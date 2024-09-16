https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/rosatom-baskani-lihacev-zaporojye-ve-kursk-nukleer-santralleri-icin-en-buyuk-tehdit-ukrayna-ordusu-1088078360.html

Rosatom Başkanı Lihaçev: Zaporojye ve Kursk nükleer santralleri için en büyük tehdit Ukrayna ordusu

Rosatom Başkanı Lihaçev: Zaporojye ve Kursk nükleer santralleri için en büyük tehdit Ukrayna ordusu

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, günümüzde Zaporojye ve Kursk nükleer güç santralleri için en büyük tehdidin Ukrayna... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T14:43+0300

2024-09-16T14:43+0300

2024-09-16T14:45+0300

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Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) düzenlediği konferansa katılan Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, basın mensuplarına açıklamasında, “Zaporojye nükleer santrali ve Kursk nükleer santraline yönelik ana tehdit, Ukrayna yönetiminin ve Ukrayna orudusunun pervasız eylemleri. Ne yazık ki bu tehditler artık hayata geçimiş durumda, zira santrallerin altyapısında, sosyal tesislerde ve santral çalışanlarının ikamet ettikleri yerlerde hasarlar meydana geldi. Yani UAEA tarafından ilan edilen güvenlik ilkeleri ihlal edildi” ifadesini kullandı.Batı’nın bu tehditler karşısında sessiz kaldığını dile getiren Lihaçev, Batılı politikacıları, kısa vadeli siyasi çıkarları ve hatta kişisel hırs ve sempatileri uğruna nükleer güvenlik ilkelerini göz ardı etmekle suçladı.Bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rosatom Başkanı, “Bizim için nükleer tesislerin güvenliği, kimsenin göz ardı etmesine izin vermeyeceğimiz mutlak bir öncelik ve bir değer” diyerek bu konuda UAEA yönetimiyle fikirlerinin örtüştüğünü ekledi.

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