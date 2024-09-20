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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukraynali-diplomat-batinin-kieve-yardim-etme-konusunda-net-bir-stratejisi-yok-1088225028.html
Ukraynalı diplomat: Batı'nın Kiev’e yardım etme konusunda net bir stratejisi yok
Ukraynalı diplomat: Batı'nın Kiev’e yardım etme konusunda net bir stratejisi yok
Sputnik Türkiye
Ukraynalı diplomat Vladimir Yelçenko, Batı'nın Kiev'e yardım konusunda net bir stratejisinin olmadığını ifade etti. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
vladimir yelçenko
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Ukrayna'nın eski ABD Büyükelçisi Vladimir Yelçenko, Ukrayna televizyonu Espresso’ya demecinde Batı'nın Ukrayna'nın savaşı kazanmasına yardımcı olacak net bir stratejisinin olmadığını belirterek, gerekli miktarda silah sağlamamasından yakındı.Yelçenko “Ne Washington'un ne de Batı'nın Ukrayna'nın zaferine yardım konusunda net bir stratejisi yok. Artık durum sadece damla damla silah sağlanmaya doğru gidiyor. Yinde de minnettarız çünkü bu yardım olmasaydı şu anda var olamazdık” dedi.Ukraynalı diplomat, mevcut durumun sonsuza kadar devam edemeyeceğini de sözlerine ekledi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/pentagon-kievin-rusyanin-derinliklerine-saldirmasina-izin-verilmesi-catismada-belirleyici-faktor-1088223970.html
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vladimir yelçenko, büyükelçi, ukrayna, abd, washington, batı, strateji, nato, sergey lavrov, ingiltere, italya, almanya
vladimir yelçenko, büyükelçi, ukrayna, abd, washington, batı, strateji, nato, sergey lavrov, ingiltere, italya, almanya

Ukraynalı diplomat: Batı'nın Kiev’e yardım etme konusunda net bir stratejisi yok

00:05 20.09.2024
© AA / Selçuk AcarUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA / Selçuk Acar
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Ukraynalı diplomat Vladimir Yelçenko, Batı'nın Kiev'e yardım konusunda net bir stratejisinin olmadığını ifade etti.
Ukrayna'nın eski ABD Büyükelçisi Vladimir Yelçenko, Ukrayna televizyonu Espresso’ya demecinde Batı'nın Ukrayna'nın savaşı kazanmasına yardımcı olacak net bir stratejisinin olmadığını belirterek, gerekli miktarda silah sağlamamasından yakındı.
Yelçenko “Ne Washington'un ne de Batı'nın Ukrayna'nın zaferine yardım konusunda net bir stratejisi yok. Artık durum sadece damla damla silah sağlanmaya doğru gidiyor. Yinde de minnettarız çünkü bu yardım olmasaydı şu anda var olamazdık” dedi.
Ukraynalı diplomat, mevcut durumun sonsuza kadar devam edemeyeceğini de sözlerine ekledi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
Ukrayna krizi
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