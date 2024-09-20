https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ticaret-bakanligi-en-yuksek-ihracat-artislari-avustralya-guney-amerika-ve-asya-kitasina-ihracatta-1088232862.html
Ticaret Bakanlığı: En yüksek artışları, Avustralya, Güney Amerika ve Asya kıtasına ihracatta görüldü
Ticaret Bakanlığı: En yüksek artışları, Avustralya, Güney Amerika ve Asya kıtasına ihracatta görüldü
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı ülke gruplarına göre yaptığı ticaret analiz rakamlarını yayımladı. Bu yılın ilk 8 ayında geçen seneye göre Asya’ya ihracat yüzde 10.8, Güney... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T10:34+0300
2024-09-20T10:34+0300
2024-09-20T11:34+0300
ekonomi
ihracat
ihracat hacmi
ihracat rakamları
ticaret bakanlığı
ömer bolat
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Ticaret Bakanlığı, ihracatta artış eğiliminin devam ettiğini belirterek ülke gruplarına göre ihracat rakamlarını ve önceki yıla göre kıyas oranlarını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'ndan ihracata yönelik açıklamada "Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirmesiyle yeni pazarlara ulaşmak, mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek için ihracatçıların ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar hayata geçirmeye devam edeceğiz" denildi.
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ihracat, ihracat hacmi, ihracat rakamları, ticaret bakanlığı, ömer bolat
ihracat, ihracat hacmi, ihracat rakamları, ticaret bakanlığı, ömer bolat
Ticaret Bakanlığı: En yüksek artışları, Avustralya, Güney Amerika ve Asya kıtasına ihracatta görüldü
10:34 20.09.2024 (güncellendi: 11:34 20.09.2024)
Ticaret Bakanlığı ülke gruplarına göre yaptığı ticaret analiz rakamlarını yayımladı. Bu yılın ilk 8 ayında geçen seneye göre Asya’ya ihracat yüzde 10.8, Güney Amerika’ya ihracat yüzde 8.3 ve Avustralya kıtasına yüzde 26 oranında arttı.
Ticaret Bakanlığı, ihracatta artış eğiliminin devam ettiğini belirterek ülke gruplarına göre ihracat rakamlarını ve önceki yıla göre kıyas oranlarını açıkladı.
2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre artışlar şöyle gerçekleşti:
Avrupa ülkelerine ihracat
yüzde 2,5 artışla
97,2 milyar dolara ulaştı
Asya ülkelerine ihracat
yüzde 10,8 artışla
13,5 milyar dolara ulaştı
Yakın ve Ortadoğu ülkelerine ihracat
yüzde 3,6 artışla
27,7 milyar dolara ulaştı
Kuzey Amerika ülkelerine ihracat
yüzde 8,3 artışla
11,7 milyar dolara ulaştı
Güney Amerika ülkelerine
yüzde 18,1 artışla
2,0 milyar dolara ulaştı
Orta Amerika ve Karayipler
yüzde 10,1 artışla
1,9 milyar dolara ulaştı
Afrika ülkelerine
yüzde 3,6 artışla
13,8 milyar dolara ulaştı
Avustralya ve Yeni Zelanda
yüzde 26,0 artışla
0,8 milyar dolara ulaştı
Ticaret Bakanlığı'ndan ihracata yönelik açıklamada "Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirmesiyle yeni pazarlara ulaşmak, mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek için ihracatçıların ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar hayata geçirmeye devam edeceğiz" denildi.