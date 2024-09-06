https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/izmirdeki-davada-annelerin-isyani-herkes-birbirine-atiyor-sucu-hepiniz-beraat-istiyorsunuz-yaziklar-1087738502.html
İzmir'deki davada annelerin isyanı: 'Herkes birbirine atıyor suçu. Hepiniz beraat istiyorsunuz, yazıklar olsun size'
İzmir'deki davada annelerin isyanı: 'Herkes birbirine atıyor suçu. Hepiniz beraat istiyorsunuz, yazıklar olsun size'
Sputnik Türkiye
İzmir'de iki kişinin sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davaya devam edildi. Davaya katılan ve olayda çocuklarını kaybeden iki annenin... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T15:39+0300
2024-09-06T15:39+0300
2024-09-06T15:39+0300
türkiye
izmir
elektrik
özge ceren deniz
inanç öktemay
dava
yargılama
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın anneleri, olaya ilişkin davanın duruşmasında söz alarak, sanıkların birbirlerini suçlamasına tepki gösterdi.Haklarında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açılan ve dün ilk kez hakim karşısına çıkan 42 sanığın yargılanmasına ikinci gün oturumuyla devam edildi.'Hepsinden şikayetçiyim'İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ile İnanç Öktemay'ın ailesi katıldı. Maktul Özge Ceren Deniz'in ailesi ise duruşmaya SEBGİS ile bağlandı.İnanç Öktemay'ın annesi Nevin Öktemay, gözyaşı dökerek yaptığı konuşmada, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Keşke oradan ben geçseydim de ben ölseydim. Evladım ölmeseydi. Getirsinler oğlumu, ben oğlumu göreyim. Ben anayım, hepsinden şikayetçiyim." dedi.Baba Yalçın Öktemay, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Maktulün ağabeyi Gökhan Öktemay da davaya katılmak istediğini belirtti.'Herkes birbirine atıyor suçu'Özge Ceren Deniz'in annesi Filiz Abi ise kızının ölümüne yol açanlardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.Zorluklarla büyüttüğü kızının doktor olmayı hayal ettiğini, ilkokuldan bu yana tıp fakültesinde okumayı hedeflediğini anlatan Abi, kızının, üniversiteyi kazandıktan sonra Kayseri'den daha iyi bir kent olduğunu düşünerek İzmir'e geçiş yaptığını söyledi.Yeni bilirkişi raporu talep edildiDuruşmada, daha sonra haklarında adli kontrol şartı bulunan sanıkların savunmaları alındı.Gdz Elektrik ve İZSU görevlilerinden oluşan tutuksuz sanıklar, olaya konu mazgallarla ilgili sorumluluklarının bulunmadığını savundu.Savunmaların alınması sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü, savunmaları tamamlanan tutuklu ve adli kontrol şartı bulunan 22 sanık yönünden mütalaasını açıkladı. Kayaközü, mütalaasında, sanık savunmalarının tamamlanmasından sonra olay yerinde keşif yapılarak yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını, tutuklu sanıkların tutuklulukları ve adli kontrollerinin devamını talep etti.Duruşmada tutuksuz sanıklar, savunmalarını vermeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/iki-kisi-elektrik-akimina-kapilarak-oldu-herkes-sucu-birbirine-atti-1087686782.html
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izmir, elektrik, özge ceren deniz, inanç öktemay, dava, yargılama, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
izmir, elektrik, özge ceren deniz, inanç öktemay, dava, yargılama, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
İzmir'deki davada annelerin isyanı: 'Herkes birbirine atıyor suçu. Hepiniz beraat istiyorsunuz, yazıklar olsun size'
İzmir'de iki kişinin sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davaya devam edildi. Davaya katılan ve olayda çocuklarını kaybeden iki annenin isyanı duruşmaya damgasını vurdu.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın anneleri, olaya ilişkin davanın duruşmasında söz alarak, sanıkların birbirlerini suçlamasına tepki gösterdi.
Haklarında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açılan ve dün ilk kez hakim karşısına çıkan 42 sanığın yargılanmasına ikinci gün oturumuyla devam edildi.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ile İnanç Öktemay'ın ailesi katıldı. Maktul Özge Ceren Deniz'in ailesi ise duruşmaya SEBGİS ile bağlandı.
İnanç Öktemay'ın annesi Nevin Öktemay, gözyaşı dökerek yaptığı konuşmada, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Keşke oradan ben geçseydim de ben ölseydim. Evladım ölmeseydi. Getirsinler oğlumu, ben oğlumu göreyim. Ben anayım, hepsinden şikayetçiyim." dedi.
Baba Yalçın Öktemay, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Maktulün ağabeyi Gökhan Öktemay da davaya katılmak istediğini belirtti.
'Herkes birbirine atıyor suçu'
Özge Ceren Deniz'in annesi Filiz Abi ise kızının ölümüne yol açanlardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.
Zorluklarla büyüttüğü kızının doktor olmayı hayal ettiğini, ilkokuldan bu yana tıp fakültesinde okumayı hedeflediğini anlatan Abi, kızının, üniversiteyi kazandıktan sonra Kayseri'den daha iyi bir kent olduğunu düşünerek İzmir'e geçiş yaptığını söyledi.
Abi, "Düzgün şehir diye gitmişti çocuğum. Elektrik çarparak öldü. Her gün mezara gidip ağlıyorum. 5 yıldır burası yapılmamış. Herkesin ailesi var. İzmir üçüncü büyükşehir değil mi? Herkes birbirine atıyor suçu. Hepiniz beraat istiyorsunuz, yazıklar olsun size. Belediye başkanları da ceza çeksin." ifadelerini kullandı.
Yeni bilirkişi raporu talep edildi
Duruşmada, daha sonra haklarında adli kontrol şartı bulunan sanıkların savunmaları alındı.
Gdz Elektrik ve İZSU görevlilerinden oluşan tutuksuz sanıklar, olaya konu mazgallarla ilgili sorumluluklarının bulunmadığını savundu.
Savunmaların alınması sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü, savunmaları tamamlanan tutuklu ve adli kontrol şartı bulunan 22 sanık yönünden mütalaasını açıkladı. Kayaközü, mütalaasında, sanık savunmalarının tamamlanmasından sonra olay yerinde keşif yapılarak yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını, tutuklu sanıkların tutuklulukları ve adli kontrollerinin devamını talep etti.
Duruşmada tutuksuz sanıklar, savunmalarını vermeye devam ediyor.