İzmir'deki davada annelerin isyanı: 'Herkes birbirine atıyor suçu. Hepiniz beraat istiyorsunuz, yazıklar olsun size'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Homeros kimdir?
07:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
08:46
62 dk
YERİ VE ZAMANI
Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
10:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
İŞKUR'un yeni çalışma planı tartışma çıkardı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Masada bırakılan çöpe kişi başı 40 bin lira ceza
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bugün ilköğretimin tarihçesi ile başlayıp, dünyadan eğitim sistemi örnekleri ile devam edeceğiz.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TGB Genel Sekreteri Kum: O çuvalı emperyalizmin başına geçirdik
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
16:38
1 dk
SESLİ HABER
Amerika'da 14 yaşındaki saldırgan lisede katliam yaptı
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın istifası kabul edildi
17:11
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
17:23
8 dk
SESLİ HABER
Alman polisi silahlı şüpheliyi vurdu
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Engin Polat tahliye edildi, avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Olması gereken adil bir karar'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de 9 Eylül itibarıyla başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak öğrenci servis ücretleri belli oldu.
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
15:18
9 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
15:39
6 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
15:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu
17:41
1 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara uyarı
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu
18:12
5 dk
ÖZEL HABER
Oğul Biden suçlamayı kabul etti: Af gelecek mi?
18:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/izmirdeki-davada-annelerin-isyani-herkes-birbirine-atiyor-sucu-hepiniz-beraat-istiyorsunuz-yaziklar-1087738502.html
İzmir'deki davada annelerin isyanı: 'Herkes birbirine atıyor suçu. Hepiniz beraat istiyorsunuz, yazıklar olsun size'
İzmir'deki davada annelerin isyanı: 'Herkes birbirine atıyor suçu. Hepiniz beraat istiyorsunuz, yazıklar olsun size'
Sputnik Türkiye
İzmir'de iki kişinin sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davaya devam edildi. Davaya katılan ve olayda çocuklarını kaybeden iki annenin... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T15:39+0300
2024-09-06T15:39+0300
türkiye
izmir
elektrik
özge ceren deniz
inanç öktemay
dava
yargılama
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0d/1085830528_0:16:828:482_1920x0_80_0_0_566b464e2cf8063cf18f0d42b63219f3.jpg
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın anneleri, olaya ilişkin davanın duruşmasında söz alarak, sanıkların birbirlerini suçlamasına tepki gösterdi.Haklarında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açılan ve dün ilk kez hakim karşısına çıkan 42 sanığın yargılanmasına ikinci gün oturumuyla devam edildi.'Hepsinden şikayetçiyim'İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ile İnanç Öktemay'ın ailesi katıldı. Maktul Özge Ceren Deniz'in ailesi ise duruşmaya SEBGİS ile bağlandı.İnanç Öktemay'ın annesi Nevin Öktemay, gözyaşı dökerek yaptığı konuşmada, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Keşke oradan ben geçseydim de ben ölseydim. Evladım ölmeseydi. Getirsinler oğlumu, ben oğlumu göreyim. Ben anayım, hepsinden şikayetçiyim." dedi.Baba Yalçın Öktemay, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Maktulün ağabeyi Gökhan Öktemay da davaya katılmak istediğini belirtti.'Herkes birbirine atıyor suçu'Özge Ceren Deniz'in annesi Filiz Abi ise kızının ölümüne yol açanlardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.Zorluklarla büyüttüğü kızının doktor olmayı hayal ettiğini, ilkokuldan bu yana tıp fakültesinde okumayı hedeflediğini anlatan Abi, kızının, üniversiteyi kazandıktan sonra Kayseri'den daha iyi bir kent olduğunu düşünerek İzmir'e geçiş yaptığını söyledi.Yeni bilirkişi raporu talep edildiDuruşmada, daha sonra haklarında adli kontrol şartı bulunan sanıkların savunmaları alındı.Gdz Elektrik ve İZSU görevlilerinden oluşan tutuksuz sanıklar, olaya konu mazgallarla ilgili sorumluluklarının bulunmadığını savundu.Savunmaların alınması sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü, savunmaları tamamlanan tutuklu ve adli kontrol şartı bulunan 22 sanık yönünden mütalaasını açıkladı. Kayaközü, mütalaasında, sanık savunmalarının tamamlanmasından sonra olay yerinde keşif yapılarak yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını, tutuklu sanıkların tutuklulukları ve adli kontrollerinin devamını talep etti.Duruşmada tutuksuz sanıklar, savunmalarını vermeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/iki-kisi-elektrik-akimina-kapilarak-oldu-herkes-sucu-birbirine-atti-1087686782.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0d/1085830528_82:0:746:498_1920x0_80_0_0_8acd2081d4b91ea03d0b1ea5e1476753.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
izmir, elektrik, özge ceren deniz, inanç öktemay, dava, yargılama, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
izmir, elektrik, özge ceren deniz, inanç öktemay, dava, yargılama, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)

İzmir'deki davada annelerin isyanı: 'Herkes birbirine atıyor suçu. Hepiniz beraat istiyorsunuz, yazıklar olsun size'

15:39 06.09.2024
© İHA / HAKAN GÖZALAN - MEHMET PAMUK - MUSTAFA İÇİzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı.
İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© İHA / HAKAN GÖZALAN - MEHMET PAMUK - MUSTAFA İÇ
Abone ol
İzmir'de iki kişinin sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davaya devam edildi. Davaya katılan ve olayda çocuklarını kaybeden iki annenin isyanı duruşmaya damgasını vurdu.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın anneleri, olaya ilişkin davanın duruşmasında söz alarak, sanıkların birbirlerini suçlamasına tepki gösterdi.
Haklarında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açılan ve dün ilk kez hakim karşısına çıkan 42 sanığın yargılanmasına ikinci gün oturumuyla devam edildi.

'Hepsinden şikayetçiyim'

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ile İnanç Öktemay'ın ailesi katıldı. Maktul Özge Ceren Deniz'in ailesi ise duruşmaya SEBGİS ile bağlandı.
İnanç Öktemay'ın annesi Nevin Öktemay, gözyaşı dökerek yaptığı konuşmada, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Keşke oradan ben geçseydim de ben ölseydim. Evladım ölmeseydi. Getirsinler oğlumu, ben oğlumu göreyim. Ben anayım, hepsinden şikayetçiyim." dedi.
Baba Yalçın Öktemay, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Maktulün ağabeyi Gökhan Öktemay da davaya katılmak istediğini belirtti.

'Herkes birbirine atıyor suçu'

Özge Ceren Deniz'in annesi Filiz Abi ise kızının ölümüne yol açanlardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.
Zorluklarla büyüttüğü kızının doktor olmayı hayal ettiğini, ilkokuldan bu yana tıp fakültesinde okumayı hedeflediğini anlatan Abi, kızının, üniversiteyi kazandıktan sonra Kayseri'den daha iyi bir kent olduğunu düşünerek İzmir'e geçiş yaptığını söyledi.
Abi, "Düzgün şehir diye gitmişti çocuğum. Elektrik çarparak öldü. Her gün mezara gidip ağlıyorum. 5 yıldır burası yapılmamış. Herkesin ailesi var. İzmir üçüncü büyükşehir değil mi? Herkes birbirine atıyor suçu. Hepiniz beraat istiyorsunuz, yazıklar olsun size. Belediye başkanları da ceza çeksin." ifadelerini kullandı.

Yeni bilirkişi raporu talep edildi

Duruşmada, daha sonra haklarında adli kontrol şartı bulunan sanıkların savunmaları alındı.
Gdz Elektrik ve İZSU görevlilerinden oluşan tutuksuz sanıklar, olaya konu mazgallarla ilgili sorumluluklarının bulunmadığını savundu.
Savunmaların alınması sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü, savunmaları tamamlanan tutuklu ve adli kontrol şartı bulunan 22 sanık yönünden mütalaasını açıkladı. Kayaközü, mütalaasında, sanık savunmalarının tamamlanmasından sonra olay yerinde keşif yapılarak yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını, tutuklu sanıkların tutuklulukları ve adli kontrollerinin devamını talep etti.
Duruşmada tutuksuz sanıklar, savunmalarını vermeye devam ediyor.
İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
TÜRKİYE
İki kişi elektrik akımına kapılarak öldü, mahkemede herkes suçu birbirine attı
Dün, 15:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала