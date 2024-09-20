https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukrayna-ordusundan-bir-asker-esir-alinan-uc-rus-askeri-oldurdugunu-itiraf-etti-1088250419.html

Ukrayna ordusundan bir asker, esir alınan üç Rus askeri öldürdüğünü itiraf etti

Ukrayna ordusundan bir asker, esir alınan üç Rus askeri öldürdüğünü itiraf etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Rus güçlerine teslim olan bir asker, komutanından aldığı emir üzerine esir aldıkları üç Rus askerini öldürdüğünü itiraf etti. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T17:44+0300

2024-09-20T17:44+0300

2024-09-20T18:14+0300

ukrayna krizi

video

rusya

ukrayna

kursk

esir

ukrayna silahlı kuvvetleri

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088250263_37:0:2012:1111_1920x0_80_0_0_e10083b3c50dc271a28ca6b4b6420dd5.png

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Rus güçlerine teslim olan asker Aleksandr Gusak, komutanından aldığı emir üzerine esir Rus askerlerini öldürdüğünü anlattı.“Elektrikçi takma adlı müfreze komutanı, bana yaklaşarak, ‘silahını al, gidelim’ dedi. ‘Silahını al, vur onları’ dedi. Ben ateş etmeyi reddettim, o “Ya sen onları, ya da ben seni” dedi. Başka seçeneğim yoktu” diye anlatan Gusak, emri aldıktan sonra kendi mevzisine geri döndüğünü ve oradan çalıların arasından esir askerlere ateş açtığını anlattı.‘Ukrayna ordusu, Rusya’da bir treni havaya uçurmak için NATO silahlarını kullanmayı planladı’Savaş esiri Gusak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesindeki demiryolunda terör saldırısı düzenlemek için diğer silahların yanı sıra NATO ülkelerinin silahlarını da kullanmayı planladığını söyledi.“İki makineli tüfek vardı, ya Alman, ya da Amerikan yapımı” diyen Gusak, tek bir Kalaşnikov marka tüfeğin dışında tüm saldırı tüfeklerinin NATO yapımı olduğunu ifade etti ve ekledi: “Üzerlerinde NATO yazılı, 45 kalibreye 5.56.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/gorgu-tanigi-anlatti-yabanci-militanlar-sucada-toplu-katliamlar-yapti-1088228462.html

rusya

ukrayna

kursk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ukrayna ordusundan bir asker, esir alınan üç Rus askeri öldürdüğünü itiraf etti Sputnik Türkiye Ukrayna ordusundan bir asker, esir alınan üç Rus askeri öldürdüğünü itiraf etti 2024-09-20T17:44+0300 true PT0M19S

‘Ukrayna ordusu, Rusya’da bir treni havaya uçurmak için NATO silahlarını kullanmayı planladı’ Sputnik Türkiye ‘Ukrayna ordusu, Rusya’da bir treni havaya uçurmak için NATO silahlarını kullanmayı planladı’ 2024-09-20T17:44+0300 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, rusya, ukrayna, kursk, esir, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato