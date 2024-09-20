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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/gorgu-tanigi-anlatti-yabanci-militanlar-sucada-toplu-katliamlar-yapti-1088228462.html
Görgü tanığı anlattı: Yabancı militanlar Suca’da toplu katliamlar yaptı
Görgü tanığı anlattı: Yabancı militanlar Suca’da toplu katliamlar yaptı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ne saldırısının ilk gününde çok sayıda sivilin öldürüldüğünü kaydeden görgü tanığı, özellikle Fransa, Gürcistan ve Polonyalı... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T07:49+0300
2024-09-20T07:51+0300
ukrayna krizi
rusya
kursk
kursk bölgesi
yabancı militan
paralı asker
sivil can kaybı
sivil ölümü
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Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinin sakini Vladimir Maltsev, Sputnik’e açıklamasında, “Biz çıkarken çok insan öldürüldü. Tanıdıklarım öldürüldü” ifadesini kullandı.Kursk'taki geçici barınma merkezine gelen insanların “çok sayıda kadının öldürüldüğünü, tecavüze uğradığını ve istismar edildiğini” bildirdiğini anlatan Maltsev, “Onların anlattığına göre, Ukraynalı askerler bile bölge sakinlerini, gitmemeleri durumunda paralı askerlerin gelip kimseyi bırakmayacağı uyarısında bulunmuşlar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Saldırının başladığı 6 Ağustos’ta, ailesiyle birlikte bölgeden tahliye olduğunu dile getiren Maltsev, “Yoğun bombardıman başlayınca eşimle birlikte koridorda çocuğumuzu korumak için onun üstüne kapattık. Sonra büyük çocuğumuzu büyükanneden alıp gittik. Daha sonra anladık ki, çok şanslıydık. Çünkü tüm yollar tanklar ve keskin nişancılar tarafından vuruluyordu” diye anlattı.Sınırdaki bir köyden tanıdık bir çiftin, dokuz çocuğuyla birlikte nehri geçmek zorunda kaldığını, diğerlerinin de Suca’dan “ormanlardan ve tarlalardan” geçerek kaçtığını belirten Maltsev, “Yani herkes elinden geldiğince kurtulmaya çalışıyordu” diye ekledi.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 19 Eylül tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 15 bine yakın asker ve 122 tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukraynali-diplomat-batinin-kieve-yardim-etme-konusunda-net-bir-stratejisi-yok-1088225028.html
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rusya, kursk, kursk bölgesi, yabancı militan, paralı asker, sivil can kaybı, sivil ölümü
rusya, kursk, kursk bölgesi, yabancı militan, paralı asker, sivil can kaybı, sivil ölümü

Görgü tanığı anlattı: Yabancı militanlar Suca’da toplu katliamlar yaptı

07:49 20.09.2024 (güncellendi: 07:51 20.09.2024)
Kursk bölgesi sınır kısmı
Kursk bölgesi sınır kısmı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ne saldırısının ilk gününde çok sayıda sivilin öldürüldüğünü kaydeden görgü tanığı, özellikle Fransa, Gürcistan ve Polonyalı paralı askerlerin insanları “hamamböcekleri gibi” katletme konusunda gayretli olduğunu belirtti.
Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinin sakini Vladimir Maltsev, Sputnik’e açıklamasında, “Biz çıkarken çok insan öldürüldü. Tanıdıklarım öldürüldü” ifadesini kullandı.
Kursk'taki geçici barınma merkezine gelen insanların “çok sayıda kadının öldürüldüğünü, tecavüze uğradığını ve istismar edildiğini” bildirdiğini anlatan Maltsev, “Onların anlattığına göre, Ukraynalı askerler bile bölge sakinlerini, gitmemeleri durumunda paralı askerlerin gelip kimseyi bırakmayacağı uyarısında bulunmuşlar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Gürcüler, Polonyalılar, Fransızlar, tüm bu paralı askerler, insanları hamamböcekleri gibi yok ediyorlardı.
Saldırının başladığı 6 Ağustos’ta, ailesiyle birlikte bölgeden tahliye olduğunu dile getiren Maltsev, “Yoğun bombardıman başlayınca eşimle birlikte koridorda çocuğumuzu korumak için onun üstüne kapattık. Sonra büyük çocuğumuzu büyükanneden alıp gittik. Daha sonra anladık ki, çok şanslıydık. Çünkü tüm yollar tanklar ve keskin nişancılar tarafından vuruluyordu” diye anlattı.
Sınırdaki bir köyden tanıdık bir çiftin, dokuz çocuğuyla birlikte nehri geçmek zorunda kaldığını, diğerlerinin de Suca’dan “ormanlardan ve tarlalardan” geçerek kaçtığını belirten Maltsev, “Yani herkes elinden geldiğince kurtulmaya çalışıyordu” diye ekledi.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 19 Eylül tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 15 bine yakın asker ve 122 tank kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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