https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/trabzonspor-kayserispor-macinin-ardindan-olay-cikti-teknik-direktor-burak-yilmazdan-aciklama-1088228224.html
Trabzonspor Kayserispor maçının ardından olay çıktı: Teknik direktör Burak Yılmaz'dan açıklama
Trabzonspor Kayserispor maçının ardından olay çıktı: Teknik direktör Burak Yılmaz'dan açıklama
Sputnik Türkiye
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2-2 biten Trabzonspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika golüyle galibiyeti kaçıran... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T07:45+0300
2024-09-20T07:45+0300
2024-09-20T07:56+0300
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Burak Yılmaz, eski kulübü Trabzonspor’a olan sevgisini vurgulayarak, "Trabzonspor'a hiçbir zaman yanlışım olmadı. Beni ben yapan Trabzonspor’dur. Türk futboluna kazandıran Şenol Güneş ve Trabzonspor’dur. Küfür de olsa, beni sevdiklerini biliyorum. Ancak ben Kayserispor’un hakkını korumak için elimden geleni yapmak zorundayım. Trabzonspor’a başarılar diliyorum, yolları açık olsun" dedi.'Hakemin canı sağ olsun'Hakem Mehmet Türkmen'in yönetimiyle ilgili sorulara da yanıt veren Yılmaz, "Hakem hata yaptı, canı sağ olsun. Türk evladı, olur böyle şeyler. Bugün bize, yarın başkasına. Önemli olan, Kayserispor’un hakkını yedirmemek. Başkasının canı yanmasın" ifadelerini kullandı.'Maçın kazananı oyuncularım'Yılmaz, takımının performansını övdü ve oyuncularına teşekkür etti: Burak Yılmaz, Kayserispor'un haklarını sonuna kadar savunacağını belirterek, oyuncularının mücadelesinden gurur duyduğunu ifade etti.
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Trabzonspor Kayserispor maçının ardından olay çıktı: Teknik direktör Burak Yılmaz'dan açıklama
07:45 20.09.2024 (güncellendi: 07:56 20.09.2024)
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2-2 biten Trabzonspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika golüyle galibiyeti kaçıran Kayserispor’un genç teknik adamı, maç sonrası çıkan olaylara ve hakem kararlarına değindi.
Burak Yılmaz, eski kulübü Trabzonspor’a olan sevgisini vurgulayarak, "Trabzonspor'a hiçbir zaman yanlışım olmadı. Beni ben yapan Trabzonspor’dur. Türk futboluna kazandıran Şenol Güneş ve Trabzonspor’dur. Küfür de olsa, beni sevdiklerini biliyorum. Ancak ben Kayserispor’un hakkını korumak için elimden geleni yapmak zorundayım. Trabzonspor’a başarılar diliyorum, yolları açık olsun" dedi.
Hakem Mehmet Türkmen'in yönetimiyle ilgili sorulara da yanıt veren Yılmaz, "Hakem hata yaptı, canı sağ olsun. Türk evladı, olur böyle şeyler. Bugün bize, yarın başkasına. Önemli olan, Kayserispor’un hakkını yedirmemek. Başkasının canı yanmasın" ifadelerini kullandı.
'Maçın kazananı oyuncularım'
Yılmaz, takımının performansını övdü ve oyuncularına teşekkür etti:
"Oyuncularım, Avni Aker’in ortasında yüreklerini koydular. Bence maçın kazananı onlar. Hepsinden Allah razı olsun."
Burak Yılmaz, Kayserispor'un haklarını sonuna kadar savunacağını belirterek, oyuncularının mücadelesinden gurur duyduğunu ifade etti.