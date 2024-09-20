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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ticaret-bakanligi-basin-musaviri-uysan-turkiyenin-gumruk-sistemi-ihracat-ve-ithalatta-israile-1088259436.html
Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Uysan: Türkiye'nin gümrük sistemi ihracat ve ithalatta İsrail'e kapalıdır
Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Uysan: Türkiye'nin gümrük sistemi ihracat ve ithalatta İsrail'e kapalıdır
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, hükümeti ve halkıyla topyekun Filistin'in yanında olduğunu belirterek,"Türkiye'nin... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T19:15+0300
2024-09-20T19:15+0300
israil- filistin çatışması
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ticaret bakanlığı
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Basın Müşaviri Uysan, sosyal medya hesabı X'ten, Ticaret Bakanlığının, 'İsrail'le ticaretin 3. ülkeler üzerinden sürdüğü' iddialarını yalanladığı açıklamasına atıfta bulunarak, konuya ilişkin paylaşım yaptı.Cumhuriyet Halk Partisinin başkan yardımcısının, İsrail İstatistik Kurumu'nun verilerine işaret ederek İsrail ile ticaretin sürdüğüne ilişkin açıklamalarını şaşkınlık ve üzüntüyle izlediklerini bildiren Uysan, şu değerlendirmelerde bulundu:Uysan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, hükümeti ve halkıyla topyekun Filistin'in yanında olduğunu vurguladı."Türkiye'nin gümrük sistemi kısmen 9 Nisan 2024'te, tamamıyla 2 Mayıs 2024'ten beri ihracat ve ithalatta İsrail'e kapalıdır" ifadesini kullanan Uysan, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/ticaret-bakanligi-israil-ile-ticaretin-3-ulkeler-uzerinden-surdugu-iddialarini-yalanladi-1088173549.html
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türkiye, ticaret bakanlığı, israil, ithalat, ihracata destek programı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye, ticaret bakanlığı, israil, ithalat, ihracata destek programı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Uysan: Türkiye'nin gümrük sistemi ihracat ve ithalatta İsrail'e kapalıdır

19:15 20.09.2024
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA
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Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, hükümeti ve halkıyla topyekun Filistin'in yanında olduğunu belirterek,"Türkiye'nin gümrük sisteminin İsrail'e kısmen 9 Nisan 2024'ten, tamamıyla ise 2 Mayıs 2024'ten beri ihracat ve ithalatta kapalı olduğunu dile getirdi.
Basın Müşaviri Uysan, sosyal medya hesabı X'ten, Ticaret Bakanlığının, 'İsrail'le ticaretin 3. ülkeler üzerinden sürdüğü' iddialarını yalanladığı açıklamasına atıfta bulunarak, konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisinin başkan yardımcısının, İsrail İstatistik Kurumu'nun verilerine işaret ederek İsrail ile ticaretin sürdüğüne ilişkin açıklamalarını şaşkınlık ve üzüntüyle izlediklerini bildiren Uysan, şu değerlendirmelerde bulundu:

İsrail zulmü altında Filistin, Gazze ve Batı Şeria'da 41 bin kişinin şehit olduğu, Lübnan'da daha iki gün önce onlarca kişinin can verdiği ve binlerce kişinin yaralandığı bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve Türk halkı cansiperane bir şekilde Filistin halkı ile birlikte mücadele ederken, dünyada İsrail ile tüm ticareti durdurmuş tek ülke Türkiye iken, yapılan bu mesnetsiz ve İsrail makamları ile işbirliği yaparak yalan ve çarpıtma amaçlı açıklamaların, Filistin davası ve Filistinlilerin menfaatleri ile hiçbir alakası bulunmamaktadır.

Sadece İsrail'in menfaatlerine hizmet ediyorlar. Bu açıklamaların en acı ve utanılacak tarafı, söz konusu açıklamalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi gümrük ve dış ticaret sistemleri ve Türkiye İstatistik Kurumunun şeffaf ve gerçek veri ve istatistikleri dururken İsrail servislerinin ve kurumlarının dezenformasyon amaçlı verilerinin kaynak gösterilmesidir. Başlı başına bu bile, bu açıklamayı gerçekleştiren siyasi ve bir kısım medya zevatın Filistinlileri ağzına dahi almazken Türkiye'yi ve hükümeti yıpratmak hedefiyle İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini, kimlerden bilgi ve yönlendirme aldığını açıkça ortaya koymaktadır. Tek dertleri, dünyada Filistin için en çok uğraşan, İsrail soykırımı karşısında onurlu ve haysiyetli bir duruş ve politika izleyen ve Filistinli tüm yetkililerin devamlı teşekkür ettiği Türkiye'nin ve hükümetinin mazlum Filistin için verdiği büyük çabalarına zarar vermektir. Zaten İsrail makamlarının sosyal medya paylaşımlarında onları överek atıf yaptığına zaman zaman şahit olduk.

Uysan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, hükümeti ve halkıyla topyekun Filistin'in yanında olduğunu vurguladı.
"Türkiye'nin gümrük sistemi kısmen 9 Nisan 2024'te, tamamıyla 2 Mayıs 2024'ten beri ihracat ve ithalatta İsrail'e kapalıdır" ifadesini kullanan Uysan, şu cümleleri kaydetti:

Açıkladığımız gibi, sadece Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığının uygunluk verdiği, Filistinlilere ulaştırılan ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünler, bu uygunluk sonrası varış yeri Filistin olmak şartıyla sevk edilebilmektedir. Hal böyleyken bu yalan ve iftira korosunun amacı, Türkiye'nin tüm dünya ülkelerine yaptığı ihracatı bile sabote etmek, İsrail çıkarlarına hizmet etmek ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünleri dahi temin etme süreçlerine zarar vermektir. Bu konuda Ticaret Bakanlığımız, gerekli açıklamayı iki gün önce yapmıştır.

Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
TÜRKİYE
Ticaret Bakanlığı, 'İsrail ile ticaretin 3. ülkeler üzerinden sürdüğü' iddialarını yalanladı
18 Eylül, 16:38
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