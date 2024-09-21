https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/ayi-ile-selfie-cekilip-cips-ikram-ettiler-1088283229.html
Ayı ile selfie çekilip cips ikram ettiler
Ayı ile selfie çekilip cips ikram ettiler
Sputnik Türkiye
Bitlis'de bulunan Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret edenler, karşılarında yavru ayı görünce ona domates, biber, cips ikram ettiler. Ayı ile selfie çekilmeleri... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T15:35+0300
2024-09-21T15:35+0300
2024-09-21T16:25+0300
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ayı
cips
ikram
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret edenler, bölgede bulunan ayı ile selfie çekilip, cips ikram ettiler.Nemrut Krater Gölü'nde bulunan yavru ve anne ayılar, bölgede geziye ve pikniğe gelen halka kendilerini göstermekten çekinmiyor. Ayıların saldırma ihtimaline aldırmadan yanlarına gidip elleriyle yabani hayvanları beslemeye çalışanlar kameralara yansıdı. Ayıları yakından görmek isteyen vatandaşlar, ayılara domates biber verirken bir vatandaş ise cips ikramında bulundu.Doğa ve Uzay Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, konuyla ilgili olarak, 'bölgede piknik yapmak ve mangal yapmak için uygun bir alan olmadığını, ayılarla insanların karşı karşıya gelmesinin istenilmeyen bir durum olduğunu' söyledi. Vahşi hayvanların doğal ortamında rahatsız edilmemesi gerektiğini vurgulayan Önen, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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türkiye, bitlis, tatvan, nemrut krater gölü, piknik, mangal, ayı, cips, ikram, vahşi hayvan
türkiye, bitlis, tatvan, nemrut krater gölü, piknik, mangal, ayı, cips, ikram, vahşi hayvan
Ayı ile selfie çekilip cips ikram ettiler
15:35 21.09.2024 (güncellendi: 16:25 21.09.2024)
Bitlis'de bulunan Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret edenler, karşılarında yavru ayı görünce ona domates, biber, cips ikram ettiler. Ayı ile selfie çekilmeleri kameralara yansıyan kişiler, ayının saldırma ihtimaline aldırmadı.
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret edenler, bölgede bulunan ayı ile selfie çekilip, cips ikram ettiler.
Nemrut Krater Gölü'nde bulunan yavru ve anne ayılar, bölgede geziye ve pikniğe gelen halka kendilerini göstermekten çekinmiyor. Ayıların saldırma ihtimaline aldırmadan yanlarına gidip elleriyle yabani hayvanları beslemeye çalışanlar kameralara yansıdı.
Ayıları yakından görmek isteyen vatandaşlar, ayılara domates biber verirken bir vatandaş ise cips ikramında bulundu.
Doğa ve Uzay Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, konuyla ilgili olarak, 'bölgede piknik yapmak ve mangal yapmak için uygun bir alan olmadığını, ayılarla insanların karşı karşıya gelmesinin istenilmeyen bir durum olduğunu' söyledi.
Vahşi hayvanların doğal ortamında rahatsız edilmemesi gerektiğini vurgulayan Önen, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.