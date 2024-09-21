Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ın FAY ETÜT Raporu’nun sonuçlarını açıkladı: 'Uygunluk durumu belirlendi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki medya kuruluşlarının güvenilirliği
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı şikayet etmesi sahaya nasıl yansır?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
‘Başı açık kız istemiyorum’ diyen müdür, kapıyı tekmeyle kırdı
12:06
82 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin'in adli tıp raporuna gölge mi düştü?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
19:21
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:31
22 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
07:40
1 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
08:13
1 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
08:36
2 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
09:07
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
09:23
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
09:43
2 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
10:08
3 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
10:41
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
11:31
3 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
11:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
12:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:32
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
16:14
4 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
16:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/bakan-kurum-kahramanmarasin-fay-etut-raporunun-sonuclarini-acikladi-uygunluk-durumu-belirlendi-1088291828.html
Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ın FAY ETÜT Raporu’nun sonuçlarını açıkladı: 'Uygunluk durumu belirlendi'
Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ın FAY ETÜT Raporu’nun sonuçlarını açıkladı: 'Uygunluk durumu belirlendi'
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ın riskli bölgeleriyle ilgili yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda yürütülen bilimsel saha... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T19:02+0300
2024-09-21T19:02+0300
politika
çevre ve şehircilik bakanlığı
murat kurum
kahramanmaraş
etüt çalışması
rapor
fay
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087310669_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f04d2f072f0146799e3bad56a92ca31.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası 11 ilde geniş çaplı etüt çalışmaları başlattı. Bakanlığın koordinasyonunda üniversitelerden bilim insanlarının öncülüğünde çalışmalar yürütüldü. Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi’nde de riskli bölgelerle ilgili yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda saha çalışmaları yapıldı, fay hatları üzerindeki bazı noktalarda detaylı incelemeler gerçekleştirildi.Bilimsel tespitlerle deprem üretme potansiyeli bulunmayan bölgelerin 'önlemli alan' ilan edildiğini belirten Bakan Kurum, bu bölgelerde belirlenen tedbirler alınarak yerleşimin oluşturulabileceğini duyurdu.Fay hatlarının deprem üretme potansiyelini ve yaşlarını ortaya koymak için bilim insanları gözetiminde hendekler kazıldı, numuneler alındı. Bu numunelere dair laboratuvar sonuçları daha detaylı inceleme için Londra’da laboratuvara gönderildi. Detaylı sonuçlar Bakanlığa ulaştı. Bu rapordaki bilimsel tespitler doğrultusunda 'Kahramanmaraş Mikrobölgeleme Etüt Raporu' hazırlandı.'Uygunluk durumlarını artık net olarak belirlemiş olduk'Bakan Kurum, etüt raporunu inceleyerek raporun sonuçlarını açıkladığı konuşmasında, "Sonuçlara göre bölgede yerleşime uygunluk durumlarını artık net olarak belirlemiş olduk. Buna göre Kahramanmaraş fay zonlarından bazılarında deprem üretme potansiyeli bulunmadığı, dolayısıyla ‘fay sakınım zonu’ konulmasına gerek olmadığı sonucuna vardık. Bu çerçevede, bu alanları ‘uygun olmayan alan’ tanımı yerine ‘önlemli alan’ olarak yeniden düzenledik” ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, rapora göre deprem üretme potansiyeli bulunmayan ve ‘önlemli alan’ olarak ilan edilen bölgelerde belirlenen tedbirler doğrultusunda yapılaşmanın oluşturulabileceğini kaydetti.Afşar Mahallesi’nden başlayan ve Hayrullah Mahallesi’ndeki stadyum civarında sonlanan bölgeden geçen fay zonu segmentlerinde ise deprem üretme riskinin bulunduğunu dile getiren Bakan Kurum bu bölgede yapılaşma gerçekleştirilmeyeceğinin altını çizdi. Bakan Kurum “Kentin güneyinden geçen fay segmentinde deprem üretme potansiyeli tespit edilmiştir. 70 metre genişliğinde ‘fay sakınım bandı’ bırakılmıştır” bilgisini verdi.Bilimsel incelemelerin sonuçlara göre elde edilen Mikrobölgeleme Etüt Raporu’na göre ilgili belediyelerin imar planlarını revize etmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Kurum, “Sonuç olarak, elde edilen mikro bölgeleme belirtilen yerleşimine uygunluk durumları göz önüne alınarak belediyemizce imar planı revizyonları yapılacak plan kararı ve gerekli önlemler doğrultusunda yapılaşmaya gidilebilecektir. Bu olumlu gelişmeleri söz verdiğimiz gibi eylül ayı içerisinde milletimizle paylaşıyor, Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun diyorum. Vatandaşlarımız bu yeni kararımıza dair tüm detayları il müdürlüğümüzden öğrenebilirler” şeklinde konuştu.Kahramanmaraş’ta yürütülen inşa çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, 20 bin 764 ev ve iş yerinin teslim edildiğini, 45 bin 347 konut ve iş yerinin inşasının sürdüğünü söyledi. Yılsonuna kadar kentte 32 bin 255 yeni konut daha hak sahiplerine teslim edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/jeofizik-muhendisi-uysal-kahramanmaras-depremi-sonrasi-acikladi-oncu-bir-deprem-degil-1087778823.html
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087310669_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f31ba7478c9953de28a3a72eff0c5b56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kahramanmaraş, kahramanmaraş depremi, kahramanmaraş mikrobölgeleme etüt raporu, kahramanmaraş deprem raporu, kahramanmaraş deprem raporları, fay etüt raporu, kahramanmaraş fay etüt raporu
kahramanmaraş, kahramanmaraş depremi, kahramanmaraş mikrobölgeleme etüt raporu, kahramanmaraş deprem raporu, kahramanmaraş deprem raporları, fay etüt raporu, kahramanmaraş fay etüt raporu

Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ın FAY ETÜT Raporu’nun sonuçlarını açıkladı: 'Uygunluk durumu belirlendi'

19:02 21.09.2024
© FotoğrafBakan Kurum'dan Eğirdir Gölü için eylem planı
Bakan Kurum'dan Eğirdir Gölü için eylem planı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ın riskli bölgeleriyle ilgili yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda yürütülen bilimsel saha çalışmalar ışığında hazırlanan etüt raporunun sonucunu açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası 11 ilde geniş çaplı etüt çalışmaları başlattı. Bakanlığın koordinasyonunda üniversitelerden bilim insanlarının öncülüğünde çalışmalar yürütüldü. Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi’nde de riskli bölgelerle ilgili yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda saha çalışmaları yapıldı, fay hatları üzerindeki bazı noktalarda detaylı incelemeler gerçekleştirildi.
Bilimsel tespitlerle deprem üretme potansiyeli bulunmayan bölgelerin 'önlemli alan' ilan edildiğini belirten Bakan Kurum, bu bölgelerde belirlenen tedbirler alınarak yerleşimin oluşturulabileceğini duyurdu.
Fay hatlarının deprem üretme potansiyelini ve yaşlarını ortaya koymak için bilim insanları gözetiminde hendekler kazıldı, numuneler alındı. Bu numunelere dair laboratuvar sonuçları daha detaylı inceleme için Londra’da laboratuvara gönderildi. Detaylı sonuçlar Bakanlığa ulaştı. Bu rapordaki bilimsel tespitler doğrultusunda 'Kahramanmaraş Mikrobölgeleme Etüt Raporu' hazırlandı.

'Uygunluk durumlarını artık net olarak belirlemiş olduk'

Bakan Kurum, etüt raporunu inceleyerek raporun sonuçlarını açıkladığı konuşmasında, "Sonuçlara göre bölgede yerleşime uygunluk durumlarını artık net olarak belirlemiş olduk. Buna göre Kahramanmaraş fay zonlarından bazılarında deprem üretme potansiyeli bulunmadığı, dolayısıyla ‘fay sakınım zonu’ konulmasına gerek olmadığı sonucuna vardık. Bu çerçevede, bu alanları ‘uygun olmayan alan’ tanımı yerine ‘önlemli alan’ olarak yeniden düzenledik” ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, rapora göre deprem üretme potansiyeli bulunmayan ve ‘önlemli alan’ olarak ilan edilen bölgelerde belirlenen tedbirler doğrultusunda yapılaşmanın oluşturulabileceğini kaydetti.
Afşar Mahallesi’nden başlayan ve Hayrullah Mahallesi’ndeki stadyum civarında sonlanan bölgeden geçen fay zonu segmentlerinde ise deprem üretme riskinin bulunduğunu dile getiren Bakan Kurum bu bölgede yapılaşma gerçekleştirilmeyeceğinin altını çizdi. Bakan Kurum Kentin güneyinden geçen fay segmentinde deprem üretme potansiyeli tespit edilmiştir. 70 metre genişliğinde ‘fay sakınım bandı’ bırakılmıştır” bilgisini verdi.
Bilimsel incelemelerin sonuçlara göre elde edilen Mikrobölgeleme Etüt Raporu’na göre ilgili belediyelerin imar planlarını revize etmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Kurum, “Sonuç olarak, elde edilen mikro bölgeleme belirtilen yerleşimine uygunluk durumları göz önüne alınarak belediyemizce imar planı revizyonları yapılacak plan kararı ve gerekli önlemler doğrultusunda yapılaşmaya gidilebilecektir. Bu olumlu gelişmeleri söz verdiğimiz gibi eylül ayı içerisinde milletimizle paylaşıyor, Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun diyorum. Vatandaşlarımız bu yeni kararımıza dair tüm detayları il müdürlüğümüzden öğrenebilirler” şeklinde konuştu.
Kahramanmaraş’ta yürütülen inşa çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, 20 bin 764 ev ve iş yerinin teslim edildiğini, 45 bin 347 konut ve iş yerinin inşasının sürdüğünü söyledi. Yılsonuna kadar kentte 32 bin 255 yeni konut daha hak sahiplerine teslim edilecek.
Doğu Anadolu Fayı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
TÜRKİYE
Jeofizik Mühendisi Uysal, Kahramanmaraş depremi sonrası açıkladı: 'Öncü bir deprem değil'
7 Eylül, 17:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала