https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukraynali-esir-asker-alman-ve-yeni-zelandali-militanlar-bombardimanin-ardindan-cepheden-kacti-1088257386.html

Ukraynalı esir asker: Alman ve Yeni Zelandalı militanlar bombardımanın ardından cepheden kaçtı

Ukraynalı esir asker: Alman ve Yeni Zelandalı militanlar bombardımanın ardından cepheden kaçtı

Sputnik Türkiye

Ukraynalı esir asker Artyom Kazarçenkov, Alman ve Yeni Zelandalı paralı askerlerin Rus bombardımanının ardından cephe hattından kaçtığını belirtti. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T19:12+0300

2024-09-20T19:12+0300

2024-09-20T19:12+0300

ukrayna krizi

video

rusya

ukrayna

paralı asker

ukrayna silahlı kuvvetleri

savaş esiri

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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Sputnik’e konuşan Kazarçenkov, Ugledar kenti istikametinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Vladimirovka ve Nikolskoye köyleri arasında bulunan mevzide göre yaptığı sırada birliğine takviye olarak iki yabancının gönderildiğini söyledi.Ukraynalı esir, “Biri Almandı, adı Pablo’ydu, tüm vücudu dövmeler içindeydi. İkincisi Yeni Zelandalıydı, adının ne olduğunu bilmiyorum, Rusça ve Ukraynaca bilmiyordu. Keskin nişancılar olarak getirildiler, birkaç gün kaldılar” diye anlattı.Yabancıların geldiği sırada şiddetli bombardımanların yaşandığını dile getiren Kazarçenkov, paralı askerlerin siperde saklandığını, kendisinin de gözlem noktasında bulunduğunu belirterek, “Nöbetim bittiğinde sipere girip onlara, ‘Her şey yolunda mı?’ diye sordum. Alman, ‘Hayır’ dedi. Kendi telsizleri vardı. Kendi dillerinde bir şeyler söylediler ve bir daha gelmeyeceklerini söyleyerek akşam ayrıldılar” diye kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukrayna-ordusundan-bir-asker-esir-alinan-uc-rus-askeri-oldurdugunu-itiraf-etti-1088250419.html

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Ukraynalı esir asker: Alman ve Yeni Zelandalı militanlar bombardımanın ardından cepheden kaçtı Sputnik Türkiye Ukraynalı esir asker: Alman ve Yeni Zelandalı militanlar bombardımanın ardından cepheden kaçtı 2024-09-20T19:12+0300 true PT0M31S

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Sputnik Türkiye

video, rusya, ukrayna, paralı asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, savaş esiri, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)