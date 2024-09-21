https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/abdde-erken-oy-kullanma-islemleri-3-eyalette-basladi-1088268358.html

ABD'de erken oy kullanma işlemleri 3 eyalette başladı

ABD'de erken oy kullanma işlemleri 3 eyalette başladı

Sputnik Türkiye

ABD'de 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri için 3 eyalette erken oy kullanma işlemleri başladı. Önümüzdeki günlerde diğer eyaletlerde... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T04:17+0300

2024-09-21T04:17+0300

2024-09-21T04:17+0300

dünya

abd başkanlık seçimleri

erken oy kullanma

oy

oy kullanma

abd

virginia

minnesota

güney dakota

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ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için erken oy kullanma işlemleri başladı. ABD'nin Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde gerçekleştirilen erken oy kullanma işlemleri, seçim günü müsaitliği bulunmayan seçmenler için yapılıyor. İlerleyen günlerde 8 eyalette daha erken oy kullanma işlemleri başlayacak. Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde başlayan erken oy kullanma işlemleri, Illinois’te 26 Eylül, Montana ve Nebraska da 7 Ekim, Indiana ve Wyoming de 8 Ekim, Arizona’da 9 Ekim, Georgia’da 15 Ekim ve Iowa’da 16 Ekim’de olmak üzere devam edecek.

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virginia

minnesota

güney dakota

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abd başkanlık seçimleri, erken oy kullanma, oy, oy kullanma, abd, virginia, minnesota, güney dakota