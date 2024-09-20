https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/donald-trump-yenilirsem-sorumlusu-kismen-yahudiler-olacak-1088249535.html

Donald Trump: Yenilirsem sorumlusu kısmen Yahudiler olacak

Donald Trump: Yenilirsem sorumlusu kısmen Yahudiler olacak

Sputnik Türkiye

Donald Trump, yenilmesi halinde bunun kısmen Yahudilerin suçu olacağını açıkladı. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T14:45+0300

2024-09-20T14:45+0300

2024-09-20T14:45+0300

dünya

yahudi

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abd

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genel seçim

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Eski ABD Başkanı ve kasımdaki seçim için Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan Donald Trump, seçimi kazanamadığı takdirde bunun suçunun çoğunluğunun Yahudilerin olacağını iddia etti.ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen İsrail-Amerikan Konseyi (IAC) Konferansı'nda konuşan Trump, "ABD'deki Yahudilerin yüzde 60'ının düşmana oy verdiğini" söyledi.'Bunlar aptal, İsrail iki sene içerisinde yok olacak'Söz konusu grubu 'aptallar' olarak tanımlayan Trump, bu seçimi kazanamadığı takdirde bunun suçunun çoğunluğunun Yahudilerin olacağını ve İsrail'in 2 yıl içerisinde yok olacağını savundu.Trump, seçimi kazandığı senaryoda ise 'İsrail'in güvende olacağını' ifade ederek, "Antisemitizm toksik zehrini durduracağız." dedi.Üniversitelere baskı yapacakSeçimi kazanırsa üniversite başkanlarına 'antisemitizm propagandalarını durdurmalarını yoksa akreditasyonlarını kaybedeceklerini ve federal desteklerinin kesileceğini' söyleyeceğini anlatan Trump, üniversitelerdeki 'antisemitizm sorunu' ile ilgileneceğini ifade etti.Trump, bir Demokrata veya ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e oy verecek herhangi birinin 'kafalarının incelenmesi' gerektiğini, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinin İsrail için şu ana kadarki en önemli seçim olacağını belirtti.

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yahudi, donald trump, abd, abd seçimleri, seçim, genel seçim