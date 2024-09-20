https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kazi-sirasinda-arkeologun-200-yil-once-yazdigi-mesaj-bulundu--1088250598.html

Kazı sırasında arkeoloğun 200 yıl önce yazdığı mesaj bulundu

Kazı sırasında arkeoloğun 200 yıl önce yazdığı mesaj bulundu

Sputnik Türkiye

Fransa’da Guillaume Blondel ve ekibinvce yürütülen arkeolojik kazılar sırasında 1825 yılında yine bir arkeolog tarafından yazılmış ve ‘tuz şişesine’ konmuş... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T15:09+0300

2024-09-20T15:09+0300

2024-09-20T15:09+0300

yaşam

fransa

arkeolojik kazı

arkeolojik keşif

arkeolojik sit alanı

arkeolojik kalıntı

şişe mesajı

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Fransa’nın Eu kentinde Guillaume Blondel ve gönüllü ekibi, arkeolojik kazı sırasında, cam bir küçük bir şişenin içine konmuş bir mesaj buldu. Mesaj şişeden çıkartılıp açıldığında şunlar yazıyordu:Bilim insanlar, mesaj şişesinin yanında bozuk parayla birlikte seramik bir kavanozda gömüldüğünü belirterek bunun bir ‘zaman kapsülü’ olabileceğini belirtti. Zaman kapsülleri, içine dönemin eşya ve mesajlarından oluşan ve ileri bir tarihte açılması planlanan objelerdir. Eu belediye yetkilieri, Feret’in 200 yıl önce aynı alanda kazı gerçekleştirdiğini kayıtlarından doğruladı.

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fransa, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, arkeolojik sit alanı, arkeolojik kalıntı, şişe mesajı