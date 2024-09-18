https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/parka-giden-cocuk-tilki-ile-oynamaya-basladi-babasi-o-anlari-kaydetti-1088184251.html

Parka giden çocuk tilki ile oynamaya başladı: Babası o anları kaydetti

Parka giden çocuk tilki ile oynamaya başladı: Babası o anları kaydetti

Sputnik Türkiye

Gümüşhane’de parkta tilki gören 5 yaşındaki Ayla isimli çocuk onunla oynamaya başladı. Babası tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen şehre inen tilki... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T23:57+0300

2024-09-18T23:57+0300

2024-09-18T23:57+0300

türkiye

tilki

park

orman

hayvan

park yeri

kamera

kamera kayıtları

kamera görüntüleri

kamera görüntüsü

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Gümüşhane'de Ayla isimli çocuk parkta oynarken tilki ile karşılaştı. Tilki parktaki yemeği yedikten sonra gözden kayboldu.Gümüşhane'de parkta ailesiyle birlikte oynayan 5 yaşındaki Ayla, oyun oynadığı yerin çok yakınında bir tilki görünce onunla oynamaya başladı. O anları gören babasının cep telefonuyla kayıt altına aldığı Ayla, ufak adımlarla tilkiye yaklaşmak istese de tilki hemen oradan uzaklaştı. Kısa bir süre sonra tekrar gelen tilki yemeği yedikten sonra apartmanların arasına kaçarak gözden kayboldu. 'Ayla tilki ile oynamaya başladı'Tilkiyi fark ettiklerini ifade eden baba Sezer U. “Parkta oynarken bir anda baba tilki gördüm diye seslenmesi üzerine baktığımda çimler üzerinde yatan bir tilki gördük. Daha sonrasında tilki kaçıp tekrar geri geldi. Bir şeyler yerken Ayla tilki ile oynamaya başladı. Daha sonra yaklaşınca yoldan karşıya geçip apartmanların arasında gözden kayboldu” dedi.

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