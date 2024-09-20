https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/sampiyonlar-liginde-pes-pese-imkansizlar-geldi-ispanyol-devi-barcelona-yenildi-1088228426.html

Şampiyonlar Ligi’nde peş peşe 'imkansızlar' geldi: İspanyol devi Barcelona yenildi

Şampiyonlar Ligi’nde peş peşe 'imkansızlar' geldi: İspanyol devi Barcelona yenildi

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında büyük bir sürpriz yaşandı. Fransız temsilcisi Monaco, sahasında ağırladığı İspanyol devi Barcelona’yı... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T07:56+0300

2024-09-20T07:56+0300

2024-09-20T07:56+0300

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Monaco, 10. dakikada Eric Garcia’nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Barcelona karşısında üstün bir performans sergiledi. Kırmızı-beyazlıları galibiyete taşıyan golleri 16. dakikada Maghnes Akliouche ve 71. dakikada George Ilenikhena kaydetti. Barcelona’nın tek golü ise 28. dakikada Lamine Yamal’dan geldi. Bu sonuçla Monaco, Şampiyonlar Ligi’ne sürpriz bir başlangıç yapmış oldu.Gecenin Diğer SonuçlarıGünün diğer karşılaşmalarında, Alman ekibi Bayer Leverkusen, Feyenoord’u deplasmanda 4-0’lık farklı bir skorla mağlup etti. Benfica ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı 2-1 yenerek galibiyeti milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün golleriyle kazandı. Atletico Madrid, Leipzig’i 2-1 yenerken, Arsenal deplasmanda Atalanta ile 0-0 berabere kaldı.Şampiyonlar Ligi’nde Günün Sonuçları:Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftası, sürpriz sonuçlarla tamamlanırken, Monaco’nun Barcelona karşısındaki galibiyeti futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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