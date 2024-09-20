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Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında 'gizli protokol' krizi büyüyor
Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında 'gizli protokol' krizi büyüyor
Sputnik Türkiye
CHP eski başkanı Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Zafer Partisi ile ilgili 'gizli protokol' iddialarını... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T11:25+0300
2024-09-20T11:26+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
ümit özdağ
altılı masa
cumhurbaşkanlığı seçimleri
gizli protokol anlaşması
bakanlık
mit
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı iddia edilen protokolle ilgili soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu : Yok böyle bir şeyKamuoyuna 'gizli protokol' şeklinde yansıyan ve Özdağ'ın partisine İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığı'nın vaadedildiği iddialarına yönelik Kemal Kılıçdaroğlu 'yok böyle bir şey' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, hazırlanan protokolde bu tür ifadelerin yer almadığını belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı. İnanılır gibi değilTelevizyon programı sürerken ise Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyasından Kılıçdaroğlu'na seslendi. Özdağ, imzalanan gizli protokolü "Tv 100’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun inkar ettiği protokollar. İnanılır gibi değil" notuyla yayımladı.Özdağ’ın paylaştığı belgede şu maddeler dikkat çekti:1. İçişleri Bakanlığı ve iki Bakanlık olmak üzere toplam üç Bakanlık,2.Güvenlik, Adalet ve Ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere, görüş birliği sağlanan Bakan Yardımcılıkları (Müsteşarlıklar) Zafer Partisine tahsis edilecektir.Orada Mit de yokÖzdağ'ın paylaşımlarının ardından ise bu kez Kılıçdaroğlu'na bu belgeler soruldu. Kılıçdaroğlu bu soruyu da, "Eğer 6'lı masada kabul görürse, tamam. Dikkatinizi çekerim, 6'lı masa adına imzalanmış bir metin değil. 6'lı masada eğer kabul görürse bu metin, geçerliliği olacaktı. Ayrıca orada MİT de yok. Güvenlik bürokrasisi deniyor” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu iddiaları doğrulamıştıZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçilmesi durumunda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın vereceğini iddia etmişti. Faik Öztrak iddiaları yalanlamıştı iddia, daha önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlanmıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği üç bakanlık ve MİT Başkanlığını içeren protokole ilişkin 'Öyle bir şey yok' demiştiniz. Özdağ, metnin Kılıçdaroğlu'nda da olduğunu söyleyerek iddiasının arkasında duruyor. Konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusunu, "İki genel başkan arasında yapılan görüşmeyle ilgili tartışmaların uzamasını doğru bulmuyoruz." şeklinde yanıtlamıştı.Kemal Kılıçdaroğlu, "Öztrak protokolü bilmiyor. Danışmanım dahi bilmiyordu." diye cevap vermişti. Altılı masadan sert tepkiler gelmiştiKılıçdaroğlu'nun bu çıkışına, 6'lı masadan da sert tepkiler gelmişti. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapıldığı iddia edilen "gizli protokol"den haberleri olmadığını söylemişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, "Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum." demişti. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise, "Başka hiçbir söz ya da açıklama seçim mağlubiyeti nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü ortadan kaldıramazdı. Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. İyi ki olmamış!" mesajını paylaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231123/umit-ozdag-kilicdaroglu-ile-yaptigi-gizli-protokolu-acikladi-1077698847.html
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Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında 'gizli protokol' krizi büyüyor

11:25 20.09.2024 (güncellendi: 11:26 20.09.2024)
© Twitter Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© Twitter
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CHP eski başkanı Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Zafer Partisi ile ilgili 'gizli protokol' iddialarını yalanladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 'o protokolü' sosyal medyasından paylaşarak tepki gösterdi.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı iddia edilen protokolle ilgili soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu : Yok böyle bir şey

Kamuoyuna 'gizli protokol' şeklinde yansıyan ve Özdağ'ın partisine İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığı'nın vaadedildiği iddialarına yönelik Kemal Kılıçdaroğlu 'yok böyle bir şey' yanıtını verdi.
Kılıçdaroğlu, hazırlanan protokolde bu tür ifadelerin yer almadığını belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İnanılır gibi değil

Televizyon programı sürerken ise Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyasından Kılıçdaroğlu'na seslendi.
Özdağ, imzalanan gizli protokolü "Tv 100’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun inkar ettiği protokollar. İnanılır gibi değil" notuyla yayımladı.
Özdağ’ın paylaştığı belgede şu maddeler dikkat çekti:
1. İçişleri Bakanlığı ve iki Bakanlık olmak üzere toplam üç Bakanlık,
2.Güvenlik, Adalet ve Ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere, görüş birliği sağlanan Bakan Yardımcılıkları (Müsteşarlıklar) Zafer Partisine tahsis edilecektir.

Orada Mit de yok

Özdağ'ın paylaşımlarının ardından ise bu kez Kılıçdaroğlu'na bu belgeler soruldu.
Kılıçdaroğlu bu soruyu da, "Eğer 6'lı masada kabul görürse, tamam. Dikkatinizi çekerim, 6'lı masa adına imzalanmış bir metin değil. 6'lı masada eğer kabul görürse bu metin, geçerliliği olacaktı. Ayrıca orada MİT de yok. Güvenlik bürokrasisi deniyor” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu iddiaları doğrulamıştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçilmesi durumunda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın vereceğini iddia etmişti.

Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve soruları yanıtlamıştı. Kılıçdaroğlu, 'Ümit Özdağ ile aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı?' sorusuna, 'Var' karşılığını vermişti.

Protokolde Özdağ'a İçişleri Bakanlığı dahil iki bakanlık sözü verip vermediği sorulan Kılıçdaroğlu, "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta." cevabını vermişti.


Faik Öztrak iddiaları yalanlamıştı

iddia, daha önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlanmıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği üç bakanlık ve MİT Başkanlığını içeren protokole ilişkin 'Öyle bir şey yok' demiştiniz. Özdağ, metnin Kılıçdaroğlu'nda da olduğunu söyleyerek iddiasının arkasında duruyor. Konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusunu, "İki genel başkan arasında yapılan görüşmeyle ilgili tartışmaların uzamasını doğru bulmuyoruz." şeklinde yanıtlamıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Öztrak protokolü bilmiyor. Danışmanım dahi bilmiyordu." diye cevap vermişti.

Altılı masadan sert tepkiler gelmişti

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına, 6'lı masadan da sert tepkiler gelmişti.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapıldığı iddia edilen "gizli protokol"den haberleri olmadığını söylemişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, "Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum." demişti.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise, "Başka hiçbir söz ya da açıklama seçim mağlubiyeti nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü ortadan kaldıramazdı. Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. İyi ki olmamış!" mesajını paylaşmıştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
POLİTİKA
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'gizli protokolü' açıkladı
23 Kasım 2023, 10:55

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