https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kazi-sirasinda-arkeologun-200-yil-once-yazdigi-mesaj-bulundu--1088250598.html
Kazı sırasında arkeoloğun 200 yıl önce yazdığı mesaj bulundu
Kazı sırasında arkeoloğun 200 yıl önce yazdığı mesaj bulundu
Sputnik Türkiye
Fransa’da Guillaume Blondel ve ekibinvce yürütülen arkeolojik kazılar sırasında 1825 yılında yine bir arkeolog tarafından yazılmış ve ‘tuz şişesine’ konmuş... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T15:09+0300
2024-09-20T15:09+0300
2024-09-20T15:09+0300
yaşam
fransa
arkeolojik kazı
arkeolojik keşif
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arkeolojik kalıntı
şişe mesajı
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Fransa’nın Eu kentinde Guillaume Blondel ve gönüllü ekibi, arkeolojik kazı sırasında, cam bir küçük bir şişenin içine konmuş bir mesaj buldu. Mesaj şişeden çıkartılıp açıldığında şunlar yazıyordu:Bilim insanlar, mesaj şişesinin yanında bozuk parayla birlikte seramik bir kavanozda gömüldüğünü belirterek bunun bir ‘zaman kapsülü’ olabileceğini belirtti. Zaman kapsülleri, içine dönemin eşya ve mesajlarından oluşan ve ileri bir tarihte açılması planlanan objelerdir. Eu belediye yetkilieri, Feret’in 200 yıl önce aynı alanda kazı gerçekleştirdiğini kayıtlarından doğruladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kolombiya-cumhurbaskanindan-seferberlik-cagrisi-beni-iktidardan-uzaklastirmaya-calisiyorlar--1088234066.html
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fransa, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, arkeolojik sit alanı, arkeolojik kalıntı, şişe mesajı
fransa, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, arkeolojik sit alanı, arkeolojik kalıntı, şişe mesajı
Kazı sırasında arkeoloğun 200 yıl önce yazdığı mesaj bulundu
Fransa’da Guillaume Blondel ve ekibinvce yürütülen arkeolojik kazılar sırasında 1825 yılında yine bir arkeolog tarafından yazılmış ve ‘tuz şişesine’ konmuş mesaj bulundu. Mesajda P.J. Feret adlı arkeolog kendi ve bölgedeki kazılar hakkında bilgi veriyor.
Fransa’nın Eu kentinde Guillaume Blondel ve gönüllü ekibi, arkeolojik kazı sırasında, cam bir küçük bir şişenin içine konmuş bir mesaj buldu. Mesaj şişeden çıkartılıp açıldığında şunlar yazıyordu:
“Dieppe doğumlu ve çeşitli entelektüel derneklerin üyesi olan P. J. Feret, Ocak 1825'te burada kazılar gerçekleştirdi. Cite de Limes ya da Sezar'ın Kampı olarak bilinen bu geniş alanda araştırmalarını sürdürmektedir”
Bilim insanlar, mesaj şişesinin yanında bozuk parayla birlikte seramik bir kavanozda gömüldüğünü belirterek bunun bir ‘zaman kapsülü’ olabileceğini belirtti. Zaman kapsülleri, içine dönemin eşya ve mesajlarından oluşan ve ileri bir tarihte açılması planlanan objelerdir. Eu belediye yetkilieri, Feret’in 200 yıl önce aynı alanda kazı gerçekleştirdiğini kayıtlarından doğruladı.