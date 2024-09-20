https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ticaret-bakanligi-en-yuksek-ihracat-artislari-avustralya-guney-amerika-ve-asya-kitasina-ihracatta-1088232862.html

Ticaret Bakanlığı: En yüksek artışları, Avustralya, Güney Amerika ve Asya kıtasına ihracatta görüldü

Ticaret Bakanlığı: En yüksek artışları, Avustralya, Güney Amerika ve Asya kıtasına ihracatta görüldü

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı ülke gruplarına göre yaptığı ticaret analiz rakamlarını yayımladı. Bu yılın ilk 8 ayında geçen seneye göre Asya’ya ihracat yüzde 10.8, Güney... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T10:34+0300

2024-09-20T10:34+0300

2024-09-20T11:34+0300

ekonomi

ihracat

ihracat hacmi

ihracat rakamları

ticaret bakanlığı

ömer bolat

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Ticaret Bakanlığı, ihracatta artış eğiliminin devam ettiğini belirterek ülke gruplarına göre ihracat rakamlarını ve önceki yıla göre kıyas oranlarını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'ndan ihracata yönelik açıklamada "Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirmesiyle yeni pazarlara ulaşmak, mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek için ihracatçıların ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar hayata geçirmeye devam edeceğiz" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/altinda-rekor-haftasi-gram-altin-bir-seviyeyi-daha-asti-1088232066.html

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ihracat, ihracat hacmi, ihracat rakamları, ticaret bakanlığı, ömer bolat