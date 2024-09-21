https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/abdde-erken-oy-kullanma-islemleri-3-eyalette-basladi-1088268358.html
ABD'de erken oy kullanma işlemleri 3 eyalette başladı
ABD'de erken oy kullanma işlemleri 3 eyalette başladı
Sputnik Türkiye
ABD'de 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri için 3 eyalette erken oy kullanma işlemleri başladı. Önümüzdeki günlerde diğer eyaletlerde... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T04:17+0300
2024-09-21T04:17+0300
2024-09-21T04:17+0300
dünya
abd başkanlık seçimleri
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ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için erken oy kullanma işlemleri başladı. ABD'nin Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde gerçekleştirilen erken oy kullanma işlemleri, seçim günü müsaitliği bulunmayan seçmenler için yapılıyor. İlerleyen günlerde 8 eyalette daha erken oy kullanma işlemleri başlayacak. Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde başlayan erken oy kullanma işlemleri, Illinois’te 26 Eylül, Montana ve Nebraska da 7 Ekim, Indiana ve Wyoming de 8 Ekim, Arizona’da 9 Ekim, Georgia’da 15 Ekim ve Iowa’da 16 Ekim’de olmak üzere devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/donald-trump-yenilirsem-sorumlusu-kismen-yahudiler-olacak-1088249535.html
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abd başkanlık seçimleri, erken oy kullanma, oy, oy kullanma, abd, virginia, minnesota, güney dakota
abd başkanlık seçimleri, erken oy kullanma, oy, oy kullanma, abd, virginia, minnesota, güney dakota
ABD'de erken oy kullanma işlemleri 3 eyalette başladı
ABD'de 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri için 3 eyalette erken oy kullanma işlemleri başladı. Önümüzdeki günlerde diğer eyaletlerde de erken oy kullanma işlemleri başlayacak.
ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için erken oy kullanma işlemleri başladı. ABD'nin Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde gerçekleştirilen erken oy kullanma işlemleri, seçim günü müsaitliği bulunmayan seçmenler için yapılıyor.
İlerleyen günlerde 8 eyalette daha erken oy kullanma işlemleri başlayacak. Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde başlayan erken oy kullanma işlemleri, Illinois’te 26 Eylül, Montana ve Nebraska da 7 Ekim, Indiana ve Wyoming de 8 Ekim, Arizona’da 9 Ekim, Georgia’da 15 Ekim ve Iowa’da 16 Ekim’de olmak üzere devam edecek.