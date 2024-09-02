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81. Venedik Film Festivali’nde ünlü oyuncular kırmızı halıda görüntülendi
81. Venedik Film Festivali’nde ünlü oyuncular kırmızı halıda görüntülendi
Sputnik Türkiye
81. Venedik Film Festivali, İtalya'da 28 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. Ünlü yıldızların katıldığı festivalde filmlerin özel gösterimleri... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T17:16+0300
2024-09-02T17:16+0300
2024-09-02T17:16+0300
multimedya
fotoğraf
venedik film festivali
brad pitt
george clooney
cate blanchett
nicole kidman
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фото, fotoğraf, venedik film festivali, brad pitt, george clooney, cate blanchett, nicole kidman
фото, fotoğraf, venedik film festivali, brad pitt, george clooney, cate blanchett, nicole kidman
81. Venedik Film Festivali’nde ünlü oyuncular kırmızı halıda görüntülendi
81. Venedik Film Festivali, İtalya'da 28 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. Ünlü yıldızların katıldığı festivalde filmlerin özel gösterimleri yapıldı.
© AA / Prima Barol
Nicole Kidman'ın başrolünde olduğu 'Babygirl' filminin özel gösterimi festival kapsamında yapıldı.
Nicole Kidman'ın başrolünde olduğu 'Babygirl' filminin özel gösterimi festival kapsamında yapıldı.
© AA / Primo Barol
'The Order' filmi gösterimine Jude Law katıldı.
'The Order' filmi gösterimine Jude Law katıldı.
© AA / Prima Barol
Tilda Swinton, ünlü yönetmen Pedro Almadovar'ın 'The Room Next Door' filminde rol aldı.
Tilda Swinton, ünlü yönetmen Pedro Almadovar'ın 'The Room Next Door' filminde rol aldı.
© AA / Prima Barol
Julianne Moore, kırmızı halıda görüntülendi.
Julianne Moore, kırmızı halıda görüntülendi.
© AA / Primo Barol
Brad Pitt, 'Wolfs' filminin festival kapsamındaki gösterimine katıldı.
Brad Pitt, 'Wolfs' filminin festival kapsamındaki gösterimine katıldı.
© AA / Primo Barol
'Wolfs' filminin bir diğer oyuncusu George Clooney.
'Wolfs' filminin bir diğer oyuncusu George Clooney.
© AA / Primo Barol
Brad Pitt, 81. Venedik Film Festivali
Brad Pitt, 81. Venedik Film Festivali
© AA / Primo Barol
Cate Blanchett, Venedik Film Festivali
Cate Blanchett, Venedik Film Festivali
© AA / Primo Barol
George ve eşi Amal Clooney, 81. Venedik Film Festivali
George ve eşi Amal Clooney, 81. Venedik Film Festivali