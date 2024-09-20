https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/trabzonspor-kayserispor-macinin-ardindan-olay-cikti-teknik-direktor-burak-yilmazdan-aciklama-1088228224.html

Trabzonspor Kayserispor maçının ardından olay çıktı: Teknik direktör Burak Yılmaz'dan açıklama

Trabzonspor Kayserispor maçının ardından olay çıktı: Teknik direktör Burak Yılmaz'dan açıklama

Sputnik Türkiye

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2-2 biten Trabzonspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika golüyle galibiyeti kaçıran... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

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Burak Yılmaz, eski kulübü Trabzonspor’a olan sevgisini vurgulayarak, "Trabzonspor'a hiçbir zaman yanlışım olmadı. Beni ben yapan Trabzonspor’dur. Türk futboluna kazandıran Şenol Güneş ve Trabzonspor’dur. Küfür de olsa, beni sevdiklerini biliyorum. Ancak ben Kayserispor’un hakkını korumak için elimden geleni yapmak zorundayım. Trabzonspor’a başarılar diliyorum, yolları açık olsun" dedi.'Hakemin canı sağ olsun'Hakem Mehmet Türkmen'in yönetimiyle ilgili sorulara da yanıt veren Yılmaz, "Hakem hata yaptı, canı sağ olsun. Türk evladı, olur böyle şeyler. Bugün bize, yarın başkasına. Önemli olan, Kayserispor’un hakkını yedirmemek. Başkasının canı yanmasın" ifadelerini kullandı.'Maçın kazananı oyuncularım'Yılmaz, takımının performansını övdü ve oyuncularına teşekkür etti: Burak Yılmaz, Kayserispor'un haklarını sonuna kadar savunacağını belirterek, oyuncularının mücadelesinden gurur duyduğunu ifade etti.

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