimiz gibi eylül ayı içerisinde milletimizle paylaşıyor, Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun diyorum. Vatandaşlarımız bu yeni kararımıza dair tüm detayları il müdürlüğümüzden öğrenebilirler” şeklinde konuştu.Kahramanmaraş’ta yürütülen inşa çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, 20 bin 764 ev ve iş yerinin teslim edildiğini, 45 bin 347 konut ve iş yerinin inşasının sürdüğünü söyledi. Yılsonuna kadar kentte 32 bin 255 yeni konut daha hak sahiplerine teslim edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/jeofizik-muhendisi-uysal-kahramanmaras-depremi-sonrasi-acikladi-oncu-bir-deprem-degil-1087778823.html

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