90'lı yıllara damgasını vurmuştu: 'Sanal bebek' geri dönüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki medya kuruluşlarının güvenilirliği
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı şikayet etmesi sahaya nasıl yansır?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
‘Başı açık kız istemiyorum’ diyen müdür, kapıyı tekmeyle kırdı
12:06
82 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin'in adli tıp raporuna gölge mi düştü?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
19:21
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:31
22 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
07:40
1 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
08:13
1 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
08:36
2 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
09:07
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
09:23
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
09:43
2 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
10:08
3 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
10:41
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
11:31
3 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
11:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
12:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:32
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
16:14
4 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
16:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/90li-yillara-damgasini-vurmustu-sanal-bebek-geri-donuyor-1088289552.html
90'lı yıllara damgasını vurmuştu: 'Sanal bebek' geri dönüyor
90'lı yıllara damgasını vurmuştu: 'Sanal bebek' geri dönüyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'de 'sanal bebek' olarak adlandırılan Tamagotchi yeniden moda oluyor. İçinde sanal bir evcil hayvan barındıran yumurta şeklindeki oyuncak 1990'ların en... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T16:58+0300
2024-09-21T17:49+0300
yaşam
sanal bebek
tamagotchi
ingiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102802/40/1028024007_0:363:3656:2420_1920x0_80_0_0_95aad76d2b1c3b515f449e0b9696e9a1.jpg
Video oyun şirketi olan Bandai Namco'nun yıllardır markayı tekrardan canlandırmak üzere yaptığı girişimler meyvesini verdi.Buna göre 2022 ve 2023 yılları arasında 'sanal bebek' satışları 2 kattan fazla artarken İngiltere ilk mağazasını açtı. Söz konusu bu girişim en popüler zamanları olan 1996 yılında dahi şirketin yapmadığı bir girişim idi.Ancak modern 'sanal bebek' 1990'lı yıllarda satın aldığınız ürün ile aynı değil. Fiziki olarak hala küçük bir dijital ekrana, düğmelere ve pek çok renge sahip olsa da söz konusu 'oyuncak' artık daha fazla işlevselliğe sahip.Tamagotchi marka müdürü Priya Jadeja İngiliz basınına verdiği demeçte, “Artık arkadaşlarınızla bağlantı kurabilecek, Wi-Fi üzerinden oyun oynanacak bilecek ve farklı öğeler indirilebilece. Söz konusu bu özellikler daha önceki bazı modellerde yaşanılan bıkkınlık hissiyle gerçekten mücadele edecek" cümlelerini kaydetti.'Sanal bebek' 2019'da İngiltere'de resmi olarak yeniden piyasaya sürülmüş ve o zamandan beri büyümeye devam ediyordu.Jadeja, “Yeniden lanse ettiğimizde, bunun çok Y kuşağı odaklı bir yeniden lansman olacağını düşünmüştük. Ancak daha önce hiç bu tür bir cihaza sahip olmamış çocuklara tanıtılıyor - onların bunu benimsediğini görmek gerçekten heyecan verici" dedi.Fakat 1996'nın aksine, artık piyasada pek çok başka sanal evcil hayvan var. Örneğin Hatchimals tarafından üretilen Bitzee, dokunuşunuza yanıt veren ve eğime dayalı harekete tepki veren esnek bir ekran kullanıyor. Bu arada Punirunes da ekrandaki sanal evcil hayvanı 'okşamak' için parmağınızı oyuncağın içine yerleştirebileceğiniz bir özelliğe sahip.Jadeja, o günlerde cinsiyete dayalı çizgiler çizilmiş olmasına rağmen, şimdi oyuncakları satın alanlar arasında gerçek bir fark görünmediğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/prens-dizisinin-yildizi-giray-altinokun-cocugu-oldu--1088288580.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102802/40/1028024007_0:21:3656:2763_1920x0_80_0_0_c1d8c9eb8e9bf2961d1bb8e3de6112a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sanal bebek, sanal bebek oyuncal, sanal bebek oyuncağı, sanal bebek yeniden
sanal bebek, sanal bebek oyuncal, sanal bebek oyuncağı, sanal bebek yeniden

90'lı yıllara damgasını vurmuştu: 'Sanal bebek' geri dönüyor

16:58 21.09.2024 (güncellendi: 17:49 21.09.2024)
© AFP 2023 / YOSHIKAZU TSUNO Sanal Bebek (Tamagotchi)
Sanal Bebek (Tamagotchi) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© AFP 2023 / YOSHIKAZU TSUNO
Abone ol
Türkiye'de 'sanal bebek' olarak adlandırılan Tamagotchi yeniden moda oluyor. İçinde sanal bir evcil hayvan barındıran yumurta şeklindeki oyuncak 1990'ların en popüler oyuncaklarındandı.
Video oyun şirketi olan Bandai Namco'nun yıllardır markayı tekrardan canlandırmak üzere yaptığı girişimler meyvesini verdi.
Buna göre 2022 ve 2023 yılları arasında 'sanal bebek' satışları 2 kattan fazla artarken İngiltere ilk mağazasını açtı. Söz konusu bu girişim en popüler zamanları olan 1996 yılında dahi şirketin yapmadığı bir girişim idi.
Ancak modern 'sanal bebek' 1990'lı yıllarda satın aldığınız ürün ile aynı değil. Fiziki olarak hala küçük bir dijital ekrana, düğmelere ve pek çok renge sahip olsa da söz konusu 'oyuncak' artık daha fazla işlevselliğe sahip.
Tamagotchi marka müdürü Priya Jadeja İngiliz basınına verdiği demeçte, “Artık arkadaşlarınızla bağlantı kurabilecek, Wi-Fi üzerinden oyun oynanacak bilecek ve farklı öğeler indirilebilece. Söz konusu bu özellikler daha önceki bazı modellerde yaşanılan bıkkınlık hissiyle gerçekten mücadele edecek" cümlelerini kaydetti.
'Sanal bebek' 2019'da İngiltere'de resmi olarak yeniden piyasaya sürülmüş ve o zamandan beri büyümeye devam ediyordu.
Jadeja, “Yeniden lanse ettiğimizde, bunun çok Y kuşağı odaklı bir yeniden lansman olacağını düşünmüştük. Ancak daha önce hiç bu tür bir cihaza sahip olmamış çocuklara tanıtılıyor - onların bunu benimsediğini görmek gerçekten heyecan verici" dedi.
Fakat 1996'nın aksine, artık piyasada pek çok başka sanal evcil hayvan var. Örneğin Hatchimals tarafından üretilen Bitzee, dokunuşunuza yanıt veren ve eğime dayalı harekete tepki veren esnek bir ekran kullanıyor. Bu arada Punirunes da ekrandaki sanal evcil hayvanı 'okşamak' için parmağınızı oyuncağın içine yerleştirebileceğiniz bir özelliğe sahip.
Jadeja, o günlerde cinsiyete dayalı çizgiler çizilmiş olmasına rağmen, şimdi oyuncakları satın alanlar arasında gerçek bir fark görünmediğini dile getirdi.
Giray Altınok - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
YAŞAM
Prens dizisinin yıldızı Giray Altınok'un çocuğu oldu
16:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала