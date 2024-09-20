Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında 'gizli protokol' krizi büyüyor

Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve soruları yanıtlamıştı. Kılıçdaroğlu, 'Ümit Özdağ ile aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı?' sorusuna, 'Var' karşılığını vermişti.

Protokolde Özdağ'a İçişleri Bakanlığı dahil iki bakanlık sözü verip vermediği sorulan Kılıçdaroğlu, "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta." cevabını vermişti.