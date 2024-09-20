https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukraynali-diplomat-batinin-kieve-yardim-etme-konusunda-net-bir-stratejisi-yok-1088225028.html

Ukraynalı diplomat: Batı'nın Kiev’e yardım etme konusunda net bir stratejisi yok

Ukraynalı diplomat: Batı'nın Kiev’e yardım etme konusunda net bir stratejisi yok

Sputnik Türkiye

Ukraynalı diplomat Vladimir Yelçenko, Batı'nın Kiev'e yardım konusunda net bir stratejisinin olmadığını ifade etti. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T00:05+0300

2024-09-20T00:05+0300

2024-09-20T00:04+0300

ukrayna krizi

vladimir yelçenko

büyükelçi

ukrayna

abd

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strateji

nato

sergey lavrov

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Ukrayna'nın eski ABD Büyükelçisi Vladimir Yelçenko, Ukrayna televizyonu Espresso’ya demecinde Batı'nın Ukrayna'nın savaşı kazanmasına yardımcı olacak net bir stratejisinin olmadığını belirterek, gerekli miktarda silah sağlamamasından yakındı.Yelçenko “Ne Washington'un ne de Batı'nın Ukrayna'nın zaferine yardım konusunda net bir stratejisi yok. Artık durum sadece damla damla silah sağlanmaya doğru gidiyor. Yinde de minnettarız çünkü bu yardım olmasaydı şu anda var olamazdık” dedi.Ukraynalı diplomat, mevcut durumun sonsuza kadar devam edemeyeceğini de sözlerine ekledi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.

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vladimir yelçenko, büyükelçi, ukrayna, abd, washington, batı, strateji, nato, sergey lavrov, ingiltere, italya, almanya