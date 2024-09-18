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Parka giden çocuk tilki ile oynamaya başladı: Babası o anları kaydetti
Parka giden çocuk tilki ile oynamaya başladı: Babası o anları kaydetti
Sputnik Türkiye
Gümüşhane’de parkta tilki gören 5 yaşındaki Ayla isimli çocuk onunla oynamaya başladı. Babası tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen şehre inen tilki... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T23:57+0300
2024-09-18T23:57+0300
türkiye
tilki
park
orman
hayvan
park yeri
kamera
kamera kayıtları
kamera görüntüleri
kamera görüntüsü
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Gümüşhane'de Ayla isimli çocuk parkta oynarken tilki ile karşılaştı. Tilki parktaki yemeği yedikten sonra gözden kayboldu.Gümüşhane'de parkta ailesiyle birlikte oynayan 5 yaşındaki Ayla, oyun oynadığı yerin çok yakınında bir tilki görünce onunla oynamaya başladı. O anları gören babasının cep telefonuyla kayıt altına aldığı Ayla, ufak adımlarla tilkiye yaklaşmak istese de tilki hemen oradan uzaklaştı. Kısa bir süre sonra tekrar gelen tilki yemeği yedikten sonra apartmanların arasına kaçarak gözden kayboldu. 'Ayla tilki ile oynamaya başladı'Tilkiyi fark ettiklerini ifade eden baba Sezer U. “Parkta oynarken bir anda baba tilki gördüm diye seslenmesi üzerine baktığımda çimler üzerinde yatan bir tilki gördük. Daha sonrasında tilki kaçıp tekrar geri geldi. Bir şeyler yerken Ayla tilki ile oynamaya başladı. Daha sonra yaklaşınca yoldan karşıya geçip apartmanların arasında gözden kayboldu” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/karsta-piknik-yapan-bir-grup-yabani-kizil-tilkiyle-karsilasti-davetsiz-misafir-yemeklere-ortak-oldu-1087773098.html
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tilki, park, orman, hayvan, park yeri, kamera, kamera kayıtları, kamera görüntüleri, kamera görüntüsü, oyun
tilki, park, orman, hayvan, park yeri, kamera, kamera kayıtları, kamera görüntüleri, kamera görüntüsü, oyun

Parka giden çocuk tilki ile oynamaya başladı: Babası o anları kaydetti

23:57 18.09.2024
© İHA / RECEP ERGİN-AW290335tilki
tilki - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© İHA / RECEP ERGİN-AW290335
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Gümüşhane’de parkta tilki gören 5 yaşındaki Ayla isimli çocuk onunla oynamaya başladı. Babası tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen şehre inen tilki bir süre kaldıktan sonra apartmanların arasından kaçtı.
Gümüşhane'de Ayla isimli çocuk parkta oynarken tilki ile karşılaştı. Tilki parktaki yemeği yedikten sonra gözden kayboldu.
Gümüşhane'de parkta ailesiyle birlikte oynayan 5 yaşındaki Ayla, oyun oynadığı yerin çok yakınında bir tilki görünce onunla oynamaya başladı. O anları gören babasının cep telefonuyla kayıt altına aldığı Ayla, ufak adımlarla tilkiye yaklaşmak istese de tilki hemen oradan uzaklaştı. Kısa bir süre sonra tekrar gelen tilki yemeği yedikten sonra apartmanların arasına kaçarak gözden kayboldu.

'Ayla tilki ile oynamaya başladı'

Tilkiyi fark ettiklerini ifade eden baba Sezer U. “Parkta oynarken bir anda baba tilki gördüm diye seslenmesi üzerine baktığımda çimler üzerinde yatan bir tilki gördük. Daha sonrasında tilki kaçıp tekrar geri geldi. Bir şeyler yerken Ayla tilki ile oynamaya başladı. Daha sonra yaklaşınca yoldan karşıya geçip apartmanların arasında gözden kayboldu” dedi.
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