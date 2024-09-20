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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukraynali-esir-asker-alman-ve-yeni-zelandali-militanlar-bombardimanin-ardindan-cepheden-kacti-1088257386.html
Ukraynalı esir asker: Alman ve Yeni Zelandalı militanlar bombardımanın ardından cepheden kaçtı
Ukraynalı esir asker: Alman ve Yeni Zelandalı militanlar bombardımanın ardından cepheden kaçtı
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Artyom Kazarçenkov, Alman ve Yeni Zelandalı paralı askerlerin Rus bombardımanının ardından cephe hattından kaçtığını belirtti. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T19:12+0300
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Sputnik’e konuşan Kazarçenkov, Ugledar kenti istikametinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Vladimirovka ve Nikolskoye köyleri arasında bulunan mevzide göre yaptığı sırada birliğine takviye olarak iki yabancının gönderildiğini söyledi.Ukraynalı esir, “Biri Almandı, adı Pablo’ydu, tüm vücudu dövmeler içindeydi. İkincisi Yeni Zelandalıydı, adının ne olduğunu bilmiyorum, Rusça ve Ukraynaca bilmiyordu. Keskin nişancılar olarak getirildiler, birkaç gün kaldılar” diye anlattı.Yabancıların geldiği sırada şiddetli bombardımanların yaşandığını dile getiren Kazarçenkov, paralı askerlerin siperde saklandığını, kendisinin de gözlem noktasında bulunduğunu belirterek, “Nöbetim bittiğinde sipere girip onlara, ‘Her şey yolunda mı?’ diye sordum. Alman, ‘Hayır’ dedi. Kendi telsizleri vardı. Kendi dillerinde bir şeyler söylediler ve bir daha gelmeyeceklerini söyleyerek akşam ayrıldılar” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukrayna-ordusundan-bir-asker-esir-alinan-uc-rus-askeri-oldurdugunu-itiraf-etti-1088250419.html
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Ukraynalı esir asker: Alman ve Yeni Zelandalı militanlar bombardımanın ardından cepheden kaçtı
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video, rusya, ukrayna, paralı asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, savaş esiri, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
video, rusya, ukrayna, paralı asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, savaş esiri, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

Ukraynalı esir asker: Alman ve Yeni Zelandalı militanlar bombardımanın ardından cepheden kaçtı

19:12 20.09.2024
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Ukraynalı esir asker Artyom Kazarçenkov, Alman ve Yeni Zelandalı paralı askerlerin Rus bombardımanının ardından cephe hattından kaçtığını belirtti.
Sputnik’e konuşan Kazarçenkov, Ugledar kenti istikametinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Vladimirovka ve Nikolskoye köyleri arasında bulunan mevzide göre yaptığı sırada birliğine takviye olarak iki yabancının gönderildiğini söyledi.
Ukraynalı esir, “Biri Almandı, adı Pablo’ydu, tüm vücudu dövmeler içindeydi. İkincisi Yeni Zelandalıydı, adının ne olduğunu bilmiyorum, Rusça ve Ukraynaca bilmiyordu. Keskin nişancılar olarak getirildiler, birkaç gün kaldılar” diye anlattı.
Yabancıların geldiği sırada şiddetli bombardımanların yaşandığını dile getiren Kazarçenkov, paralı askerlerin siperde saklandığını, kendisinin de gözlem noktasında bulunduğunu belirterek, “Nöbetim bittiğinde sipere girip onlara, ‘Her şey yolunda mı?’ diye sordum. Alman, ‘Hayır’ dedi. Kendi telsizleri vardı. Kendi dillerinde bir şeyler söylediler ve bir daha gelmeyeceklerini söyleyerek akşam ayrıldılar” diye kaydetti.
Ukrayna ordusundan bir asker, esir alınan üç Rus askeri öldürdüğünü itiraf etti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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Ukrayna ordusundan bir asker, esir alınan üç Rus askeri öldürdüğünü itiraf etti
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