https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/ticaret-bakanligi-israil-ile-ticaretin-3-ulkeler-uzerinden-surdugu-iddialarini-yalanladi-1088173549.html

Ticaret Bakanlığı, 'İsrail ile ticaretin 3. ülkeler üzerinden sürdüğü' iddialarını yalanladı

Ticaret Bakanlığı, 'İsrail ile ticaretin 3. ülkeler üzerinden sürdüğü' iddialarını yalanladı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticaretin 3. ülkeler üzerinden devam ettiğine yönelik haberlerin, açıklamaların, bilgilerin tamamının "Filistin davasıyla ya da... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T16:38+0300

2024-09-18T16:38+0300

2024-09-18T16:38+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

filistin

israil

israil-filistin

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı saldırılarının ardından Türkiye'nin, 2 Mayıs itibarıyla İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurduğu hatırlatıldı.Buna rağmen bazı basın organlarında bu konuda 'gerçekleri çarpıtan, mesnetsiz, manipülatif haberler' yapılması sonrası açıklama ihtiyacının doğduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in insanlık dışı saldırılarının durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması için en üst düzeyde girişimlerde bulunduğu, diplomasinin tüm araçlarını en yoğun çaba ile kullandığı ve Filistin'e en çok insani desteği sağlayan ülke olmayı sürdürdüğü vurgulandı.'İsrail için gümrük sistemi kapalıdır'İsrail'in saldırılarını durdurmaya yönelik politikalarının bir devamı olarak söz konusu ülke ile ticaretin 7 Ekim 2023 tarihinden sonra, aylık ticaret rakamlarına yansıdığı gibi, yavaşladığı kaydedilen açıklamada, sonrasında 9 Nisan itibarıyla 54 grupta 1019 farklı üründe Türkiye'den İsrail'e ihracatın durdurulduğu ve aşamalı bir şekilde hayata geçen bu adımların bir devamı olarak, İsrail hükümetinin uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bırakması ve Gazze'nin içine insani yardımları engellemesi üzerine 2 Mayıs itibarıyla İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerinin tamamen durdurulduğu bildirildi.Açıklamada, "2 Mayıs tarihinden sonra ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi, veyahut İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmamaktadır. İsrail için gümrük sistemi kapalıdır" ifadeleri kullanıldı.'İhtiyaçlara yönelik sevkiyatın Filistin varışlı olduğu teyit ediliyor'Açıklamada, ihracat ve ithalat rakamlarının her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından şeffaf olarak yayımlandığı anımsatılarak, diğer taraftan, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyatların, bu bakanlığın kontrolünde ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada, bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalar paylaşıldığı vurgulandı.Söz konusu malların Filistin ile ticarete ait olduğunun ticaret verilerinden de anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Filistin'e yönelik şiddete karşı dünyada ticaretini durduran yegane ülkenin Türkiye olduğu, bu kararlı uygulamanın İsrail tarafından uluslararası kuruluşlar nezdinde de Türkiye'ye karşı bir propaganda malzemesi olarak kullanılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin ticareti durdurmasının İsrail tarafından dahi tenkit edildiğinin altı çizildi.'Türkiye'nin duruşunun gölgelenmesine izin verilmeyecek'Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/ak-parti-milletvekili-akar-egitim-ve-ogretimi-anlamayanlar-var-egitim-ayri-sey-ogrenim-ayri-sey-1088173330.html

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ticaret bakanlığı, filistin, israil, israil-filistin