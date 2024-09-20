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Ticaret Bakanlığı: En yüksek artışları, Avustralya, Güney Amerika ve Asya kıtasına ihracatta görüldü
Ticaret Bakanlığı: En yüksek artışları, Avustralya, Güney Amerika ve Asya kıtasına ihracatta görüldü
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Ticaret Bakanlığı ülke gruplarına göre yaptığı ticaret analiz rakamlarını yayımladı. Bu yılın ilk 8 ayında geçen seneye göre Asya’ya ihracat yüzde 10.8, Güney... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T10:34+0300
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Ticaret Bakanlığı, ihracatta artış eğiliminin devam ettiğini belirterek ülke gruplarına göre ihracat rakamlarını ve önceki yıla göre kıyas oranlarını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'ndan ihracata yönelik açıklamada "Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirmesiyle yeni pazarlara ulaşmak, mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek için ihracatçıların ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar hayata geçirmeye devam edeceğiz" denildi.
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ihracat, ihracat hacmi, ihracat rakamları, ticaret bakanlığı, ömer bolat
ihracat, ihracat hacmi, ihracat rakamları, ticaret bakanlığı, ömer bolat

Ticaret Bakanlığı: En yüksek artışları, Avustralya, Güney Amerika ve Asya kıtasına ihracatta görüldü

10:34 20.09.2024 (güncellendi: 11:34 20.09.2024)
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Ticaret Bakanlığı ülke gruplarına göre yaptığı ticaret analiz rakamlarını yayımladı. Bu yılın ilk 8 ayında geçen seneye göre Asya’ya ihracat yüzde 10.8, Güney Amerika’ya ihracat yüzde 8.3 ve Avustralya kıtasına yüzde 26 oranında arttı.
Ticaret Bakanlığı, ihracatta artış eğiliminin devam ettiğini belirterek ülke gruplarına göre ihracat rakamlarını ve önceki yıla göre kıyas oranlarını açıkladı.
2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre artışlar şöyle gerçekleşti:

Avrupa ülkelerine ihracat

yüzde 2,5 artışla

97,2 milyar dolara ulaştı

Asya ülkelerine ihracat

yüzde 10,8 artışla

13,5 milyar dolara ulaştı

Yakın ve Ortadoğu ülkelerine ihracat

yüzde 3,6 artışla

27,7 milyar dolara ulaştı

Kuzey Amerika ülkelerine ihracat

yüzde 8,3 artışla

11,7 milyar dolara ulaştı

Güney Amerika ülkelerine

yüzde 18,1 artışla

2,0 milyar dolara ulaştı

Orta Amerika ve Karayipler

yüzde 10,1 artışla

1,9 milyar dolara ulaştı

Afrika ülkelerine

yüzde 3,6 artışla

13,8 milyar dolara ulaştı

Avustralya ve Yeni Zelanda

yüzde 26,0 artışla

0,8 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı'ndan ihracata yönelik açıklamada "Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirmesiyle yeni pazarlara ulaşmak, mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek için ihracatçıların ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar hayata geçirmeye devam edeceğiz" denildi.
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