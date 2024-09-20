https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/yolcunun-yemeginden-fare-cikti-ucak-acil-inis-yapti-1088265113.html
Yolcunun yemeğinden fare çıktı: Uçak acil iniş yaptı
Yolcunun yemeğinden fare çıktı: Uçak acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Uçuş esnasında bir yolcunun yemeğinden canlı fare çıkması üzerine, uçak 'güvenlik reski' sebebiyle acil iniş yapma kararı aldı. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T23:43+0300
2024-09-20T23:43+0300
2024-09-20T23:43+0300
yaşam
uçak
uçak seferi
yemek
fare
acil iniş
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Oslo-Malaga seferini yapan bir uçakta, uçuş sırasında yapılan yemek servisinde, yemekten fare çıkması üzerine uçak acil olarak Kophenag'a iniş yaptı.Uluslararası basındaki haberlere göre, yemek servisi esnasında bir yolcunun yeni açtığı yemek tepsisinden atlayan fare, daha sonra yolcu kabininde gözden kayboldu. Uçuş ekibi durumu 'güvenlik riski' olarak nitelendirerek, kapsamlı bir kabin denetimine tabi tutmak amacıyla uçağı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a yönlendirme kararı aldı.Olay esnasında uçakta bulunan bir yolcu ise sosyal medya hesabından "İnanın ya da inanmayın. Yanımdaki bir kadın yemeğini açtı ve içinden bir fare fırladı" paylaşımında bulundu.Uçağın ilgili hava yollarının sözcüsü ise açıklamasında, "Bu, son derece nadiren gerçekleşen bir şey. Tedarikçilerimizle birlikte bunun tekrar yaşanmaması için bir inceleme içeren prosedürler oluşturduk" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kazi-sirasinda-arkeologun-200-yil-once-yazdigi-mesaj-bulundu--1088250598.html
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uçak, uçak seferi, yemek, fare, acil iniş
uçak, uçak seferi, yemek, fare, acil iniş
Yolcunun yemeğinden fare çıktı: Uçak acil iniş yaptı
Uçuş esnasında bir yolcunun yemeğinden canlı fare çıkması üzerine, uçak 'güvenlik reski' sebebiyle acil iniş yapma kararı aldı.
Oslo-Malaga seferini yapan bir uçakta, uçuş sırasında yapılan yemek servisinde, yemekten fare çıkması üzerine uçak acil olarak Kophenag'a iniş yaptı.
Uluslararası basındaki haberlere göre, yemek servisi esnasında bir yolcunun yeni açtığı yemek tepsisinden atlayan fare, daha sonra yolcu kabininde gözden kayboldu. Uçuş ekibi durumu 'güvenlik riski' olarak nitelendirerek, kapsamlı bir kabin denetimine tabi tutmak amacıyla uçağı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a yönlendirme kararı aldı.
Olay esnasında uçakta bulunan bir yolcu ise sosyal medya hesabından "İnanın ya da inanmayın. Yanımdaki bir kadın yemeğini açtı ve içinden bir fare fırladı" paylaşımında bulundu.
Uçağın ilgili hava yollarının sözcüsü ise açıklamasında, "Bu, son derece nadiren gerçekleşen bir şey. Tedarikçilerimizle birlikte bunun tekrar yaşanmaması için bir inceleme içeren prosedürler oluşturduk" ifadelerini kullandı.