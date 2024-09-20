https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/gorgu-tanigi-anlatti-yabanci-militanlar-sucada-toplu-katliamlar-yapti-1088228462.html

Görgü tanığı anlattı: Yabancı militanlar Suca’da toplu katliamlar yaptı

Görgü tanığı anlattı: Yabancı militanlar Suca’da toplu katliamlar yaptı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ne saldırısının ilk gününde çok sayıda sivilin öldürüldüğünü kaydeden görgü tanığı, özellikle Fransa, Gürcistan ve Polonyalı... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T07:49+0300

2024-09-20T07:49+0300

2024-09-20T07:51+0300

ukrayna krizi

rusya

kursk

kursk bölgesi

yabancı militan

paralı asker

sivil can kaybı

sivil ölümü

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Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinin sakini Vladimir Maltsev, Sputnik’e açıklamasında, “Biz çıkarken çok insan öldürüldü. Tanıdıklarım öldürüldü” ifadesini kullandı.Kursk'taki geçici barınma merkezine gelen insanların “çok sayıda kadının öldürüldüğünü, tecavüze uğradığını ve istismar edildiğini” bildirdiğini anlatan Maltsev, “Onların anlattığına göre, Ukraynalı askerler bile bölge sakinlerini, gitmemeleri durumunda paralı askerlerin gelip kimseyi bırakmayacağı uyarısında bulunmuşlar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Saldırının başladığı 6 Ağustos’ta, ailesiyle birlikte bölgeden tahliye olduğunu dile getiren Maltsev, “Yoğun bombardıman başlayınca eşimle birlikte koridorda çocuğumuzu korumak için onun üstüne kapattık. Sonra büyük çocuğumuzu büyükanneden alıp gittik. Daha sonra anladık ki, çok şanslıydık. Çünkü tüm yollar tanklar ve keskin nişancılar tarafından vuruluyordu” diye anlattı.Sınırdaki bir köyden tanıdık bir çiftin, dokuz çocuğuyla birlikte nehri geçmek zorunda kaldığını, diğerlerinin de Suca’dan “ormanlardan ve tarlalardan” geçerek kaçtığını belirten Maltsev, “Yani herkes elinden geldiğince kurtulmaya çalışıyordu” diye ekledi.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 19 Eylül tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 15 bine yakın asker ve 122 tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukraynali-diplomat-batinin-kieve-yardim-etme-konusunda-net-bir-stratejisi-yok-1088225028.html

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rusya, kursk, kursk bölgesi, yabancı militan, paralı asker, sivil can kaybı, sivil ölümü