https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/karsta-piknik-yapan-bir-grup-yabani-kizil-tilkiyle-karsilasti-davetsiz-misafir-yemeklere-ortak-oldu-1087773098.html

Kars'ta piknik yapan bir grup, yabani kızıl tilkiyle karşılaştı: 'Davetsiz misafir' yemeklere ortak oldu

Kars'ta piknik yapan bir grup, yabani kızıl tilkiyle karşılaştı: 'Davetsiz misafir' yemeklere ortak oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'de en yüksek yerleşim yerlerinden birisi olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir kızıl tilki, piknik yapanların yiyeceklerini alıp ormana geri döndü... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T14:09+0300

2024-09-07T14:09+0300

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yaşam

ormanlık alan

türkiye

kars

sarıkamış

yabani hayvanlar

tilki

kurt

vaşak

boz ayı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde piknik yapanlar, yiyeceklerin kokusunu alan kızıl tilkiyi görünce elindekileri vermek zorunda kaldılar.Sarıçam Ormanlarına yakın bir bölge olan Çamaşır Dere mevkiinde piknik yapan bir grup yanlarına gelen kızıl tilkiye, piknik için getirdikleri poşet içerisindeki et, kemik ve ekmek parçalarını bırakıp bölgeden ayrıldıklarını söylediler.Poşetini alan kızıl tilki, ormanın derinliklerine geri dönüp piknik alanından uzaklaştı.Sarıçam Ormanları birçok yaban hayvana ev sahipliği yapıyorTürkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden bir olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıçam Ormanları birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki boz ayı, vaşak, kurt, tilki ile birçok kuş türüne doğal yaşam alanı sunan ormanlarda, birkaç sene önce kış mevsimi boyunca besleme çalışmalarında bulunduğu bildirilmişti.

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ormanlık alan, türkiye, kars, sarıkamış, yabani hayvanlar, tilki, kurt, vaşak, boz ayı