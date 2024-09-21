https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/90li-yillara-damgasini-vurmustu-sanal-bebek-geri-donuyor-1088289552.html

90'lı yıllara damgasını vurmuştu: 'Sanal bebek' geri dönüyor

90'lı yıllara damgasını vurmuştu: 'Sanal bebek' geri dönüyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 'sanal bebek' olarak adlandırılan Tamagotchi yeniden moda oluyor. İçinde sanal bir evcil hayvan barındıran yumurta şeklindeki oyuncak 1990'ların en... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T16:58+0300

2024-09-21T16:58+0300

2024-09-21T17:49+0300

yaşam

sanal bebek

tamagotchi

ingiltere

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Video oyun şirketi olan Bandai Namco'nun yıllardır markayı tekrardan canlandırmak üzere yaptığı girişimler meyvesini verdi.Buna göre 2022 ve 2023 yılları arasında 'sanal bebek' satışları 2 kattan fazla artarken İngiltere ilk mağazasını açtı. Söz konusu bu girişim en popüler zamanları olan 1996 yılında dahi şirketin yapmadığı bir girişim idi.Ancak modern 'sanal bebek' 1990'lı yıllarda satın aldığınız ürün ile aynı değil. Fiziki olarak hala küçük bir dijital ekrana, düğmelere ve pek çok renge sahip olsa da söz konusu 'oyuncak' artık daha fazla işlevselliğe sahip.Tamagotchi marka müdürü Priya Jadeja İngiliz basınına verdiği demeçte, “Artık arkadaşlarınızla bağlantı kurabilecek, Wi-Fi üzerinden oyun oynanacak bilecek ve farklı öğeler indirilebilece. Söz konusu bu özellikler daha önceki bazı modellerde yaşanılan bıkkınlık hissiyle gerçekten mücadele edecek" cümlelerini kaydetti.'Sanal bebek' 2019'da İngiltere'de resmi olarak yeniden piyasaya sürülmüş ve o zamandan beri büyümeye devam ediyordu.Jadeja, “Yeniden lanse ettiğimizde, bunun çok Y kuşağı odaklı bir yeniden lansman olacağını düşünmüştük. Ancak daha önce hiç bu tür bir cihaza sahip olmamış çocuklara tanıtılıyor - onların bunu benimsediğini görmek gerçekten heyecan verici" dedi.Fakat 1996'nın aksine, artık piyasada pek çok başka sanal evcil hayvan var. Örneğin Hatchimals tarafından üretilen Bitzee, dokunuşunuza yanıt veren ve eğime dayalı harekete tepki veren esnek bir ekran kullanıyor. Bu arada Punirunes da ekrandaki sanal evcil hayvanı 'okşamak' için parmağınızı oyuncağın içine yerleştirebileceğiniz bir özelliğe sahip.Jadeja, o günlerde cinsiyete dayalı çizgiler çizilmiş olmasına rağmen, şimdi oyuncakları satın alanlar arasında gerçek bir fark görünmediğini dile getirdi.

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