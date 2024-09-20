https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukrayna-ordusundan-bir-asker-esir-alinan-uc-rus-askeri-oldurdugunu-itiraf-etti-1088250419.html
Ukrayna ordusundan bir asker, esir alınan üç Rus askeri öldürdüğünü itiraf etti
Ukrayna ordusundan bir asker, esir alınan üç Rus askeri öldürdüğünü itiraf etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Rus güçlerine teslim olan bir asker, komutanından aldığı emir üzerine esir aldıkları üç Rus askerini öldürdüğünü itiraf etti. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T17:44+0300
2024-09-20T17:44+0300
2024-09-20T18:14+0300
ukrayna krizi
video
rusya
ukrayna
kursk
esir
ukrayna silahlı kuvvetleri
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088250263_37:0:2012:1111_1920x0_80_0_0_e10083b3c50dc271a28ca6b4b6420dd5.png
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Rus güçlerine teslim olan asker Aleksandr Gusak, komutanından aldığı emir üzerine esir Rus askerlerini öldürdüğünü anlattı.“Elektrikçi takma adlı müfreze komutanı, bana yaklaşarak, ‘silahını al, gidelim’ dedi. ‘Silahını al, vur onları’ dedi. Ben ateş etmeyi reddettim, o “Ya sen onları, ya da ben seni” dedi. Başka seçeneğim yoktu” diye anlatan Gusak, emri aldıktan sonra kendi mevzisine geri döndüğünü ve oradan çalıların arasından esir askerlere ateş açtığını anlattı.‘Ukrayna ordusu, Rusya’da bir treni havaya uçurmak için NATO silahlarını kullanmayı planladı’Savaş esiri Gusak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesindeki demiryolunda terör saldırısı düzenlemek için diğer silahların yanı sıra NATO ülkelerinin silahlarını da kullanmayı planladığını söyledi.“İki makineli tüfek vardı, ya Alman, ya da Amerikan yapımı” diyen Gusak, tek bir Kalaşnikov marka tüfeğin dışında tüm saldırı tüfeklerinin NATO yapımı olduğunu ifade etti ve ekledi: “Üzerlerinde NATO yazılı, 45 kalibreye 5.56.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/gorgu-tanigi-anlatti-yabanci-militanlar-sucada-toplu-katliamlar-yapti-1088228462.html
rusya
ukrayna
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ukrayna ordusundan bir asker, esir alınan üç Rus askeri öldürdüğünü itiraf etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusundan bir asker, esir alınan üç Rus askeri öldürdüğünü itiraf etti
2024-09-20T17:44+0300
true
PT0M19S
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088250263_284:0:1765:1111_1920x0_80_0_0_c5db9dcd711deaa98094b73130aee2ff.png
‘Ukrayna ordusu, Rusya’da bir treni havaya uçurmak için NATO silahlarını kullanmayı planladı’
Sputnik Türkiye
‘Ukrayna ordusu, Rusya’da bir treni havaya uçurmak için NATO silahlarını kullanmayı planladı’
2024-09-20T17:44+0300
true
PT0M14S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
video, rusya, ukrayna, kursk, esir, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato
video, rusya, ukrayna, kursk, esir, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato
Ukrayna ordusundan bir asker, esir alınan üç Rus askeri öldürdüğünü itiraf etti
17:44 20.09.2024 (güncellendi: 18:14 20.09.2024)
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Rus güçlerine teslim olan bir asker, komutanından aldığı emir üzerine esir aldıkları üç Rus askerini öldürdüğünü itiraf etti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Rus güçlerine teslim olan asker Aleksandr Gusak, komutanından aldığı emir üzerine esir Rus askerlerini öldürdüğünü anlattı.
“Elektrikçi takma adlı müfreze komutanı, bana yaklaşarak, ‘silahını al, gidelim’ dedi. ‘Silahını al, vur onları’ dedi. Ben ateş etmeyi reddettim, o “Ya sen onları, ya da ben seni” dedi. Başka seçeneğim yoktu” diye anlatan Gusak, emri aldıktan sonra kendi mevzisine geri döndüğünü ve oradan çalıların arasından esir askerlere ateş açtığını anlattı.
‘Ukrayna ordusu, Rusya’da bir treni havaya uçurmak için NATO silahlarını kullanmayı planladı’
Savaş esiri Gusak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesindeki demiryolunda terör saldırısı düzenlemek için diğer silahların yanı sıra NATO ülkelerinin silahlarını da kullanmayı planladığını söyledi.
“İki makineli tüfek vardı, ya Alman, ya da Amerikan yapımı” diyen Gusak, tek bir Kalaşnikov marka tüfeğin dışında tüm saldırı tüfeklerinin NATO yapımı olduğunu ifade etti ve ekledi: “Üzerlerinde NATO yazılı, 45 kalibreye 5.56.”