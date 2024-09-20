https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukrayna-ordusu-gorlovka-kentinde-bir-tiri-ihayla-vurdu-2-sivil-hayatini-kaybetti-1088254886.html

Ukrayna ordusu, Gorlovka kentinde bir tırı İHA'yla vurdu: 2 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu, Gorlovka kentinde bir tırı İHA'yla vurdu: 2 sivil hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Gorlovka kentine İHA saldırısı düzenledi. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T16:25+0300

2024-09-20T16:25+0300

2024-09-20T16:25+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

gorlovka

iha

insansız hava aracı (iha)

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Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, kent merkezindeki bir tıra Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucunda 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.Telegram hesabından açıklama yapan Prihodko, "Ukraynalı silahlı oluşumların Gorlovka'nın merkezindeki bir tıra yönelik İHA saldırısı sonucunda 2 sivil can kaybı oluştu" ifadelerini kullandı.Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi DHC Temsilciliği, tır saldırısının sabah saat 08:15'te İHA'dan mühimmat fırlatılarak gerçekleştirildiğini belirtti.Temsilcilik, sabah saat 06:40'ta ise NATO standardındaki 155 mm kalibreli 2 havan mermisiyle Gorlovka'ya başka bir saldırı düzenlendiğini bildirdi.Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.

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