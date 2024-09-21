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AK Partili Dağ’dan ‘Elektrik Faciası’ yorumu: 'Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım'
AK Partili Dağ’dan ‘Elektrik Faciası’ yorumu: 'Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de iki kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili, 'ben belediye başkanı olsaydım sorumluluğu alırdım'... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T15:32+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Habertürk yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP seçmeninden oy aldım İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu 2024 seçimlerinde CHP seçmeninden oy aldığını söyleyen Dağ, “Bir yere aday oluyorsunuz ve bu şehir CHP’nin güçlü olduğu bir şehir. Orada CHP’nin oy gücü var ama yavaş yavaş kaybediyor. Buna rağmen hem toplumdan aldığım pozitif dönüşler var hem de oy oranı ve ilçe ilçe dağılıma bakıldığında CHP tabanından oy aldım. Onlar da vermeselerdi bu kadar oy almazdım. İYİ Parti’nin oyu daha çok CHP’ye, bir kısmı bize gelmiştir. CHP’ye oy verenlerin bir kısmı da ideolojik olarak çok CHP’li demek de doğru değil. 6 aydır bunu yaşıyorum, seçimi kazanacağız, kazandığınızda zafer edasıyla değil yükün altına girip nasıl çıkacağımı düşünüyordum” dedi. 'Suçu başkasında bulmazdım'Dağ şunları söyledi:'Muhalefet erken seçimi unutsun' Erken seçim konusunda konuşan Dağ şunları söyledi: Hamza Dağ’ın diğer açıklamaları şöyle: ▪️Ben ülke açısından bütün siyasi partiler açısından bu Anayasa mevzusunu gündem de olmasının ve tartışılması müzakere edilmesinin faydalı olduğunu görüyorum. İlk dört madde mevzusu böyle bir tartışma gereksiz bir tartışma. ▪️HÜDA Par ittifak içerisinde yer almıştır ama HÜDA Par hiçbir zaman siyaseti itibariyle bizim siyasetimize yön verme ihtimalli söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisinin ittifakı içerinde olan normalde ittifak olarak ittifak protokolü içerisinde değil ama oy verme yönünde ittifak içine olan HDP'nin Cumhuriyet Halk Partisinin siyasetini etkileme durumu var. ▪️Biz belediyelerde 6 ay bitti hadi seçim yapalım denir mi? Söylediğiniz şeyin böyle bir gerekçesi olabilir mi? Söylemiş olduğunuz söz kadar ortaya koyduğunuz argüman önemli. ▪️Burada bizim muhalefetin kronik sorunlarından birisi de erken seçim istemesidir. Her dönem duyduğumuz gibi 2023 seçimlerine giderken 2021’de pandemi döneminde çok zorlanıldığında dönemde her gün erken seçim çağrısı yaptılar, mitingler yaptılar. ▪️Cumhuriyet Halk Partisi, yok değiştik değişim falan diyor ya Cumhuriyet Halk Partisi tam statüko. Cumhuriyet Halk Partisinin genleri bunlara açık değil. ▪️Milletin ve siyasetin gündeminde erken seçim yok. Böyle bir gündemi ülkede tartışılır hale getirmek insanların planlarında değişime yol açar. Bunu tartışmayı da muhalefet bıraksın, belediyelere konsantre olsun.
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hamza dağ, ak parti, erken seçim, izmir, anayasa, hüda-par, chp
hamza dağ, ak parti, erken seçim, izmir, anayasa, hüda-par, chp

AK Partili Dağ’dan ‘Elektrik Faciası’ yorumu: 'Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım'

15:32 21.09.2024 (güncellendi: 15:34 21.09.2024)
© İHAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© İHA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de iki kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili, 'ben belediye başkanı olsaydım sorumluluğu alırdım' açıklaması yaparken, 'AK Partili başkanlar böyle bir hadise olduğunda bunu söyleyemiyorlarsa siyaseti bıraksınlar' yorumu yaptı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Habertürk yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP seçmeninden oy aldım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu 2024 seçimlerinde CHP seçmeninden oy aldığını söyleyen Dağ, “Bir yere aday oluyorsunuz ve bu şehir CHP’nin güçlü olduğu bir şehir. Orada CHP’nin oy gücü var ama yavaş yavaş kaybediyor. Buna rağmen hem toplumdan aldığım pozitif dönüşler var hem de oy oranı ve ilçe ilçe dağılıma bakıldığında CHP tabanından oy aldım. Onlar da vermeselerdi bu kadar oy almazdım. İYİ Parti’nin oyu daha çok CHP’ye, bir kısmı bize gelmiştir. CHP’ye oy verenlerin bir kısmı da ideolojik olarak çok CHP’li demek de doğru değil. 6 aydır bunu yaşıyorum, seçimi kazanacağız, kazandığınızda zafer edasıyla değil yükün altına girip nasıl çıkacağımı düşünüyordum” dedi.

'Suçu başkasında bulmazdım'

Dağ şunları söyledi:

"Başkan olsaydım bu yaz, İzmir’in en büyük meselesi trafik, bu yaz üç-dört alt geçidi millet tatildeyken bitirme sözüm vardı. Onun için çalışmayı hemen başlatacaktım.

Alsancak’ta yaşanan iki insanımızı kaybettiğimiz hadisede ‘burada ben belediye başkanı olsaydım ne yapardım’ diye düşündüm? Suçu başkasında bulmazdım, bu şehrin şehri eminiyim ve benim şehrimde yağmur yağdığında yağmur suyuna basarak iki insan öldüyse çıkar ‘vicdani sorumluluğu üstüme alırım’ derim. AK Partili başkanlar böyle bir hadise olduğunda bunu söyleyemiyorsa siyaseti bıraksınlar."

'Muhalefet erken seçimi unutsun'

Erken seçim konusunda konuşan Dağ şunları söyledi:

Gerekçesi 2,5 yıl sizden 2,5 bizden. Siyaset böyle yapılmaz. Şu anda demokrasiyle seçilen bazı ülkelerde 4, bazı ülkelerde 5 yıl. Bize millet yetki vermiş. Biz belediyelerde 6 ay bitti hadi seçim yapalım denir mi? Söylediğiniz şeyin böyle bir gerekçesi olabilir mi? Söylemiş olduğunuz söz kadar ortaya koyduğunuz argüman önemli. Sen kimin adına bana 2,5 yıl verip kendine 2,5 yıl ayırdın? Yerel seçim geçti, karşılığınız düştü. Fransa’da Macron toplumsal karşılığını kaybetti diye seçime mi gidilir? Böyle bir gerekçe olur mu? Burada bizim muhalefetin kronik sorunlarından birisi de erken seçim istemesidir. Her dönem duyduğumuz gibi 2023 seçimlerine giderken 2021’de pandemi döneminde çok zorlanıldığında dönemde her gün erken seçim çağrısı yaptılar, mitingler yaptılar.

Erken seçim mitingleri yapıldı, biz zamanında yapılacak dedik. Erken seçimlerden çok çekti. Herkes planını yaparken bu seçim dönemlerine göre yapıyor. Bu yüzden bir gelenek haline getirmek yanlış… Ne olursa olsun iki, üç yılda seçim yapılan ülke istikrarsız olur. Bir geleneği başlatmak da doğru değil. AK Parti’nin millette unutturduğu erken seçimdir. Koalisyon hükümetlerinde erken seçim hep ihtimaldi. Bu dönemde unutulanı hatırlatmak ülkeye yapılacak en büyük kötülük olur. Milletin ve siyasetin gündeminde erken seçim yok. Böyle bir gündemi ülkede tartışılır hale getirmek insanların planlarında değişime yol açar. Bunu tartışmayı da muhalefet bıraksın, belediyelere konsantre olsun.

Hamza Dağ’ın diğer açıklamaları şöyle:

▪️Ben ülke açısından bütün siyasi partiler açısından bu Anayasa mevzusunu gündem de olmasının ve tartışılması müzakere edilmesinin faydalı olduğunu görüyorum. İlk dört madde mevzusu böyle bir tartışma gereksiz bir tartışma.
▪️HÜDA Par ittifak içerisinde yer almıştır ama HÜDA Par hiçbir zaman siyaseti itibariyle bizim siyasetimize yön verme ihtimalli söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisinin ittifakı içerinde olan normalde ittifak olarak ittifak protokolü içerisinde değil ama oy verme yönünde ittifak içine olan HDP'nin Cumhuriyet Halk Partisinin siyasetini etkileme durumu var.
▪️Biz belediyelerde 6 ay bitti hadi seçim yapalım denir mi? Söylediğiniz şeyin böyle bir gerekçesi olabilir mi? Söylemiş olduğunuz söz kadar ortaya koyduğunuz argüman önemli.
▪️Burada bizim muhalefetin kronik sorunlarından birisi de erken seçim istemesidir. Her dönem duyduğumuz gibi 2023 seçimlerine giderken 2021’de pandemi döneminde çok zorlanıldığında dönemde her gün erken seçim çağrısı yaptılar, mitingler yaptılar.
▪️Cumhuriyet Halk Partisi, yok değiştik değişim falan diyor ya Cumhuriyet Halk Partisi tam statüko. Cumhuriyet Halk Partisinin genleri bunlara açık değil.
▪️Milletin ve siyasetin gündeminde erken seçim yok. Böyle bir gündemi ülkede tartışılır hale getirmek insanların planlarında değişime yol açar. Bunu tartışmayı da muhalefet bıraksın, belediyelere konsantre olsun.
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