https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/avustralyanin-obur-penguen-yavrusu-ebeveynlerinin-iki-kati-buyuklugunde-1088279636.html
Avustralya'nın obur penguen yavrusu: Ebeveynlerinin iki katı büyüklüğünde
Avustralya'nın obur penguen yavrusu: Ebeveynlerinin iki katı büyüklüğünde
Sputnik Türkiye
Avustralya'da bir akvaryumda büyük ilgi çeken penguen yavrusu, ebeveynlerinden iki katı büyüklüğe sahip. Dokuz aylık yavru penguenin ağırlığı, yetişkin... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T12:41+0300
2024-09-21T12:41+0300
2024-09-21T12:48+0300
yaşam
avustralya
akvaryum
penguen
viral
hipopotam
kral penguen
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Dünya çapında büyük ilgi gören Tayland'daki hipopotam yavrusundan sonra şimdi de gözler Avustralya'nın obur penguenine çevrildi.Sea Life Melbourne Akvaryumunda dünyaya gelen bir kral penguen yavrusu sosyal medyada büyük ilgi çekiyor. Kullanıcılar, penguen yavrusunu izleyebilmek için akvaryumdan canlı yayın başlatmasını bile istiyor.Ocak ayında dünyaya gelen kral penguen yavrusu Pesto, akvaryumun gördüğü en büyük yavru penguen olarak tarihe geçti. Sadece dokuz aylıkken 21 kilogram ağırlığında olan Pesto'nun, normal yetişkin bir kral penguenden çok daha ağır olması büyük ilgi uyandırıyor. Uzmanlara göre, erkek kral penguenleri dişilere göre daha fazla ağırlığa sahip, ancak genellikle yetişkinlerin 11-15 kilogram ağırlığını geçmediği söyleniyor.Bu yavru penguen anne babasının iki katı büyüklüğündeAkvaryum ayrıca yavru penguenin babası olan Blake'i de ağırlıyor. Blake'in, akvaryumun en büyük ve en yaşlı pengueni olmasının yavru penguenin neden bu kadar büyük olduğunu kısmen açıklasa da, Pesto'nun iştahı da görenleri hayrete düşürüyor.Pesto henüz altı aylıkken, diğer yetişkin penguenlerin günde iki öğün yediği akvaryumda, günde dört öğünle 25 balık yediği söyleniyor. Ebeveynlerinin yaklaşık 10 kilogram ağırlığında olduğu, yani Pesto'nun yarısı kadar oldukları belirtildi.Pesto'nun büyümesinin yakında sona erebileceği söyleniyor. Tüm Kral penguenler gibi, yakında su geçirmez tüyler çıkarması bekleniyor, bu da kendi başına yiyecek aramasına olanak tanıyacak, ancak bunun bedelinin zayıflamak olacağı öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/parka-giden-cocuk-tilki-ile-oynamaya-basladi-babasi-o-anlari-kaydetti-1088184251.html
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avustralya, akvaryum, penguen, viral, hipopotam, kral penguen
avustralya, akvaryum, penguen, viral, hipopotam, kral penguen
Avustralya'nın obur penguen yavrusu: Ebeveynlerinin iki katı büyüklüğünde
12:41 21.09.2024 (güncellendi: 12:48 21.09.2024)
Avustralya'da bir akvaryumda büyük ilgi çeken penguen yavrusu, ebeveynlerinden iki katı büyüklüğe sahip. Dokuz aylık yavru penguenin ağırlığı, yetişkin penguenlerin ağırlığından çok fazla olması, akvaryumu ziyaret edenlerin büyük ilgisini çekiyor.
Dünya çapında büyük ilgi gören Tayland'daki hipopotam yavrusundan sonra şimdi de gözler Avustralya'nın obur penguenine çevrildi.
Sea Life Melbourne Akvaryumunda dünyaya gelen bir kral penguen yavrusu sosyal medyada büyük ilgi çekiyor. Kullanıcılar, penguen yavrusunu izleyebilmek için akvaryumdan canlı yayın başlatmasını bile istiyor.
Ocak ayında dünyaya gelen kral penguen yavrusu Pesto, akvaryumun gördüğü en büyük yavru penguen olarak tarihe geçti. Sadece dokuz aylıkken 21 kilogram ağırlığında olan Pesto'nun, normal yetişkin bir kral penguenden çok daha ağır olması büyük ilgi uyandırıyor.
Uzmanlara göre, erkek kral penguenleri dişilere göre daha fazla ağırlığa sahip, ancak genellikle yetişkinlerin 11-15 kilogram ağırlığını geçmediği söyleniyor.
Bu yavru penguen anne babasının iki katı büyüklüğünde
Akvaryum ayrıca yavru penguenin babası olan Blake'i de ağırlıyor. Blake'in, akvaryumun en büyük ve en yaşlı pengueni olmasının yavru penguenin neden bu kadar büyük olduğunu kısmen açıklasa da, Pesto'nun iştahı da görenleri hayrete düşürüyor.
Pesto henüz altı aylıkken, diğer yetişkin penguenlerin günde iki öğün yediği akvaryumda, günde dört öğünle 25 balık yediği söyleniyor. Ebeveynlerinin yaklaşık 10 kilogram ağırlığında olduğu, yani Pesto'nun yarısı kadar oldukları belirtildi.
Pesto'nun büyümesinin yakında sona erebileceği söyleniyor. Tüm Kral penguenler gibi, yakında su geçirmez tüyler çıkarması bekleniyor, bu da kendi başına yiyecek aramasına olanak tanıyacak, ancak bunun bedelinin zayıflamak olacağı öngörülüyor.