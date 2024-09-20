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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukrayna-ordusu-gorlovka-kentinde-bir-tiri-ihayla-vurdu-2-sivil-hayatini-kaybetti-1088254886.html
Ukrayna ordusu, Gorlovka kentinde bir tırı İHA'yla vurdu: 2 sivil hayatını kaybetti
Ukrayna ordusu, Gorlovka kentinde bir tırı İHA'yla vurdu: 2 sivil hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Gorlovka kentine İHA saldırısı düzenledi. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T16:25+0300
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Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, kent merkezindeki bir tıra Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucunda 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.Telegram hesabından açıklama yapan Prihodko, "Ukraynalı silahlı oluşumların Gorlovka'nın merkezindeki bir tıra yönelik İHA saldırısı sonucunda 2 sivil can kaybı oluştu" ifadelerini kullandı.Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi DHC Temsilciliği, tır saldırısının sabah saat 08:15'te İHA'dan mühimmat fırlatılarak gerçekleştirildiğini belirtti.Temsilcilik, sabah saat 06:40'ta ise NATO standardındaki 155 mm kalibreli 2 havan mermisiyle Gorlovka'ya başka bir saldırı düzenlendiğini bildirdi.Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/macaristan-turkakim-dogalgaz-boru-hatti-var-dolayisiyla-ukraynanin-kararinin-hicbir-onemi-yok-1088252824.html
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ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), gorlovka, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), saldırı, nato

Ukrayna ordusu, Gorlovka kentinde bir tırı İHA'yla vurdu: 2 sivil hayatını kaybetti

16:25 20.09.2024
© Sputnik / Sergey Baturin / Multimedya arşivine gidinОстатки снаряда рядом с жилыми домами Никитовского района города Горловка после того, как он был подвергнут обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины
Остатки снаряда рядом с жилыми домами Никитовского района города Горловка после того, как он был подвергнут обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© Sputnik / Sergey Baturin
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Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Gorlovka kentine İHA saldırısı düzenledi.
Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, kent merkezindeki bir tıra Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucunda 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Telegram hesabından açıklama yapan Prihodko, "Ukraynalı silahlı oluşumların Gorlovka'nın merkezindeki bir tıra yönelik İHA saldırısı sonucunda 2 sivil can kaybı oluştu" ifadelerini kullandı.

Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi DHC Temsilciliği, tır saldırısının sabah saat 08:15'te İHA'dan mühimmat fırlatılarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Temsilcilik, sabah saat 06:40'ta ise NATO standardındaki 155 mm kalibreli 2 havan mermisiyle Gorlovka'ya başka bir saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.
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