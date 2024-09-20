https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukraynali-esir-asker-alman-ve-yeni-zelandali-militanlar-bombardimanin-ardindan-cepheden-kacti-1088257386.html
Ukraynalı esir asker: Alman ve Yeni Zelandalı militanlar bombardımanın ardından cepheden kaçtı
Ukraynalı esir asker: Alman ve Yeni Zelandalı militanlar bombardımanın ardından cepheden kaçtı
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Artyom Kazarçenkov, Alman ve Yeni Zelandalı paralı askerlerin Rus bombardımanının ardından cephe hattından kaçtığını belirtti. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T19:12+0300
2024-09-20T19:12+0300
2024-09-20T19:12+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
paralı asker
ukrayna silahlı kuvvetleri
savaş esiri
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Sputnik’e konuşan Kazarçenkov, Ugledar kenti istikametinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Vladimirovka ve Nikolskoye köyleri arasında bulunan mevzide göre yaptığı sırada birliğine takviye olarak iki yabancının gönderildiğini söyledi.Ukraynalı esir, “Biri Almandı, adı Pablo’ydu, tüm vücudu dövmeler içindeydi. İkincisi Yeni Zelandalıydı, adının ne olduğunu bilmiyorum, Rusça ve Ukraynaca bilmiyordu. Keskin nişancılar olarak getirildiler, birkaç gün kaldılar” diye anlattı.Yabancıların geldiği sırada şiddetli bombardımanların yaşandığını dile getiren Kazarçenkov, paralı askerlerin siperde saklandığını, kendisinin de gözlem noktasında bulunduğunu belirterek, “Nöbetim bittiğinde sipere girip onlara, ‘Her şey yolunda mı?’ diye sordum. Alman, ‘Hayır’ dedi. Kendi telsizleri vardı. Kendi dillerinde bir şeyler söylediler ve bir daha gelmeyeceklerini söyleyerek akşam ayrıldılar” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukrayna-ordusundan-bir-asker-esir-alinan-uc-rus-askeri-oldurdugunu-itiraf-etti-1088250419.html
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Ukraynalı esir asker: Alman ve Yeni Zelandalı militanlar bombardımanın ardından cepheden kaçtı
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker: Alman ve Yeni Zelandalı militanlar bombardımanın ardından cepheden kaçtı
2024-09-20T19:12+0300
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video, rusya, ukrayna, paralı asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, savaş esiri, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
video, rusya, ukrayna, paralı asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, savaş esiri, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
Ukraynalı esir asker: Alman ve Yeni Zelandalı militanlar bombardımanın ardından cepheden kaçtı
Ukraynalı esir asker Artyom Kazarçenkov, Alman ve Yeni Zelandalı paralı askerlerin Rus bombardımanının ardından cephe hattından kaçtığını belirtti.
Sputnik’e konuşan Kazarçenkov, Ugledar kenti istikametinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Vladimirovka ve Nikolskoye köyleri arasında bulunan mevzide göre yaptığı sırada birliğine takviye olarak iki yabancının gönderildiğini söyledi.
Ukraynalı esir, “Biri Almandı, adı Pablo’ydu, tüm vücudu dövmeler içindeydi. İkincisi Yeni Zelandalıydı, adının ne olduğunu bilmiyorum, Rusça ve Ukraynaca bilmiyordu. Keskin nişancılar olarak getirildiler, birkaç gün kaldılar” diye anlattı.
Yabancıların geldiği sırada şiddetli bombardımanların yaşandığını dile getiren Kazarçenkov, paralı askerlerin siperde saklandığını, kendisinin de gözlem noktasında bulunduğunu belirterek, “Nöbetim bittiğinde sipere girip onlara, ‘Her şey yolunda mı?’ diye sordum. Alman, ‘Hayır’ dedi. Kendi telsizleri vardı. Kendi dillerinde bir şeyler söylediler ve bir daha gelmeyeceklerini söyleyerek akşam ayrıldılar” diye kaydetti.