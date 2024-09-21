https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/17-yasindaki-surucu-once-yayaya-sonra-baska-araca-carpip-takla-atti-4-yarali-1088270004.html
17 yaşındaki sürücü önce yayaya sonra başka araca çarpıp takla attı: 4 yaralı
17 yaşındaki sürücü önce yayaya sonra başka araca çarpıp takla attı: 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşında olduğu belirlenen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen yayaya... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T10:07+0300
2024-09-21T10:07+0300
2024-09-21T10:07+0300
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trafik kazası
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Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin önce yayaya sonra cipe çarpıp takla attığı bildirildi. Kazada kaldırımda yürüyen bir kişi ve otomobildeki 3 kişi yaralandı. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana gelen kazanın saat 03.30 sıralarında civarında gerçekleştiği bildirilirken sürücünün 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. Merkez istikametine doğru seyir ettiği bildirilen 17 yaşındaki K.A., direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı, ardından başka bir araca çarpıp takla attığı açıklandı.Kazada yaralanan dört kişinin kaldırıldıkları hastanede sağlık kontrollerinin yapıldığı, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Tek şeritten kontrollü sağlanan trafik yol temizleme çalışması ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndüğü ve kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/hafta-sonunda-kara-yollarinda-son-durum-1088269461.html
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türkiye, bursa, trafik, trafik kazası, trafik ihlali, reşit olmayan
türkiye, bursa, trafik, trafik kazası, trafik ihlali, reşit olmayan
17 yaşındaki sürücü önce yayaya sonra başka araca çarpıp takla attı: 4 yaralı
Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşında olduğu belirlenen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen yayaya ve ardından başka araca çarpıp takla attığı bildirildi. Kazada yaralanan dört kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin önce yayaya sonra cipe çarpıp takla attığı bildirildi. Kazada kaldırımda yürüyen bir kişi ve otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana gelen kazanın saat 03.30 sıralarında civarında gerçekleştiği bildirilirken sürücünün 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. Merkez istikametine doğru seyir ettiği bildirilen 17 yaşındaki K.A., direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı, ardından başka bir araca çarpıp takla attığı açıklandı.
Kazada yaralanan dört kişinin kaldırıldıkları hastanede sağlık kontrollerinin yapıldığı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Tek şeritten kontrollü sağlanan trafik yol temizleme çalışması ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndüğü ve kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürdüğü bildirildi.