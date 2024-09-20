Ukrayna ordusu, Gorlovka kentinde bir tırı İHA'yla vurdu: 2 sivil hayatını kaybetti
© Sputnik / Sergey Baturin / Multimedya arşivine gidinОстатки снаряда рядом с жилыми домами Никитовского района города Горловка после того, как он был подвергнут обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины
© Sputnik / Sergey Baturin/
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Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Gorlovka kentine İHA saldırısı düzenledi.
Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, kent merkezindeki bir tıra Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucunda 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Telegram hesabından açıklama yapan Prihodko, "Ukraynalı silahlı oluşumların Gorlovka'nın merkezindeki bir tıra yönelik İHA saldırısı sonucunda 2 sivil can kaybı oluştu" ifadelerini kullandı.
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi DHC Temsilciliği, tır saldırısının sabah saat 08:15'te İHA'dan mühimmat fırlatılarak gerçekleştirildiğini belirtti.
Temsilcilik, sabah saat 06:40'ta ise NATO standardındaki 155 mm kalibreli 2 havan mermisiyle Gorlovka'ya başka bir saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.
Telegram hesabından açıklama yapan Prihodko, "Ukraynalı silahlı oluşumların Gorlovka'nın merkezindeki bir tıra yönelik İHA saldırısı sonucunda 2 sivil can kaybı oluştu" ifadelerini kullandı.
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi DHC Temsilciliği, tır saldırısının sabah saat 08:15'te İHA'dan mühimmat fırlatılarak gerçekleştirildiğini belirtti.
Temsilcilik, sabah saat 06:40'ta ise NATO standardındaki 155 mm kalibreli 2 havan mermisiyle Gorlovka'ya başka bir saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.