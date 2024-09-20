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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukrayna-ordusundan-bir-asker-esir-alinan-uc-rus-askeri-oldurdugunu-itiraf-etti-1088250419.html
Ukrayna ordusundan bir asker, esir alınan üç Rus askeri öldürdüğünü itiraf etti
Ukrayna ordusundan bir asker, esir alınan üç Rus askeri öldürdüğünü itiraf etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Rus güçlerine teslim olan bir asker, komutanından aldığı emir üzerine esir aldıkları üç Rus askerini öldürdüğünü itiraf etti. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T17:44+0300
2024-09-20T18:14+0300
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Rus güçlerine teslim olan asker Aleksandr Gusak, komutanından aldığı emir üzerine esir Rus askerlerini öldürdüğünü anlattı.“Elektrikçi takma adlı müfreze komutanı, bana yaklaşarak, ‘silahını al, gidelim’ dedi. ‘Silahını al, vur onları’ dedi. Ben ateş etmeyi reddettim, o “Ya sen onları, ya da ben seni” dedi. Başka seçeneğim yoktu” diye anlatan Gusak, emri aldıktan sonra kendi mevzisine geri döndüğünü ve oradan çalıların arasından esir askerlere ateş açtığını anlattı.‘Ukrayna ordusu, Rusya’da bir treni havaya uçurmak için NATO silahlarını kullanmayı planladı’Savaş esiri Gusak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesindeki demiryolunda terör saldırısı düzenlemek için diğer silahların yanı sıra NATO ülkelerinin silahlarını da kullanmayı planladığını söyledi.“İki makineli tüfek vardı, ya Alman, ya da Amerikan yapımı” diyen Gusak, tek bir Kalaşnikov marka tüfeğin dışında tüm saldırı tüfeklerinin NATO yapımı olduğunu ifade etti ve ekledi: “Üzerlerinde NATO yazılı, 45 kalibreye 5.56.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/gorgu-tanigi-anlatti-yabanci-militanlar-sucada-toplu-katliamlar-yapti-1088228462.html
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Ukrayna ordusundan bir asker, esir alınan üç Rus askeri öldürdüğünü itiraf etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusundan bir asker, esir alınan üç Rus askeri öldürdüğünü itiraf etti
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‘Ukrayna ordusu, Rusya’da bir treni havaya uçurmak için NATO silahlarını kullanmayı planladı’
Sputnik Türkiye
‘Ukrayna ordusu, Rusya’da bir treni havaya uçurmak için NATO silahlarını kullanmayı planladı’
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video, rusya, ukrayna, kursk, esir, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato
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Ukrayna ordusundan bir asker, esir alınan üç Rus askeri öldürdüğünü itiraf etti

17:44 20.09.2024 (güncellendi: 18:14 20.09.2024)
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Rus güçlerine teslim olan bir asker, komutanından aldığı emir üzerine esir aldıkları üç Rus askerini öldürdüğünü itiraf etti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Rus güçlerine teslim olan asker Aleksandr Gusak, komutanından aldığı emir üzerine esir Rus askerlerini öldürdüğünü anlattı.
“Elektrikçi takma adlı müfreze komutanı, bana yaklaşarak, ‘silahını al, gidelim’ dedi. ‘Silahını al, vur onları’ dedi. Ben ateş etmeyi reddettim, o “Ya sen onları, ya da ben seni” dedi. Başka seçeneğim yoktu” diye anlatan Gusak, emri aldıktan sonra kendi mevzisine geri döndüğünü ve oradan çalıların arasından esir askerlere ateş açtığını anlattı.

‘Ukrayna ordusu, Rusya’da bir treni havaya uçurmak için NATO silahlarını kullanmayı planladı’

Savaş esiri Gusak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesindeki demiryolunda terör saldırısı düzenlemek için diğer silahların yanı sıra NATO ülkelerinin silahlarını da kullanmayı planladığını söyledi.
© Sputnik
“İki makineli tüfek vardı, ya Alman, ya da Amerikan yapımı” diyen Gusak, tek bir Kalaşnikov marka tüfeğin dışında tüm saldırı tüfeklerinin NATO yapımı olduğunu ifade etti ve ekledi: “Üzerlerinde NATO yazılı, 45 kalibreye 5.56.”
Kursk bölgesi sınır kısmı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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